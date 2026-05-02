Helium Browser y el DRM: así de fácil es solucionarlo

Helium es un navegador del que se está hablando bastante, y más desde que Brave presentara su Origin. Es básicamente Chrome, pero quitándole todo lo de Google y no incluyendo funciones extra como las del león valiente. Tiene un par de problemas, siendo el primero que no permite ningún tipo de sincronización para no subir los datos a ninguna nube y el segundo que no soporta Widevine tras la instalación de cero.

¿Por qué es importante Widevine en un navegador web? Porque sin él no se puede reproducir contenido protegido por DRM. Widevine es propiedad de Google, y ese es el motivo por el que no se soporta por defecto en Helium. Pero es que sin él no se puede ver Netflix, Disney+, Prime Video, ni otras plataformas de vídeo ni música en streaming, como Spotify. Por lo tanto, es una carencia importante, pero la solución no puede ser más sencilla.

Copia la carpeta de Widevine de otro navegador en Helium

Widevine se activa en cualquier navegador compatible al intentar reproducir contenido protegido por DRM, siempre y cuando no esté activado por defecto. Además, también se actualiza automáticamente. Para poder usarlo en Helium, basta con copiar la carpeta de un navegador que lo soporte en la carpeta de configuración de Helium.

Por ejemplo, en Linux se puede ir a ~/.config/BraveSoftware/Brave-Browser, copiar la carpeta WidevineCdm y pegarla en ~/.config/ de Helium, que en mi instalación (Manjaro) es net.imput.helium. Una vez copiada la carpeta, se cierra el navegador y se vuelve a abrir. La reproducción funcionará directamente.

¿Y cómo se actualiza? No es una posibilidad. Hay que repetir el proceso: coger la carpeta de otro navegador compatible. Si ponemos helium://components en la barra de URL, vemos que aparece Widevine, pero no se puede descargar ni actualizar. En cuanto a la calidad de la reproducción, es la misma que en otros navegadores; Prime Video no pasa de SD en Linux, pero sí se podrá ver Netflix a 1080p con extensiones.

El parche puede fallar en cualquier momento

Hay que tener en cuenta que es un parche que funciona, pero puede dejar de hacerlo en cualquier momento. Widevine se actualiza con frecuencia, y como Helium no puede hacerlo, si hay cambios que impiden la reproducción en una o varias plataformas, dejará de reproducir el contenido. En teoría, bastará con pasar la carpeta actualizada de un navegador compatible, una vez más.

Con esto, Helium tiene una restricción menos, pero sigue sin ser algo que se pueda recomendar al usuario medio.