Hegemon: una herramienta modular para monitorización del sistema y hardware

Es posible que tras leer el título estés pensando en herramientas como hardinfo, una buena alternativa a programas de Windows como AIDA64 que te permite visualizar de forma gráfica también los dispositivos de hardware e información del sistema. O tal vez estés pensando en otros como htop, top, iostat, iotop, netstat, etc., para monitorizar procesos y otra información de E/S, redes, etc. Pero realmente no vamos a hablar de ellos, sino de otra alternativa.

Se trata de una herramienta bastante nueva, un nuevo proyecto llamado Hegemon que tiene bastante planes de futuro para mejorar esta herramienta de monitorización del sistema y del hardware del equipo, y quién sabe si lo hacen tan bien que se transforma en una herramienta de facto para estas tareas tan cotidianas. Por el momento, tiene soporte para Linux, aunque tienen planeado lanzarlo también para otros Unix…

Sus desarrolladores han escrito la herramienta para que sea modular y usando el lenguaje Rust. Por ahora, puede monitorizar la actividad de la CPU, memoria en uso, temperaturas y velocidad de ventiladores. Además, proporciona datos gráficos con la información, permite ajustar intervalos, etc. Pero se tiene planeado agregar también monitoreo de discos, redes, GPU, y más, así como incluir soporte para control por ratón.

Si lo quieres instalar, debes instalar Rust, y ciertos paquetes para los sensores que conocerás. El proceso es el siguiente para distros basadas en DEB, ya que son las más comunes (para el resto es similar, solo que usando los gestores de paquetes correspondientes):

sudo apt-get install lm_sensors-devel curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh cargo install hegemon hegemon

Y con ese último comando, se lanza la aplicación y veremos su interfaz con la que podremos interactuar de forma dinámica. Espero que te guste, y espero que sus desarrolladores no defrauden y sigan como tienen planeado para ver todas esas funcionalidades, y que no caiga en el olvido como otros proyectos que parecían prometedores…