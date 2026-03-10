Mi búsqueda de tener un TV Box perfecto creo que acabó cuando adquirí mi mini PC chino con Windows. Antes había usado muchos aparatos, empezando por un Apple TV de 2015 y acabando por un portátil con Manjaro, pasando por varias opciones en una Raspbery Pi 4, pero nada me satisfizo como el mini PC. Sólo Windows, que no ofrece el mejor rendimiento ni tampoco cuenta con una interfaz ligera para el salón, evita que termine de estar cómodo del todo, motivo por el cual investigué cómo andaba Plasma BigScreen en 2026.

Plasma BigScreen nació hace ya varios años, pero el proyecto tuvo sus altibajos. Ya más recientemente retomaron su desarrollo, actualmente ya está en la beta de Plasma 6.7 y, cuando ésta llegue a estable, la página oficial de Plasma BigScreen dice que habrá un lanzamiento conjunto. Ahora mismo ya se puede probar, y lo que se ofrece es una versión de KDE neon con la interfaz para pantallas grandes.

Plasma BigScreen necesita más aplicaciones adaptadas

Lo primero que noté al usar la versión con Plasma 6.6.80 fue que muchos de los problemas de aplicaciones duplicadas se habían solucionado. En el pasado, cuando el desarrollo estaba en un punto más malo, lo que se recomendaba era instalarlo sobre otra distribución, como Manjaro. Eso hacía que se instalara la interfaz o entorno gráfico sobre algo que ya existía, lo que no es lo mejor. Solo hace falta instalarle KDE a Ubuntu (con GNOME) para ver que habrá inconsistencias.

Pero usar una versión que ya usa Plasma BigScreen por defecto es totalmente diferente. Hay cosas por pulir, sí, pero el problema de elementos duplicados no es una de ellas.

Lo malo es que no hay muchas aplicaciones adaptadas a pantallas grandes, y no es por el tamaño. Por ejemplo, la tienda Discover que encontramos en KDE neon es igual en su edición BigScreen. No es ni se acerca a ser lo mejor para instalar programas en una interfaz pensada para usar con un mando.

Como aplicaciones propias para TV, lo único que encontramos es el navegador Aura y el reproductor Plank, además de unas Preferencias del Sistema adaptadas que acompañan a las normales de KDE Plasma.

Para obtener otro tipo de software, KDE neon está basado en Ubuntu, y cuenta con soporte para flatpak tras la instalación de cero.

Aplicaciones web… que de momento sirven de poco

Plasma BigScreen tiene una manera para crear aplicaciones web. Tan sencillo como ir al icono de ajustes de la pantalla principal, dirigirse al apartado «Aplicaciones web» y añadir lo que nos venga en gana. El problema es que no va demasiado bien.

En mis pruebas he intentado añadir la versión TV (Leanback) de YouTube y lo he conseguido, pues la opción permite añadir un agente de usuario bajo demanda. Los problemas que me he encontrado han sido que no he podido poner la interfaz a pantalla completa, y además no ha sido capaz de reproducir vídeo.

Oliéndome que no sería el único problema en este sentido, he intentado reproducir algo de Prime Video, y el navegador web no es compatible. Con casi total seguridad, lo que usa no soporta Widevine de ningún tipo.

Aplicaciones de escritorio con barra de título

Aplicaciones como Kodi no ofrecen grandes problemas, pues se ejecutan a pantalla completa, pero otras de escritorio sí. De hecho, casi todas las aplicaciones que hay instaladas por defecto se abren con la barra de título visible, con botones de restaurar, minimizar y cerrar incluidos. Si restauramos una ventana, ésta se queda en el borde superior izquierdo. Se puede redimensionar, pero no mover como en un escritorio normal.

Tal y como yo lo veo, en Plasma BigScreen habría que iniciar las aplicaciones sin esa barra de título tras la instalación de cero. Siempre se puede hacer clic secundario sobre la barra y elegir que se oculte, e incluso conseguir que no la muestra nunca, pero es trabajo que tenemos que hacer nosotros y que no debería ser necesario en una interfaz de este tipo.

Investigando un poco, he encontrado una configuración que arregla esto. Se trata de ir a ~/.config/kwinrc e introducir este texto:

[Windows] BorderlessMaximizedWindows=true

¿Y cómo se cierran las ventanas? Bueno, mi recomendación es usar Alt+F4. Con este cambio se gana consistencia.

¿Por qué uso yo Plasma BigScreen con todos sus problemas?

Por tres motivos. Uno es aportar informes automáticos de uso. El segundo es porque yo sí sé como solucionar los problemas mencionados, y el tercero que la interfaz es muy ligera y me gusta. Es posible que lo que no me gusta tanto mejore en el futuro, y más si KDE sabe que nos interesa.