Muchos usuarios de Windows se quedan en el sistema de las ventanas porque todo lo que dan por hecho funciona. Llegan a tal extremo que aseguran que todo funciona sin tener que hacer nada, y en Linux no. Es algo que yo también sentí al pasarme a Linux… pero ahora siento que es todo lo contrario. Literalmente, me cuesta tanto usar Windows que no termino de entender por qué se usa tanto, y probablemente me haga con una Steam Machine aunque sé que será cara.

Me ha pasado muchas veces que he intentado hacer algo en Windows y no funciona como me esperaba. Lo más reciente me ha pasado estos días, cuando quise pasar un archivo (un disco comprimido en RAR) de mi portátil con Linux a mi mini PC con Windows: abrí LocalSend en Manjaro, abrí el mismo programa en Windows, seleccioné la opción de enviar en Linux, la de recibir en Windows y no se encontraban el uno al otro.

Usuarios de Windows se quejan de Linux porque no funciona. ¿En serio?

Me estuve volviendo loco un rato largo. Incluso volví a mirar el cortafuegos de Windows 11 y volví a permitir todo lo que pude de LocalSend. Nada. Cogí el móvil para ver qué pasaba y al móvil sí pude pasarlo, pero desde el móvil a Windows no. ¿Dónde quedó eso de que las cosas funcionan en Windows sin hacer nada?

Llegué a olvidar la red WiFi para volver a conectarla, y aún así nada. Al final, entré en los ajustes de LocalSend y le dí a los dos botones de problemas: el primero me lleva al apartado del cortafuegos, y el segundo es para arreglar el problema automáticamente. Le dí al segundo, se vio un momento una ventana del símbolo del sistema y, por fin, funcionó.

El problema para mí es que ni siquiera sé qué hizo para corregir el fallo automáticamente. Seguramente tocó algo en la configuración para darle total libertad al programa de intercambio de archivos, ¿pero qué?

Luego pasa lo que pasa, que no se tiene cuidado porque algo no funciona y le damos permiso a algo a lo que no deberíamos darle permiso. LocalSend es un programa de código abierto y se espera que sea seguro, pero también se confió en un desarrollador de XZ y la lió.

Windows funciona, pero no siempre ni de la mejor manera. Linux funciona, pero no siempre como otros se esperan. Al final cada uno que elija lo que le haga sentir más cómodo, y yo me quedo con Linux y no me muevo.