Firefox 149 llegó hace un par de semanas, y entre sus novedades más destacadas encontramos la vista dividida. Su lista de novedades no incluye directamente lo que llaman Smart Window, pero ya es posible usarla como explicaremos más adelante, incluso en Linux. Ya os adelanto mi opinión: por lo menos de momento, no parece ser para mí, pues todo lo que ofrece ya me lo he preparado en mi Vivaldi o no me interesa. Siempre dejando en claro que es «de momento».

Antes de seguir, hay que explicar que no está activada por defecto en Firefox 149. Para poder usarla hay que ir a about:config y activar browser. smartwindow. enabled, o lo que es lo mismo, hacer que pase de false a true. Sin necesidad de reiniciar, al lado de los botones de minimizar, restaurar y cerrar aparecerá un logotipo de Firefox, y es haciendo clic en él cuando veremos las opciones Classic Window o Smart Window, actualmente en inglés. Para entrar a la ventana inteligente, lógicamente, hay que seleccionar Smart Window.

Qué puede hacer la Smart Window y por qué no me interesa… de momento

Después de un rato trasteando con la Smart Window, y ver que no parece aportar mucho a un usuario como yo, le he preguntado directamente qué puede hacer. Su respuesta han sido 8 puntos:

Obtener información de lo que estás viendo. Buscar información actualizada. Comparar productos, servicios o ideas. Ayudarte a tomar decisiones. Recordar cosas importantes de tu navegación. Resumir páginas largas o múltiples pestañas. Explorar temas paso a paso. Sugerir siguientes pasos.

De lo anterior, los puntos 2, 3, 4, 7 y 8 no son diferentes a usar un modelo de LLM tipo ChatGPT. Sugerir el siguiente paso se refiere a proponer preguntas que puedan estar relacionadas, y esto lo he visto yo en algún modelo de IA, creo recordar que en Copilot de Microsoft.

Lo que sí interesa

Los puntos 1 y 6 sí son interesantes (aunque «viendo» puede llevar a confusión, pues no puede «ver» vídeos de plataformas como YouTube), pero yo no necesito toda una ventana inteligente para ello. En mi caso, y es algo que se puede hacer en cualquier navegador, se pueden configurar búsquedas personalizadas, y yo tengo varias para que me explique o me resuma el contenido. Por ejemplo, si me sitúo en la barra de URL y delante de un enlace pongo «resume «, abrirá el siguiente enlace:

https://duckduckgo.com/?q=%C2%BFMe%20resumes%20esto?:%20%s&ia=chat&bang=true

que hará que me resuma el contenido DuckAI. Y lo mismo se puede hacer si quiero que me explique algo.

Otro punto interesante es el 5… si funcionara bien o fuera más potente. Su modelo de IA me ha dicho textualmente «Puedes pedirme que recuerde información clave (como contraseñas no sensibles, nombres de productos, enlaces útiles), aunque no puedo guardar datos automáticamente«, lo que es una promesa a medias: permite que le pidas, por ejemplo, que guarde un enlace en el historial o para leer más tarde, a lo que te responderá cómo hacerlo.

Aún a medio hacer

El panel del chat aparece en la derecha, y se nota que está todo en construcción. Para empezar, en el botón de dicho panel pone «Ask», en inglés, y se supone que ese texto debería ser diferente en el futuro. Lo que sí me ha gustado es que, cuando le escribimos algo de texto con el interrogante al final, automáticamente el botón de enviar pasará a ser «Ask», con lo que le hará una pregunta; pero si no está el interrogante, buscará en la web. Si no nos ofrece lo que esperábamos, con las teclas de navegación podemos elegir que pregunte, busque u otras opciones.

Lo malo es que esto último no funciona todo lo bien que debería en la actualidad. A veces, cuando se queda en el botón de búsqueda, pero lo que queremos es preguntar, elegimos que pregunte y lo que hace es abrir una búsqueda en blanca, en mi caso la página principal de DuckDuckGo.

Cuando esté todo perfilado y bien acabado, es posible que sea de lo más interesante para usuarios medios, pero no estoy seguro de que lo sea para mí. No sé, quizá dentro de unos años cambie de opinión.