Desde hace unos años, todo es IA. Lo sea o no, se le añaden las siglas al final y ya tenemos algo «nuevo». Entre otras cosas, algo que está muy de moda es lo que se conoce como Vibe Coding, que básicamente es desarrollar sin saber, apoyándose en la inteligencia artificial. Por curiosidad, he querido probar eso de dejar que la IA lo haga todo, y os voy a contar mi experiencia.

Lo cierto es que yo tengo base en programación. No soy un maestro, pero algo sé. Hace un tiempo me hice un navegador muy sencillo que usaba un widget de Qt para mostrar las páginas web, y ya me encargué yo del resto. Recientemente he querido corregir un problema con los vídeos que no se podían poner a pantalla completa, DeepSeek me lo arregló, pensé «¿Por qué no seguir?» y me decidí a hacer una aplicación de YouTube.

Aunque aquí hablaré de ChatGPT, la mejor manera de hacer Vibe Coding es usando herramientas especialmente diseñadas para ello, como Firebase.

Vibe Coding: «Chat-bot-de-turno: créame esto»

En teoría, para hacer Vibe Coding no hay que saber desarrollar. Explico esto porque yo ya partí con algo de ventaja, y de hecho le pasé mi «Pablowser» — navegador de Pablo — como base para esa app de YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque es un servicio web muy popular y de lo primero que le viene a uno en la cabeza.

Mi navegador tenía lo siguiente:

Barra de URL.

Desplegable con varios buscadores.

Botones de Inicio, Adelante y Atrás.

Barra de estado en la parte inferior.

Gestión de URLs, que parece sencillo cuando se usa un navegador ya hecho pero es más complicado de lo que parece.

Tras arreglar el fallo, posibilidad de abrir los vídeos a pantalla completa.

No recuerdo si algo más.

Se lo pasé a ChatGPT (DeepSeek me dijo que estaba ocupado…) y le pedí:

Elimina la barra de URL.

Ponme los botones de Adelante/Atrás que no molesten, que no estén en una barra sólo para ellos.

Elimíname la barra de estado.

Fuera todo el código de gestión de URLs.

La app tiene que iniciar en youtube.com.

Los enlaces deben cambiar «youtube» por «yout-ube», que es un servicio que muestra los vídeos sin publicidad y compatible con listas de reproducción.

Y esperé un momento.

Hmmm… ¿Sin conocimientos?

Lo primero que me pasó fue una ventana con el servicio YouTube, unos botones mega-feos arriba en el centro y abría bien los enlaces de youtube.com en yout-ube.com, pero no volvía atrás. Aquí empezaron mis dolores de cabeza, que incluso llegué a pensar «qué necesidad…».

Al ver los errores, empecé a tratar de corregirlos. No había manera de que volviera de yout-ube a youtube. Una sugerencia tras otra, el chatbot de OpenAI no daba con la tecla, y eso que me pasaba el programa completo — poco más de 100 líneas –. A veces incluso con errores de sintaxis e importaciones mal hechas.

Quizá se lo puse muy difícil…

Al final lo tenía todo como quería, con los botones Adelante/Atrás flotantes y que desaparecen al poner el vídeo a pantalla completa, pero el historial no lo gestionaba bien. No fue hasta que caí en la cuenta y propuse algo nuevo que terminé con mi app ya «perfecta»: el problema estaba en la redireccion de youtube a yout-ube, que, para más inri, hace otra redirección a youtube-nocookie.com. Yo, no queriendo solucionar demasiado, o no sería Vibe Coding, le dije que lo que debía hacer era eliminar la última entrada del historial. Me propuso una función, no funcionó, valga la redundancia, y luego otra que funcionaba demasiado: daba un salto demasiado grande.

Lo único que quedaba por hacer era que el «-2» propuesto pasara a ser un «-1», lo que hacía que volviera atrás de youtube-nocookie a youtube saltándose yout-ube y funcionando como yo esperaba. Me habría gustado que una IA con el prestigio de ChatGPT conociera qué hacía yout-ube.com y me hubiera dado antes la solución, pero no.

¿Usaré la app para mí?

Es posible que termine usando la app que creamos ChatGPT y yo. Es como FreeTube, pero con algo menos de privacidad. Google se guardará algo de información, pero lo bueno que tiene el widget web de Qt es que no guarda nada, como cookies que pueden decir mucho de mí. Además, estoy usando AdGuard Home en mi Raspberry Pi, con lo que mucha telemetría cae en un agujero negro.

En cualquier caso, lo mejor de Vibe Coding es tener claro lo que se busca, y si no se tienen conocimientos sí hay que tener mucha paciencia.