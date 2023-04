Hace ya alrededor de tres años desde el momento en el que, motivado por los más alarmistas, decidí probar un navegador basado en Chromium por si terminaba de consumarse el monopolio. Por aquel entonces, Mozilla ya iba dando bandazos probando muchas cosas, y hubo voces que llegaron a asegurar que Firefox podría desaparecer. Mi elección fue Vivaldi, sabiendo que lo usaban una minoría, pero también que solía incluir funciones para usuarios exigentes.

Tras un tiempo ya con mi nueva elección, escribí un artículo explicando por qué usaba Vivaldi, y las cosas desde entonces no han hecho más que acentuarse. Es difícil dar un paso atrás y olvidarte de algo que ya das por sentado, pero lo he intentado para ver cómo me sentía.

Intentando usar Firefox por defecto

Como un editor que escribe artículos en medios como este, una de las cosas que más me gustaron de Vivaldi fue su opción de mostrar las pestañas en mosaico, es decir, a pantalla dividida. De hecho, en 2020 escribí un artículo sobre una extensión que permitía mostrar una pestaña en el borde de una ventana de Firefox, pero no es lo mismo, ni se acerca. Ahora bien, si en parte me decidí a intentar pasar más tiempo con el panda rojo fue gracias a KDE y un Plasma 5.27 que permite apilar las ventanas, encogiendo unas cuando se agrandan otras… pero sigue sin ser lo mismo. Son dos ventanas que se tienen que gestionar por separado para cosas como minimizarlas o moverlas a otro escritorio. Como dato, Edge también va a lanzar sus pestañas en mosaico.

También me he acostumbrado al panel de Vivaldi, a sus notas (este artículo lo empecé en una nota en Vivaldi), el correo y el calendario. Por lo tanto, el tiempo en el que he estado trabajando más con Firefox ha sido todo un desafío para mí, hasta el punto de que sí, lo he usado más, pero siempre mirando de reojo (o incluso abrazando) a lo que más me gusta ahora.

Hablemos del navegador en sí

Pero es que Vivaldi es un caso aparte. Está creado para usuarios exigentes, y no miran mucho por el rendimiento (dicho así en sus comunidades). Puede consumir muchos recursos, y no ser una buena opción si el equipo en el que se usa es discreto. Lo que tiene el navegador de la V es que es un navegador con base Chromium y una parte de código privativo, que es todo lo demás (sobre un 4%). Si le quitamos eso, nos quedamos con un Chrome con otro diseño.

Al final, para poder valorar si Firefox es mejor o peor navegador hay que compararlo con navegadores que estén diseñados para navegar, valgan las redundancias. Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta cosas como el rendimiento, la compatibilidad (extensiones), filosofía y ese tipo de cosas.

En cuanto al rendimiento, yo tengo un equipo bastante potente, por lo que es difícil que un navegador le haga resentirse. Pero sí he notado algo pasando más tiempo con Firefox: he tenido que cargar mi portátil con menos frecuencia. Es un claro síntoma de que gestiona mejor los procesos. Eso o que los extras de un navegador para power users funden antes la batería.

Extensiones: va servido

Al ser el navegador más usado del mercado, la mayoría de extensiones están para Chrome en su tienda, pero las más importantes, o alguna equivalente, también se pueden instalar en Firefox. De hecho, al no estar bajo el paraguas de Google puede librarse de algunas de sus tiranías, como lo que quiera en lo que termine siendo lo que un día se llamó FLoC. Pero esto sólo sería un problema si se usa Chrome, no otros como Brave u Opera, por lo que seguimos indagando.

Hay algo que como alguien que ha estudiado diseño web le preocupa un poco más: cuando los diseñadores están creando una página web, suelen probarlo todo en un entorno basado en Chromium. Luego miran en Firefox y Safari para ver si hay algo muy malo, pero se centran en Chrome. Además, también parece que Chromium añade antes las propiedades CSS y funciona mejor con ellas, que se lo digan a una práctica que hice yo, el position: sticky y el table-cell: Firefox decidió que no respetaría el sticky, por lo que la cabecera no se quedaba fija.

Pero pensemos como usuarios: ¿esto me ha perjudicado durante este tiempo? No. O si lo ha hecho, no me he enterado.

¿Y cuál ha sido mi impresión durante este tiempo?

Mucho texto para decir tan poco del uso que he hecho durante este tiempo, pero es lo que tiene estar trabajando con algo con lo que no te sientes cómodo o notas que te falta algo: piensas en otras cosas mientras lo usas. Yo he echado de menos las herramientas de Vivaldi, pero también he pensado en si sería muy diferente con otro navegador y he llegado a la conclusión de que no.

Sí que es cierto que otros como Edge u Opera tienen su panel lateral, pero esos paneles están de más si no se usan. Ocupan espacio y pueden consumir más recursos y batería, por lo que no siempre está tan bien tenerlos.

Firefox se comporta bien, no he sufrido ningún cuelgue ni nada extraño y cumple como navegador web.

La filosofía de Mozilla, lo mejor de Firefox

Firefox es un navegador que sirve para lo que sirve. Si yo no tuviera que hacer todo lo que hago, sería mi elección; ya lo fue durante años. Pero yo necesito algo más. Y esto es algo que también me vale para otros navegadores, que yo no prefiero Brave u Opera por encima de Firefox. La filosofía de Mozilla, en parte compartida por Brave, es la de mirar por sus usuarios y nuestra privacidad.

Así que al final mi decisión fue la de no volver a usar Firefox por defecto. Sólo tendría un motivo para hacerlo, el de apoyar más a un motor que no sea Chromium y así evitar el monopolio, pero el precio a pagar sería olvidarme de muchas de las cosas a las que ya me he acostumbrado. Para el que no las necesite, Firefox puede ser la mejor opción. Y si no, si hay que ir a morir a Chromium, por lo menos que se elija algo que no sea el Chrome fisgón.