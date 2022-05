Recientemente le amplié la RAM y el disco duro a mi mejor portátil. Tiene tarjeta gráfica NVIDIA, pero en Manjaro suele dar problemas, por lo que terminé usando los drivers de código abierto, por lo que pudiera pasar. Al cambiarle el disco duro, y no tener copia de seguridad como las que hace Timeshift, empecé de cero. Para ser honesto, no sé si que me apareciera Wayland por defecto tiene que ver con los drivers de código abierto o que es así en las últimas versiones de Manjaro KDE, pero ahí está, y lo he probado.

Usando Visual Studio Code y otros programas, hay una cosa de GNOME que envidio: sus gestos en el panel táctil. Deslizando con varios dedos hacia arriba se entra a los escritorios virtuales, y si arrastramos un poco más sale el cajón de aplicaciones. Lo del cajón no me parece importante, pero eso de pasar de un escritorio a otro con el touchpad sí. Pues bien: en KDE también están disponibles, pero hay que usar Wayland, algo necesario también en GNOME. ¿Y cómo funciona?

Casi todo funciona perfecto en Wayland + KDE

Antes de nada, tengo que decir que yo lo estoy probando en un portátil con procesador Intel i7, 32GB de RAM y disco SSD M.2 SATA, por lo que no voy corto de recursos. Explicado esto, lo que nos queda por analizar es lo que funciona y lo que no funciona en KDE en Wayland. La mayoría del software de KDE está adaptado para que funcione en Wayland, e incluso podemos entrar a la vista general deslizando cuatro dedos hacia arriba. Si los deslizamos hacia abajo veremos todas las ventanas abiertas en el escritorio actual. Se sabe que en el futuro se entrará a la nueva vista general, más parecida a la de GNOME, y que la animación seguirá la velocidad de nuestra mano, pero en la actualidad sólo podemos decir que funciona.

En cuanto a software de terceros, pues la cosa no está tan bien. Por ejemplo, mi grabador de pantalla favorito es SimpleScreenRecorder, y en Wayland tengo que usar OBS Studio. Lo bueno es que lo uso en un ordenador con hardware de sobra, por lo que la calidad del vídeo no se pierde como sí lo hace en mi portátil más flojo.

Entre el resto de cositas, y como reza el titular, tiene que mejorar un poco. Aún se notan pequeños bugs, y en ocasiones se me queda algún proceso abierto que impide apagar el equipo, algo que no me gusta nada, pero espero que se solucione más pronto que tarde. Wayland es el futuro, ya que mejora el rendimiento, la seguridad y permite el uso de gestos en el panel táctil, pero aún tiene que mejorar se use el escritorio que se use. En mi caso, y viendo que no hay nada imperdonable, seguiré usando Wayland, en parte para ayudar enviando informes de errores, pero ya se puede usar en el día a día. Y bueno, ya no envidio (casi) nada de GNOME.