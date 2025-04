Hace ya mucho tiempo que ando teniendo problemas con Vivaldi. No doy con la tecla, pero hay muchas páginas que tardan una eternidad en abrirse. Es desesperante. Ofrece muchas opciones, pero si navegar es como hacerlo con un modem de hace 20 años… es que no puede ser. Cuando el problema ha durado más de la cuenta, he mirado de reojo a Firefox, pero ahora ya me sabe a poco. Por eso volví a probar Zen Browser, y me está gustando mucho.

Cuando me pasé a Vivaldi lo hice por varios motivos. Entre ellos, quería usar algo con base Chromium por si a Firefox le pasara algo, que era una posibilidad que se comentaba por aquel entonces. También me gustaba la pantalla dividida, algo sin lo que ya no puedo vivir. Pero esas cargas eternas me pueden. Así que hace algo más de una semana que he intentado cambiarme a Zen Browser para ver si soy capaz de vivir sin los extras que ofrece Vivaldi.

Zen Browser soporta las pestañas divididas

Las pestañas en mosaico o vista dividida es algo que funciona en Zen Browser, por lo que lo ya tengo lo más importante. Cierto es que no es tan rápido como hacerlo con un atajo de teclado, ni el mosaico es exactamente igual, pero me sirve. Cuando salió Fedora 42, puse la fuente oficial en una parte, la del editor de WordPress en otra y trabajé perfectamente bien.

La carga de las páginas es como debería ser, y como eran en Vivaldi hasta un momento que no sé ni cuándo ni cómo pasó. Navegar así evita nervios, y es lo normal. Lo damos por sentado hasta que tenemos un problema con las cargas, y cuando ya no experimentamos ese fallo es como estrenar un ordenador nuevo.

Por todo lo demás, Zen Browser es como un Firefox con esteroides o bien maquillado. Sincroniza con la cuenta de Firefox, por lo que las contraseñas, extensiones y favoritos estarán ahí nada más iniciarlo.

Las diferencias son más bien estéticas. Por defecto, todas las pestañas se ven a pantalla completa, aunque para eso hay que ir a los ajustes y hacer que el panel de pestañas, que está a la izquierda, se oculte automáticamente. También aparece el panel superior si se pasa el cursor por el borde superior.

Si no se cambia desde los ajustes, la barra de URL está en el panel izquierdo, en pequeño, y es una de las cosas que puede confundir. Cuando pulsamos Ctrl+T para abrir una pestaña nueva, se abre una especie de «lanzador» como el que veis debajo de estas líneas. No se abre una pestaña en blanco como en otros navegadores. Con Ctrl+L, que habitualmente es para ir a la barra de URL y seleccionar el texto en ella, se abre el mismo lanzador, pero con la URL de la página.

Sin panel ni funciones como el correo y el calendario

Lo que sí echo en falta después de todos estos años es el panel de Vivaldi. Ahí tengo algunas notas, el correo, el calendario… Zen tiene un apartado «Esenciales», que es como el inicio rápido, pero al hacerle clic se abre la página web completa.

Para el correo, lo cierto es que he vuelto a usar Thunderbird, que en los últimos años ha mejorado mucho. El calendario de Thunderbird es mucho mejor y más estético que el de Vivaldi, lo que nunca viene mal. Además, los contactos los obtiene de las cuentas de correo, si se lo pides, y ahí tengo yo toda mi agenda. «Win-Win».

¿Volver a Vivaldi?

Siendo honesto, yo he sido y sigo siendo usuario de Vivaldi por lo bien que ha hecho algunas cosas, pero no puedo usarlo como navegador por defecto hasta que el problema de las cargas desaparezca. Estos programas se llaman «navegadores» porque su principal cometido es el de navegar por Internet. Si eso no lo hacen bien, hay que buscar alternativas. En caso de que vuelvan las aguas a su cauce, para mí Vivaldi no tiene rival… aunque Zen Browser — junto a Thunderbird–, que actualmente está en fase beta, se le acerca peligrosamente.

Instalación de Zen Browser en Linux

Zen Browser está disponible para macOS, Windows y Linux. Los usuarios de Linux podemos instalar su versión flatpak, usar la AppImage — a mí no me funciona– o también su tarball. Los usuarios de Arch Linux podemos instalar zen-browser-bin también de AUR.

Más información en su página web oficial.