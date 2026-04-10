A principios de los 2010, todo el mundo usaba Google para buscar. Poco después salieron a la luz varios escándalos, casi todos ellos, por no decir todos, preocupantes para la privacidad. También por aquel entonces empezó una pequeña guerra entre Google y Apple (los de Cupertino crearon sus Mapas y eliminaron los de Google y YouTube como apps por defecto en iOS 6), por lo que muchos decidimos cambiar de buscador. El principal beneficiado fue DuckDuckGo, sin lugar a dudas.

Por mi parte, yo hice varias pruebas. Primero usé Yahoo!, pero tuvo varios problemas con las contraseñas, llegando al punto de que cambié mi sistema personal por el uso de gestores de contraseñas. Puedo contar cuál era aquel sistema porque ya no lo uso: el usuario era el mismo, una cuenta de correo que tampoco uso ya, y la contraseña era el nombre de la web con consonantes en mayúsculas y vocales en minúsculas seguido de mi fecha de nacimiento completa. Más tarde usé Bing, pero Microsoft como compañía no es mucho mejor que Google, y finalmente me pasé a DuckDuckGo.

Los !bangs de DuckDuckGo son su mejor baza…

Cuando uno cambia a algo nuevo, todo lo que ve es bueno. Los resultados de DuckDuckGo no son tan malos, por lo que me quedé ahí. Además, cuando lo usas un tiempo y te enteras de que usa algo llamado !bangs, ya no quieres otra cosa. Hace varios años escribí sobre ello, dejando claro que esto de los !bangs es algo muy productivo.

¿Qué es un !bang? Es un poco como una onomatopeya de algo muy rápido («boom, aquí lo tienes»). Por ejemplo, si quieres buscar gatitos en YouTube, pones «!yt gatitos» sin las comillas en la barra de URL y te busca «gatitos» dentro de youtube.com. Así hay cientos, y es fácil acostumbrarse.

… pero no son exclusiva suya

Los !bangs son una idea tan buena que también los encontramos en Brave Search, Yandex, Ecosia y Kagi, entre otros. Básicamente, todos los buscadores que quieren ayudarnos, y entre ellos no está Google ni, por lo menos de momento, mi elección como nuevo buscador por defecto.

Además, hay extensiones de navegador, como Yang! (aquí el enlace a la versión de Firefox) que añaden los !bangs si un buscador no es compatible.

Startpage es mi nuevo buscador por defecto

Lo que ha pasado recientemente es que me he dado cuenta de que perdía tiempo usando DuckDuckGo. Sus resultados son mejor si somos usuarios «geeks» o frikis de la tecnología, ya que muestra mucho de Reddit, Stack Overflow y similares. Pero últimamente estaba usando mucho «!g búsqueda», lo que significa que, si tengo que buscar en otro motor constantemente, no encajo en el perfil de usuario de DuckDuckGo.

Así que pensé en volver a Google, pero es que no quiero. Luego recordé a Startpage, que básicamente muestra los resultados de Google, pero de manera privada. Tienen un acuerdo con ellos, y también con Bing para completar (los resultados son de Google; Bing sólo completa, hay que dejarlo claro), y es una realidad. Así que mi elección personal en la actualidad es Startpage.

Además de los resultados de búsqueda, Startpage nos permite visitar las webs de manera anónima. Con esto aumentamos la privacidad, y a veces nos podemos saltar algún bloqueo.

Lo malo de Startpage es que no permite el uso de !bangs, por lo que he tenido que instalar una extensión en mis navegadores web, concretamente la mencionada Yang!. Yang! permite usar los !bangs de DuckDuckGo, aunque por defecto usa los de Kagi. Tras mirar lo que hay disponible, de momento no he necesitado los del pato, y hasta creo que para un uso general, los de Kagi son más intuitivos y fáciles de usar.

No he dejado DuckDuckGo del todo

Todo este artículo no es un ataque a DuckDuckGo. Es sólo para hablar de otras opciones, sobre todo si no se cumple con un perfil en concreto. Pero yo sigo usando el pato para algunas cosas. Por ejemplo, sus resultados de vídeos, que permiten ver el contenido de YouTube sin cookies ni publicidad. También tengo varias búsquedas personalizadas para resumir páginas y que me explique algo su DuckAI.

El pato tiene mucho bueno, pero yo no encajo bien en el perfil de uno de sus usuario. Por lo tanto, he tenido que buscarme alternativas como buscador por defecto.