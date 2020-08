Suma y sigue. Los usuarios de Linux solemos estar contentos con el software que tenemos disponible: si no tenemos Photoshop, usamos GIMP; si no tenemos Sony Vegas, usamos uno de los muchos editores de vídeo que hay para Linux; y así con mucho software. El problema es que a veces no hay alternativas, y ya tuvimos un ejemplo con Disney+, cuando no estuvo disponible en el momento de su lanzamiento para los usuarios de Linux. Afortunadamente, esto cambió más o menos pronto, pero ahora HBO Max ha vuelto a resucitar viejos fantasmas.

Tal y cono informa Ars Technica, un lector de su medio les avisó de que HBO Max dejó de funcionar hace un par de semanas para los usuarios de Linux, algo que publicó Dan Gillmor en su blog personal. Y el problema no es que falle sólo en Firefox, por ejemplo, sino que no funciona en ningún navegador, sin importar tampoco la distribución que estemos usando. Si lo intentamos, ahora mismo aparece un mensaje que dice «Estamos teniendo problemas en reproducir este vídeo. Por favor, inténtalo más tarde«.

HBO Max deja de funcionar en Linux por Widevine DRM

Como en el caso de Disney+, vuelve a ser un problema relacionado con el DRM, en este caso Widevine DRM que intenta proteger el contenido de la plataforma para que no sea pirateado. En estos momentos, ha dejado de reconocer a Linux como una plataforma conocida y válida. Como informan en el medio, algo que personalmente no sabría por no usar ese tipo de servicios en España, el mismo problema pasó con CBS, pero éste se solucionó milagrosamente tras las quejas de los usuarios.

Por lo que parece, el problema de HBO Max con Linux es el mismo que el que se experimentó con CBS, pero los primeros aún no han respondido a las quejas de los usuarios y su servicio sigue sin funcionar en nuestros equipos. Concretamente, el problema es que se ha activado el Verified Media Path en el servidor de Widevine, y eso ha provocado que deje de funcionar en los sistemas basados en el núcleo que desarrolla Linus Torvalds.

De ser así, la solución es sencilla: desactivar el VMP. Si deciden no hacerlo, los usuarios de Linux no podremos ver HBO Max, por lo menos en el navegador, y, sin ser usuario del servicio y sin probarlo por mi mismo, dudo de si se podrá a través de software de terceros, como con algún addon de Kodi. En cualquier caso, si eres usuario de HBO Max en Linux y ha dejado de funcionarte, ya sabes por qué. A esperar, a pasarse a Windows o a abandonar la plataforma. No queda otra.