Cuando vas probando software, hay algo que te funciona y eres eficiente con él, dejas de buscar. Siempre se ha dicho: «más vale malo conocido que bueno por conocer», y es probable que muchos que sólo usan su ordenador a nivel usuario no se pasen a Linux pensando justo en eso. O en la comodidad, yo qué sé. No siempre es fácil cambiar, y por eso existen opciones como un WinRAR totalmente funcional para Linux.

Como veis en la captura de cabecera, ahí tengo una ventana de WinRAR abierta en la edición KDE de Manjaro, en donde, todo hay que decirlo, incluso aparece el icono de la aplicación. ¿Cómo es posible? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una AppImage, un paquete «similar» a los flatpak y snap en el sentido de que contienen todo lo necesario para funcionar sin depender de software extra, también conocido como dependencias.

Esta AppImage de WinRAR funciona con WINE

El secreto para que esto sea posible no es difícil de adivinar: usa WINE. Pero tiene algo que no le permite ser perfecto: está en portugués y parece que no se le puede cambiar el idioma. Yo entiendo todas las opciones, pero es algo que hay que tener en cuenta. El desarrollador lo ha publicado en su canal de YouTube (enlace directo), en donde también ofrece más AppImages como un juego de Dragon Ball para PC.

Lógicamente, lo que hace WinRAR se puede hacer con otro mucho software, como File Roller, Ark o PeaZip, entre otros, pero no son el WinRAR original. Por otra parte, también podemos instalarlo con PlayOnLinux o directamente desde WINE, pero lo bueno de esta versión es que está en una AppImage. Tener opciones nunca fue malo.

Lo escrito en este artículo estaba disponible en febrero de 2022, cuando se publicó. Linux Adictos no controla el Google Drive en donde está alojado.