Comentando el artículo sobre el no tan nuevo sistema operativo de Huawei, el lector posclaro escribió:

Y que esperabas que fuera, ¿una nave espacial alienígena?. Pues claro que es un Android reelaborado. Hoy en día no se inventa nada. Se critica mucho que si monomopolio de Google tal y cual, pero luego nadie tiene huevos a inventar nada nuevo.

Dejando de lado el hecho de que es una pregunta retórica voy a responder que teniendo en cuenta que

Huawei fabrica el hardware y, por lo tanto no va a tener problemas de desarrollar los controladores El mismo embargo que le impide usar Android le impide tener WhatsApp, Instragram y otras aplicaciones populares por lo que no tiene que molestarse en que funcionen en el nuevo S.O.

Bien podrían haberse tomado la molestia de crear desde cero un sistema operativo que nos dejara con la boca abierta.

En cuanto a la afirmación final, mi respuesta es que depende.

¿Hay alternativas a Android para teléfonos móviles?

Si entendemos por inventar algo nuevo el desarrollo de un sistema operativo desde cero, hay que decir que, al menos si hablamos de los de código abierto, la respuesta es no. Después de todo, el propio Android es una máquina virtual Java corriendo sobre el kernel Linux.

Y de todas formas, lo de «alternativas» tómenlo con pinzas. No funcionan en todos los dispositivos compatibles con Android y en algunos casos están pensados bajo su uso

Sistemas operativos móviles basados en distribuciones Linux

Plasma Mobile

Es una distribución Linux (en algunos lados dicen que Kubuntu) con una interfaz de usuario que se adapta tanto a dispositivos móviles como a pantallas más grandes. Este sistema operativo combina los drivers gráficos de Android con las siguientes tecnologías de código abierto:

Wayland: Servidor gráfico.

KWin: Gestor de ventanas.

KDE Frameworks: Set de librerías gráficas.

Kirigami: Framework para la creación de interfaces gráficas.

Ofono: Framework para la creación de aplicaciones telefónicas.

Telepathy: Framework para la creación de aplicaciones de mensajería y voz sobre IP.

Ubuntu Touch

Si los planes de Canonical de ingresar en el mercado móvil hubieran dado resultado, yo podría haberle dicho a posclaro que estaba equivocado. Lamentablemente la cosa no cuajó y esta versión de Ubuntu para móviles es desarrollada por una pequeña pero activa comunidad.

Esta versión de Ubuntu está optimizada para pantallas táctiles y es convergente, adaptando su interfaz gráfica a una más adecuada a una computadora en caso de conectarse a un monitor.

Ubuntu Touch dispone de una completa tienda de aplicaciones.

Tizen OS

Si existiera algo así como una distribución Linux oficial para dispositivos móviles, sin dudas sería Tizen. Después de todo está patrocinada por la propia Linux Foundation. En orden a la precisión, no es solamente un sistema operativo solo para móviles. También se puede usar en televisores inteligentes, vehículos y dispositivos de Internet de las cosas.

El proyecto fue creado originalmente por Samsung y cuenta con una completa guía para el desarrollo de aplicaciones.

Mobian OS

Como su nombre lo indica, está basada en Arch Linux. Vale, el chiste es malo. Pero podrían haber elegido un nombre un poco más imaginativo que la contracción de Mobile Debian

El proyecto busca llevar Debian a los dispositivos móviles. Por el momento solo funciona en el PinePhone, PineTab y Librem 5.

La distribución permite instalar aplicaciones desde los repositorios usando APT, autocontenidas desde FlatPak o web apps.

La última versión disponible tiene fecha de diciembre del 2020 por lo que vemos que el proyecto sigue activo.

postmakerOS

En este caso tenemos un sistema operativo basado en Alpine Linux que puede correr aplicaciones de Android dentro de Anbox, una solución que permite correr Android en un contenedor.

El propósito que guía a postmakerOS es retrasar la obsolescencia programada de los dispositivos móviles, permitiendo que equipos de hasta 10 años de antigüedad sigan siendo utilizables.

Sus desarrolladores aseguran que es compatible con al menos 250 dispositivos.

Volviendo al principio, me gustaría un sistema operativo que propusiera algo original, pero no creo que sea posible. Parte del fracaso de Firefox y Canonical en los móviles fue que las empresas encargadas de comercializar los equipos no supieron venderlos. Por no mencionar la carencia de aplicaciones disruptivas como WhatsApp o Tik TOK. Por lo tanto, tendremos que convivir por bastante tiempo con un menú de dos platos.