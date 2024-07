Cuando compré mi primer PC, recuerdo que me sorprendió cuando descargué un vídeo y no podía reproducirlo. Por aquel entonces yo desconocía qué era eso de los «codecs» y descargué un paquete con muchos para que todo funcionara como debía. Más adelante descubrí VLC y eso de los codecs quedó en el pasado. Ya más reciente me encontré con vídeos que VLC no reproducía bien, y lo que mejor funciona es MPV. Lo malo es que su interfaz no tiene controles a la vista, pero lo bueno es que existen frontends como Haruna y Celluloid.

Para hacer un mejor uso de las palabras, estas dos opciones son interfaces para libmpv, que es la biblioteca que mueve el reproductor MPV. Cuando usamos ese reproductor y abrimos un vídeo, lo que veremos será una ventana con el vídeo, con todos los controles escondidos. Si usamos flechas de navegación, barra espaciadora y atajos de teclado veremos superpuestos algunos controles, pero esto no es lo más adecuado para los que se mueven mejor con el ratón y no quieren recordar combinaciones de teclas.

Haruna, aplicación de KDE

Haruna es la propuesta de KDE y forma parte de Extragear, es decir, las aplicaciones que están bajo el paraguas de KDE pero no forman parte del grupo de apps centrales. Usa Qt, y en su interfaz encontramos el vídeo en el centro, opciones de menús en la parte superior y controles en la parte inferior.

Quizá más interesante es que cuenta con soporte para yt-dlp tras la instalación de cero, pero, lógicamente, sólo funcionará si tenemos yt-dlp instalado. Esto permite, por ejemplo, que podamos escribir en Kickoff o KRunner de KDE haruna http://youtube.com/xxxxx y se abrirá directamente el vídeo de YouTube. Entre el resto de funciones:

permite listas de reproducción de YouTube.

conmutar la lista de reproducción al situar el ratón, que se superpone al vídeo.

omitir automáticamente capítulos que contengan ciertas palabras.

atajos de teclado y botones del ratón configurables.

salto rápido al siguiente capítulo mediante clic central en la barra de avance.

Celluloid, la elección de sistemas como Linux Mint

Celluloid, puede que «Celuloide» tras su instalación en equipos configurados en Español, es lo que antes se conocía como GNOME MPV. Tiene un enfoque más GNOME, en el sentido de que muestra pocos botones y opciones porque su prioridad es reproducir vídeos sin complicaciones. La biblioteca que usa es GTK, por lo que quedará mejor en escritorios como el mencionado GNOME, pero también en MATE, Budgie, etc., y es la elección de Linux Mint y otras distros.

En la parte superior muestra un botón de suma (+) desde el que podemos añadir enlaces o abrir archivos, y también permite la reproducción de vídeos de YouTube. Otra de las diferencias la encontramos en las plataformas de vídeos: mientras Haruna permite realizar más acciones, porque soporta yt-dlp, Celluloid se queda sólo en la reproducción, algo que también está disponible en VLC. Ya en la parte inferior encontramos los controles

Entre las funciones de Celluloid, destacan:

Archivos de configuración: Celluloid es capaz de usar archivos de configuración de mpv.

Soporte para arrastrar y soltar listas y archivos.

Soporte para MPRIS2.

¿Merecen la pena estas interfaces?

Como mucho en Linux, yo diría que sí si se prefiere hacer uso del ratón y no tirar de atajos de teclado. Para el que se conforme con un reproductor y no necesite embellecer nada, quizá están de más. Ahora bien, teniendo en cuenta que es posible que sólo se instale el paquete de Haruna en KDE y el de Celluloid en entornos GTK, instalar una de estas dos aplicaciones no supondrá una gran diferencia en cuanto a almacenamiento y dependencias.

En mi caso, he de confesar que instalé Haruna por esos pequeños problemas que me encontraba en VLC, que lo desinstalé más adelante porque pensé que no lo usaba y lo he vuelto a instalar porque he echado de menos los controles y menús. Al final, creo que merecen la pena, y la elección entre uno u otro, e incluso otras alternativas como Clapper, debe dejarse a la elección de cada uno.