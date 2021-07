Aunque en un principio no me parece el más intuitivo, uno de los mejores editores o conversores de vídeo de código abierto y multiplataforma es este «freno de mano». Hoy está siendo noticia por haber lanzado una versión mayor, HandBrake 1.4 para ser más concretos, y, como tal, ha llegado con novedades destacadas. Teniendo en cuenta el software del que se trata, las nuevas funciones en sí no son muy llamativas, ya que suelen llegar en forma de soporte mejorado.

Entre lo más destacado, o por lo menos desde mi punto de vista porque es algo que uso en el terminal y usa mucho software, tenemos el soporte para FFmpeg 4.4, disponible desde principios de abril. También se han añadido mejoras en los filtros, subtítulos y otras herramientas. A continuación tenéis la lista con las novedades más destacadas.

Novedades más destacadas de HandBrake 1.4

Soporte para FFmpeg 4.4.

Soporte para codificaciones de vídeo de 10 y 12 bits, entre lo que se incluyen metadatos HDR10.

Tres filtros nuevos: Suavizado de croma, selección del espacio de color y compatibilidad con el recorte/escalado acelerado por hardware QuickSync cuando se utiliza la ruta completa.

Compatibilidad con el paso de audio MP2.

Mejoras en la función de cifrado por hardware en varios dispositivos movidos por AMD VCN, Intel QuickSync Video y Qualcom ARM.

Soporte para el Qualcom ARM64, tanto para aarch64 como para arm64, que ejecuten Windows.

Soporte para el M1 de Apple.

Mejorada la gestión de los subtítulos.

Soporte para los subtítulos de EIA608.

Mejoras en la interfaz de usuario.

Lista completa de cambios en este enlace.

Ahora mismo, los usuarios de Linux podemos descargar HandBrake 1.4 desde Flathub, o buscando la versión Flatpak en nuestro centro de software si es compatible. También están disponibles sus binarios. Los que usen la versión de los repositorios oficiales de su distribución tendrán que esperar un poco más. Los usuarios de Arch Linux ya tienen una versión git en AUR.