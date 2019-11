Entre nuestra comunidad, es bien sabido que el terminal de Linux nos permite realizar todo tipo de tareas. También es bien sabido que todo es más sencillo si usamos una herramienta con GUI (interfaz de usuario), y el programa de conversión de vídeo protagonista de este artículo es un buen ejemplo de ello. Se trata de HandBrake 1.3.0, una nueva versión del famoso conversor multimedia gratuito y de código abierto que podemos usar para no depender del terminal y FFMPEG.

Llegado a este punto tengo que confesar un par de cosas: la primera es que a mi HandBrake nunca me terminó de gustar porque me parecía que su interfaz no era muy ordenada (ni siquiera estoy seguro de cuándo la han mejorado tanto). La segunda es que, después de probarlo para este artículo, he cambiado de opinión. Y es que una de las novedades que han incluido son cambios en la interfaz que hará que todo esté más claro, alguno que también hace que el programa se parezca a otros más famosos y no gratuitos como Kigo Video Converter.

Novedades destacadas de HandBrake 1.3.0

UI de cola rediseñada.

Nuevo preajuste envolvente Playstation 2160p60 4K .

Nuevos Preajustes de Discord y Discord Nitro .

Preajuste mejorado de Gmail .

Lectura de discos Blu-ray Ultra HD (sin protección contra copia) .

AV1, soporte de codificación de contenedor WebM .

Subtítulos externos importantes de SSA/ASS .

Codificación NVIDIA NVENC mejorada .

Soporte de codificación AMD VCE en Linux (a través de Vulkan) .

Soporte de codificación Intel QSV de baja potencia (baja potencia = 1) .

Se agregó soporte Intel QSV a Flatpak

HandBrake es un programa de código abierto multiplataforma, lo que también significa que está disponible en Windows, macOS, Linux y otros sistemas operativos. Los usuarios de Linux podemos instalarlo de diferentes maneras: instalando la versión Flatpak. La versión Snap aún está sin actualizar (qué novedad…). O añadiendo el repositorio de Ubuntu e instalando el software con estos comandos:

sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases sudo apt-get update

Una vez añadido el repositorio instalaremos la versión GTK (apt install handbrake-gtk) o la CLI (apt install handbrake-cli) dependiendo de nuestras necesidades.