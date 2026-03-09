HandBrake 1.11 da un salto importante en el terreno de la transcodificación de vídeo, con un claro guiño tanto a usuarios domésticos avanzados como a profesionales del sector audiovisual. El popular conversor de vídeo de código abierto refuerza su apuesta por los flujos de trabajo de alta calidad y amplía su compatibilidad con hardware reciente, sin dejar de lado ajustes útiles para quienes lo usan a diario en Linux, macOS y Windows.

Esta actualización supone el primer lanzamiento de calibre importante del proyecto en 2026 y llega con nuevos códecs profesionales, soporte de contenedor MOV, un codificador AV1 para GPUs AMD y cambios pensados para facilitar el trabajo en entornos de archivo y preservación digital. Todo ello manteniendo la filosofía de software libre que ha hecho de HandBrake una referencia para convertir y optimizar vídeos.

HandBrake 1.11 introduce codificadores ProRes y DNxHR para flujos de trabajo profesionales

Una de las novedades más llamativas de HandBrake 1.11 es la llegada de soporte para los códecs ProRes y DNxHR, muy habituales en entornos de producción de vídeo profesional. En la interfaz aparecen bajo las etiquetas “Production ProRes” y “Production DNxHR”, diferenciadas del resto de opciones pensadas para uso más general.

Ambos codificadores incluyen una batería de presets orientados a producción, con variantes estándar, de alta calidad y perfiles pensados para tareas de proxy, permitiendo trabajar con resoluciones que alcanzan hasta el 4K. Esto facilita que editores y posproductores puedan generar tanto materiales finales como copias ligeras para montaje sin abandonar HandBrake.

En el caso de Apple ProRes, se trata de un formato estrechamente ligado al ecosistema profesional de Apple y muy utilizado, según se recoge en documentación técnica y fuentes como Wikipedia, como formato de entrega final en emisiones HD, publicidad, largometrajes, Blu-ray y servicios de streaming. HandBrake se apoya en el codificador ProRes de FFmpeg, integrado en la librería libavcodec, lo que asegura compatibilidad con flujos de trabajo ya implantados en muchas productoras.

Por su parte, los perfiles DNxHR están muy orientados a quienes trabajan con entornos Avid u otros sistemas de edición que recurren a este códec para manejar vídeo de alta resolución de forma eficiente. La integración directa en HandBrake simplifica la generación de materiales de trabajo listos para importar en programas de edición no lineal sin pasar por procesos de conversión externos.

Nuevo soporte para contenedor MOV

La llegada de estos códecs viene acompañada de una mejora clave: HandBrake 1.11 permite ahora exportar en contenedor MOV, algo especialmente útil para quienes intercambian proyectos con estudios, televisiones o plataformas que requieren este formato. Es en este contenedor donde se integran los nuevos perfiles “Production ProRes” y “Production DNxHR”.

Hasta ahora, muchos usuarios que trabajaban con postproducción profesional tenían que recurrir a otras herramientas para generar archivos MOV compatibles a partir de fuentes variadas. Con esta versión, HandBrake amplía de forma notable su utilidad como pieza central en la cadena de conversión y preparación de materiales tanto para emisión como para plataformas online.

HandBrake 1.11 introduce AV1 con aceleración por hardware en GPUs AMD

El códec AV1, libre de royalties y diseñado para ofrecer alta eficiencia en streaming y archivado de vídeo de alta resolución, continúa ganando terreno. HandBrake 1.11 incorpora un nuevo codificador AV1 de AMD con soporte de 10 bits y un preset específico para 4K, pensado para aprovechar la potencia de las tarjetas gráficas AMD de la serie 9000 y posteriores.

Quienes dispongan de GPUs AMD algo más veteranas, como la serie 7000, también pueden hacer uso de este codificador AMD VCN AV1, aunque las notas de la versión advierten de que puede haber ciertas desviaciones en las dimensiones de salida debido a una limitación del propio hardware. Los desarrolladores señalan que este comportamiento no se puede corregir vía software, por lo que conviene comprobar las resoluciones resultantes en proyectos sensibles.

Para usuarios que generan contenido para plataformas de vídeo bajo demanda, archivos de larga duración o catálogos online, la combinación de AV1 con aceleración por hardware y presets 4K puede reducir tiempos de codificación y ahorrar ancho de banda sin sacrificar calidad, algo cada vez más apreciado en contextos con grandes volúmenes de datos.

Presets ampliados para archivo y preservación (FFV1, FLAC y PCM)

Más allá del uso diario, HandBrake 1.11 introduce mejoras importantes para el ámbito de la preservación audiovisual y el archivo, un sector en el que muchas instituciones llevan tiempo confiando en estándares abiertos. En esta versión se amplían los presets de preservación basados en el códec FFV1, pensado para guardar vídeo sin pérdidas.

FFV1 es utilizado por entidades como la Library of Congress en Estados Unidos para digitalizar colecciones de vídeo en soporte físico, desde antiguas cintas VHS hasta bobinas de cine. Con la ampliación de presets, HandBrake ofrece ahora más variantes basadas en FLAC y PCM, de forma que los responsables de archivo pueden elegir entre audio comprimido sin pérdida (FLAC) o totalmente sin comprimir (PCM) según sus necesidades y requisitos de conservación.

Otra novedad relevante es que, además del contenedor Matroska (MKV), HandBrake permite multiplexar FFV1 también en MP4. Aunque MKV sigue siendo la opción principal en preservación por su flexibilidad, la posibilidad de usar MP4 abre la puerta a flujos de trabajo donde este formato es obligatorio o resulta más conveniente por cuestiones de compatibilidad con sistemas existentes en archivos nacionales, televisiones públicas o plataformas internas de gestión de contenidos.

Cambios específicos en Linux y mejoras de usabilidad de HandBrake 1.11

HandBrake 1.11 también trae novedades especialmente interesantes para quienes utilizan Linux como sistema principal, un entorno con bastante presencia entre usuarios técnicos. En su versión distribuida como Flatpak, al abrir un archivo ya transcodificado, la aplicación delega correctamente en los programas predeterminados del sistema gracias a los portales de sandbox.

Esta mejora implica que, si el usuario tiene configurado VLC como reproductor principal, los vídeos generados por HandBrake se abrirán directamente en dicho reproductor, evitando fallos silenciosos o comportamientos confusos que podían darse en versiones anteriores. Es un cambio pequeño en apariencia, pero que ayuda a que la experiencia de uso sea más coherente con el entorno de escritorio.

La interfaz gráfica también recibe ajustes, como nuevos botones para avanzar entre fotogramas de vista previa en la pantalla de resumen, lo que facilita afinar la selección de puntos de inicio y fin. Además, se ha mejorado la visualización del tamaño estimado de archivo, se corrigen comprobaciones de espacio en disco y se incluye la posibilidad de configurar el idioma de HandBrake de forma independiente al idioma general del sistema, algo útil en entornos multilingües.

Actualizaciones de bibliotecas y cambios en Windows y macOS

Como es habitual en una versión mayor, HandBrake 1.11 viene acompañado de una ronda de actualizaciones de componentes internos. La herramienta se apoya ahora en FFmpeg 8.0.1, incorpora la versión 1.5.3 de la biblioteca de decodificación AV1 libdav1d y actualiza su codificador AV1 por software SVT-AV1 a la versión 4.0.1.

En el caso de Windows, se produce un cambio importante en las dependencias: esta edición abandona .NET 8 en favor de .NET Desktop Runtime 10.0.x. Si tras instalar la nueva versión HandBrake deja de arrancar, es muy probable que el problema esté relacionado con la ausencia de este nuevo runtime, por lo que conviene revisar que esté instalado correctamente antes de pensar en otros fallos.

En macOS, el equipo de desarrollo menciona una serie de correcciones menores y mejoras de detalle. Entre ellas destacan los sonidos de notificación cuando HandBrake está en primer plano y un cambio en la forma en que se muestran los nombres de archivo en la cola de tareas: las etiquetas largas ahora se truncan en la mitad, en lugar de hacerlo únicamente al final, permitiendo ver tanto el inicio como la parte final del nombre, algo práctico cuando se trabaja con muchos archivos de nombres similares.

Cómo instalar HandBrake 1.11 en Ubuntu y otras distribuciones

HandBrake sigue siendo un proyecto gratuito y de código abierto, disponible para Linux, macOS y Windows. Las versiones oficiales se pueden descargar desde la web del proyecto o a través de su repositorio en GitHub, algo que suele preferirse para garantizar que la descarga procede de una fuente verificada.

En sistemas basados en Ubuntu, la vía más sencilla para acceder a la última versión estable es el paquete Flatpak publicado en Flathub. Se trata de un paquete oficial y verificado, que recibe las nuevas ediciones de HandBrake de forma automática, aunque puede haber un ligero retraso de varios días entre el anuncio del lanzamiento y la aparición de la actualización en este repositorio.

Si se busca HandBrake directamente en el Centro de Aplicaciones de Ubuntu, es probable que aparezca un paquete snap no oficial. Los desarrolladores recomiendan evitarlo, ya que no se actualiza desde 2019 y, por tanto, no incluye las mejoras ni los nuevos códecs de esta versión. Para aprovechar al máximo el rendimiento y las funciones recién incorporadas, lo más recomendable es optar por las compilaciones oficiales, ya sea mediante Flatpak o desde los instaladores que proporciona el propio proyecto.

Independientemente de la plataforma utilizada, conviene dedicar algo de tiempo a familiarizarse con las opciones avanzadas y los presets de HandBrake. La documentación oficial, disponible en el sitio HandBrake Docs, ofrece guías paso a paso sobre las funciones clave, ejemplos de flujos de trabajo y explicaciones sobre cómo sacar partido de la aceleración por hardware en distintos sistemas, lo que puede marcar la diferencia en proyectos exigentes.

Con esta versión 1.11, HandBrake refuerza su posición como herramienta versátil tanto para usuarios que quieren convertir vídeos de forma sencilla como para profesionales y archivistas que necesitan formatos estables, códecs abiertos y compatibilidad con estándares de la industria. Entre los nuevos codificadores ProRes y DNxHR, el codificador AV1 por hardware para GPUs AMD, los presets de preservación ampliados y las mejoras en Linux, Windows y macOS, la aplicación se consolida como una opción sólida para quienes buscan una solución de transcodificación completa y actualizada en el entorno.