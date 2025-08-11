El popular transcodificador de vídeo de código abierto HandBrake acaba de recibir su actualización a la versión 1.10, una entrega mediana que llega ocho meses después de la anterior serie cargada de novedades y ajustes pensados para facilitar aún más el trabajo de quienes necesitan convertir vídeos entre distintos formatos. Este software, ampliamente utilizado tanto por usuarios domésticos como por profesionales, se ha ganado un lugar destacado gracias a su interfaz clara, la gran cantidad de códecs que soporta y, sobre todo, a la calidad de sus conversiones sin coste alguno.

En esta nueva versión, el equipo de desarrollo ha puesto especial énfasis en optimizar el flujo de trabajo y ofrecer nuevas opciones adaptadas a la creciente demanda de contenidos para redes sociales y plataformas de mensajería. Una de las novedades más llamativas es la incorporación de preajustes “Social 10MB”, que permiten comprimir vídeos para cumplir con límites estrictos de tamaño sin sacrificar demasiado la calidad visual. Estos ajustes resultan ideales para enviar clips en servicios como WhatsApp, Telegram o incluso por correo electrónico, evitando tener que experimentar con configuraciones manuales complicadas.

Otras novedades de HandBrake 1.10

Además, HandBrake 1.10 introduce mejoras en la compatibilidad con hardware moderno, optimizando el uso de la aceleración por GPU en distintas plataformas. Esto se traduce en una codificación más rápida, sobre todo en equipos con tarjetas gráficas recientes. El soporte para nuevos códecs y contenedores se ha ampliado, y se han corregido errores que afectaban a la estabilidad y el rendimiento en ciertos sistemas operativos. Los usuarios de macOS, Windows y Linux encontrarán una experiencia más fluida y predecible, tanto en la interfaz gráfica como en la línea de comandos.

Otra mejora significativa está en la gestión de subtítulos y metadatos. Ahora es más sencillo mantener la información original de los vídeos o añadir nuevos datos sin tener que recurrir a herramientas externas. También se han afinado los controles de audio, permitiendo seleccionar con mayor precisión las pistas a conservar o convertir. En definitiva, HandBrake 1.10 no es solo una actualización menor, sino un paso adelante para quienes buscan un transcodificador potente, flexible y completamente libre.