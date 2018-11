Halloween trae ofertas de miedo en videojuegos en Steam, GOG, Humble…

Empieza Halloween, esa fiesta americana que se ha extendido como un virus por los países no anglosajones que no la tienen. Sea el lugar que sea, será raro que los niños no se disfracen y vayan pidiendo caramelos, como dice la tradición origianl de esta fiesta, o que veamos especiales en tv de nuestras series o películas favoritas para estas fechas. Y el mundo de la informática no se ha querido quedar ageno a este evento y ya vemos ofertas en muchos sitios para estas fechas.

Seas de donde seas, y ya sea que celebres Halloween o el Día de los Difundos como en España, seguro que te gustarán las ofertas y rebajas en videojuegos para que esta semana sea menos terrorífica, al menos para tu cartera, pudiendo ahorrar algunos euros en las compras de videojuegos para tu distro favorita GNU/Linux. Y es que las principales tiendas online de entretenimiento digital, como son GOG, Humble y Steam, han preparado ofertas que coinciden con esta festividad…

Si tienes pensado adquirir algún videojuego, ahora es una buena oportunidad para hacerlo para aprovechar estos descuentos o rebajas. Te animo a que accedas a Steam, donde encontrarás buenas ofertas en videojuegos para Linux como Left 4 Dead 2 con hasta un 80% de descuento, Crypt of the NecroDancer con el mismo descuento, un 75% para Rise of the Tomb Raider, igual para Metro Redux Bundle, 70% para Darkest Dungeon, 67% para Dungeons 3, 50% para The End is Nigh y también para Pinstripe y Guts and Glory, 40% para Rocket Leage, etc.

En cuanto a Humble y GOG, tampoco se han querido quedar atrás, entra en estas tiendas y verás el especial de descuentos que tienen preparados, desde 84% en pro ejemplo Zombie Night Terror, hasta 50% en otros como Darkwood, aunque encontrarás otros muchos títulos con descuentos importantes como PLague Inc: Evolved, Aragami, Dying LIght, Oxenfree, SOMA, Layers of Fear, XCOM 2, etc.