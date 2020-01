Videojuegos hay muchos, pero pocos llegan a ser tan famosos que se mencionan en series y películas famosas. Ese es el caso de sagas como Half-Life, cuyo primer título se lanzó hace ya más de 20 años. En menos de dos meses, Valve lanzará una nueva entrega y para celebrar el acontecimiento ha decidido lanzar una promoción que será muy bienvenida por muchos, pero seguro que algunos otros (o todos) pensarán que podría ser mejor.

Pero vayamos por partes. El juego que lanzarán en marzo será Half-Life: Alyx, cuyo trailer tenéis tras el corte. La promoción que ha lanzado Valve es que han puesto gratuitamente el resto de la saga en Steam durante dos meses. La letra pequeña es que esos dos meses no son un plazo para añadirlos a nuestra biblioteca, sino que podremos jugar durante esos 60 días sin cargo alguno pero, pasado ese tiempo, los juegos dejarán de estar disponibles; si queremos seguir jugando, tendremos que comprar los títulos.

Tal y como leemos en el enlace que nos facilitan en el tweet publicado en la cuenta oficial de Valve:

Half-Life: Alyx is coming in March, and we're celebrating early by making all past games in the Half-Life series free to play for Steam users, from now until the day Half-Life: Alyx launches! https://t.co/giz801AKfu pic.twitter.com/ndUpN8NDYs

— Valve (@valvesoftware) January 21, 2020