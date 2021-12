Half-Life: Citadel ¿qué es este proyecto de Valve?

Se sabe que Valve está desarrollando un híbrido de estrategia de disparos Half-Life. Esto se ha sabido gracias a un youtuber llamado Tyler McVicker (antes conocido en redes como Valve News Network). El shooter más popular de este desarrollador, ahora podría combinarse con estrategia en tiempo real. Es decir, FPS y RTS en un mismo título.

A falta de más noticias sobre Half-Life 3, esta noticia podría traer esperanza para los amantes de esta franquicia. Este RTS/FPS llegaría para la consola portátil de Valve, para la Steam Deck. En cuanto al nombre del proyecto, será Citadel, es decir, Half-Life: Citadel. Un título donde tendrás en un mismo videojuego competitividad, disparos en tercera y primera persona, y cooperación.

Según la información filtrada por este youtuber, las partidas serán una especie de batallas que llegarían en forma de oleadas. Por otro lado, también se sabe que el motor gráfico de este Half-Life: Citadel, Source 2, ha tenido una gran mejora que incluye un nuevo sistema de iluminación, nuevos sistemas NPC (es decir, en los personajes no jugables que aparecen en el juego), entre otras mejoras.

Para los que les guste esta idea, espero que no ocurra como otros proyectos de Valve, que no sería ni el primero ni el segundo desarrollo en el que no se llega a su fin… En esta empresa suelen pasar de una cosa a otra cuando no les interesa algo, como ya hicieron con la realidad aumentada y la realidad virtual, u otros títulos de videojuegos. Además, espero que tampoco sea una broma de este youtuber, ya que desde Valve aún no se ha confirmado nada oficial, es solo rumores y especulación, pero suena interesante. Es más, la propia Valve recordó en un comunicado que McVicker «no tiene información privilegiada de lo que sucede en Valve«, aunque a veces ha acertado… ¿Será esta una de ellas?