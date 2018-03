Nintendo Switch se convierte en una tableta con Linux gracias a Fail0verflow

La semana pasada, el famoso grupo de hackers Fail0verflow alcanzo un objetivo que no se creía posible, logro instalar Debian en el Nintendo Switch gracias a una vulnerabilidad que ellos mismos encontraron en las largas sesiones de investigación.

En sus notas del hackeo, el grupo de hackers menciono que el exploit que ellos encontraron no puede ser arreglado por Nintendo a través de una actualización de firmware porque se trata de una falla en la ROM de inicio. Esta vulnerabilidad permitió la instalación y uso de la popular distribución de Linux Debian.

El fin de semana, días después del primer anuncio, fail0verflow dijo a través de Twitter que fueron lo más lejos que el hardware del Nintendo Switch les permitió, usando KDE Plasma desktop para transformar a la consola en una tableta con Linux.

En el video publicado en la red social se puede ver al Nintendo Switch corriendo KDE Plasma permitiendo al usuario ajustar el brillo de pantalla, haciendo zoom con gestos, así como desplazarse y escribir texto en pantalla.

Code execution is all the rage these days, but can your Switch do *this*? ;-) #switchnix pic.twitter.com/NMnBq61tOM

— fail0verflow (@fail0verflow) 17 de febrero de 2018