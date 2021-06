Hace poco comentaban en un grupo de Telegram sobre Linux que a muchos nos pasó eso de empezar a probar distribuciones y escritorios hasta que encontramos lo que más nos gusta. Yo me vi obligado a esto cuando Canonical decidió pasarse a Unity. Probé Linux Mint, elementary OS, la versión para netbook de Ubuntu… muchos sistemas operativos y muchos escritorios hasta que me quedé con Ubuntu MATE, que no era más que el Ubuntu de antes. Más tarde me pasé a KDE (Manjaro y Kubuntu), y ahora me planteo seriamente tener algo con GNOME 40.

GNOME 40 fue lanzado hace algo más de dos meses. Iba a decir que, incomprensiblemente después de haberlo probado, no se está hablando tanto de él como se merece. Pero sí es comprensible: uno de los sistemas operativos más populares que usan GNOME es Ubuntu, y Canonical decidió no dar el salto porque GTK4 también se acababa de lanzar y era correr un riesgo. Fedora sí se atrevió, pero, por ejemplo, Manjaro lo puso en espera. Ayer, la famosa distro basada en Arch Linux lanzó una imagen para desarrolladores, me decidí a probarla en un Live USB y me encantó.

GNOME 40, fluidez que se nota hasta en los gestos

GNOME 40 llegó con muchos cambios, pero destacan un par de ellos: el dock ha pasado a la parte inferior y se incluyen gestos que hacen que… ¿se puede decir que todo es más divertido? Por defecto, se sigue sin poder tener iconos (ni archivos) en el escritorio y el dock está oculto, pero podemos sacarlo deslizando tres dedos hacia arriba, momento en el que también veremos los escritorios virtuales o actividades. Si deslizamos un poco más, aparecerá el cajón de aplicaciones. Deslizando dos dedos pasaremos entre las páginas de aplicaciones instaladas, y con tres dedos pasaremos de un escritorio o actividad a otro. Este último gesto también está disponible cuando estamos en un escritorio.

Lo mejor es cómo se sienten las animaciones. Son muchos los que comparan las buenas transiciones con las del macOS de Apple, y yo que aún tengo un viejo iMac tengo que decir que es cierto. Podemos mover los dedos todo lo despacio que queramos, que la animación nos acompañará. Y, por lo menos en mi portátil con Intel i7 y 8GB de RAM, funciona perfecto. Tanto que llego a pensar en abandonar KDE. Es algo que no creo que haga, estoy demasiado acostumbrado, pero ya os digo que por lo menos un USB con almacenamiento persistente sí que me voy a crear.

Si ya te gusta GNOME, lo amarás

He leído a usuarios mencionar que no quieren ni oír hablar de GNOME 40, algo que entiendo que es a corto plazo. Los cambios son tantos que no todo es consistente, pero las cosas van mejorando con el paso del tiempo. Uno de los miedos es que no todas las extensiones funcionan, por lo que es fácil pensar que sólo se podrá ver el dock si deslizamos tres dedos hacia arriba/presionamos la tecla Super (META) o no podremos activar los iconos del escritorio, pero eso ya funciona, por lo menos en Manjaro. De hecho, ahora mismo escribo desde Manjaro GNOME con la Shell 3.38 y DING no me permite acceder a sus ajustes desde el escritorio, algo que sí he podido hacer en la Shell 40.

En cuanto a otros aspectos, hay que tener en cuenta también uno importante: la mayoría de distribuciones que usan GNOME han pasado a usar Wayland, por lo que hay software que no funcionará a no ser que se abra una sesión Xorg. Por ejemplo, si queremos grabar la pantalla con sonido tendremos que usar aplicaciones como Kooha, ya que SimpleScreenRecorder y otras aún no han añadido el soporte. Tampoco podremos usar aplicaciones de capturas si no se actualizan, y entre ellas tenemos el Spectacle que tanto me gusta en KDE y que incluye su propio editor de anotaciones.

Disponible en Fedora 34 y GNOME OS

En cuanto a las distribuciones en las que podemos probarlo, en estos momentos sólo está en Fedora 34 y en unas pocas con modelo de desarrollo Rolling Release como Arch Linux, y también en la propuesta del propio proyecto que no es un sistema operativo completo. Ubuntu dará el salto en octubre, y lo que hay disponible en Manjaro es una versión prelimilar. Eso sí, recomiendo probarla… a no ser que no queráis abandonar vuestro escritorio actual.