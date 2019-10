Sorprendía un poco que la versión que había disponible para la Raspberry Pi aún fuera la 17.6. Pero si lo pensamos bien, no debe sorprender tanto si tenemos en cuenta que Raspbian está basado en Debian, un sistema operativo que añade las funciones a baja velocidad para asegurarse de que todo lo que ofrecen funciona a la perfección. Así, Kodi 18.4 Leia ya está disponible en los repositorios oficiales de Raspbian Buster, el sistema operativo de Raspberry basado en la última versión de Debian.

Sobre este lanzamiento, hay que tener en cuenta dos cosas: la primera es que, en el momento de empezar este artículo, Debian 10 Buster sigue con la versión que se lanzó hace casi dos años, un Kodi 17.6 que llegó en noviembre de 2017. Por otra parte, Raspberry usa una arquitectura casi única en ordenadores, algo que no sorprende si tenemos en cuenta que en realidad es una placa que sirve para muchos proyectos.

Raspbian recibe Kodi 18.4. Debian, a esperar

Es importante mencionar la arquitectura de la Raspberry porque no puede hacer uso de aplicaciones diseñadas para ordenadores convencionales; deben crear aplicaciones armhf, lo que indica que un programa o sistema operativo está optimizado para usar la unidad hardware de coma flotante, de ahí el ARM ″hard float″. Y eso es lo que han hecho: una versión de Kodi 18.4 que funciona casi a la perfección en el Raspbian Buster que mueven nuestras pequeñas placas.

De la nueva versión, destaca en Raspbian que los menús son capaces de mostrar iconos que no estaban disponibles en “Krypton”. También llama la atención que en la parte superior izquierda ya no pone “Kodi from Debian”, sino solamente el nombre del programa. En estos momentos no podemos saber si el “from Debian” desaparecerá también en Debian o será algo exclusivo de Raspbian. Y otra cosa: la aplicación parece no funcionar tan fluida como en la versión anterior, aunque es un problema mínimo que apreciamos sobre todo al usar un ratón.

Al intentar actualizar, es probable que muestre algún error, en cuyo caso se recomienda desinstalar Kodi (sudo apt remove kodi && sudo apt autoremove -y) y volver a instalarlo. No debemos temer nada, puesto que todos los cambios de configuración, add-ons incluidos, están en la carpeta .kodi.

Han pasado unos 10 meses, pero bueno, más vale tarde que nunca.