No podemos decir que nos guste, pero hay que rendirse a la evidencia: la cuota de mercado de Linux es muy baja. Según algunos medios, en 2019, la cuota de mercado está por debajo del 1%, mientras que los clientes de los sistemas de Microsoft (de Windows XP a W10) se quedan con casi el 90% del pastel. macOS está cerca del 6% en todo el mundo, pero dobla su cuota de mercado en Estados Unidos, motivo por el que muchos desarrolladores, como los de la plataforma de vídeo Disney+, los cuidan más.

Hace más de un mes saltó la noticia, una de esas que podemos decir que no era noticia: Disney+ no funcionaría en Linux en el momento de su lanzamiento. El problema era la gestión de derechos digitales (DRM) que implementó la plataforma, pero afortunadamente eso ya es problema del pasado, tal y como afirmó Justin Garrison, ingeniero del servicio, y han confirmado otros usuarios en la red social Twitter.

Looks like #DisneyPlus is working on Linux now!! 🤘

Now Linux desktop users can enjoy #BabyYoda like everyone else!!!! ✨

Go forth and stream!

— Justin Garrison (@rothgar) December 4, 2019