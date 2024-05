Una noticia que no sé si le gustará más a los geeks de la informática o a los apasionados de la F1. Durante el fin de semana pasado se celebró la primera carrera de F1 de coches autónomos, es decir, sin conductor, y resultó de lo más divertido. No estaría siendo justo si no mencionara que lo leí en el medio Xataka, en donde podéis leer muchos más detalles de los que daremos aquí. De hecho, yo sólo voy a escribir un corto artículo por el motivo que veis en la captura de cabecera.

¿Os suena de algo la interfaz de ese sistema operativo? No voy a mentir diciendo que sé exactamente qué está haciendo ahí ese ingeniero, ni siquiera que sé que versión del sistema operativo está usando, pero sí qué distro es: Ubuntu. Cuál exactamente es más difícil de adivinar. El momento es más o menos por aquí, y sólo se ve que es una versión ya con GNOME, es decir, desde 18.04 en adelante. No es Bionic Beaver porque el panel superior es opaco (el de 18.04 es translúcido) y tiene Snap Store.

Coches autónomos programados y ¿movidos? por Ubuntu

Siguiendo con mis deducciones a lo Sherlock Holmes, todo parece indicar que es Jammy Jellyfish, ya que el fondo de pantalla tiene un tono anaranjado en la parte inferior derecha. Todo suponiendo que no ha cambiado el fondo de pantalla y que sigue en una versión soportada (actualmente con GNOME lo están 18.04, 20.04, 22.04, 23.10 y 24.04).

Habiendo despertado ya mi curiosidad, me ha dado pro mirar un poco más en ese punto del vídeo para ver que en un momento determinado hay como una máquina virtual de Ubuntu dentro de Ubuntu. Creo que no me voy a ganar la vida como detective, pero a mí me da la impresión de que está programando retocando algo del sistema operativo del coche y que éste también está movido por Ubuntu. No me pidáis más en el día del trabajador, por favor.

El que esté interesado en saber algo más puede ver el vídeo al que enlazamos más arriba o visitar este enlace.