Guía de instalación de CentOS 7 paso a paso

Sin duda CentOS es el sistema operativo que suelen ocupar en mayor parte en los servidores web, pues es un sistema bastante robusto y altamente configurable. Esto de mi parte lo he comprobado dado que en casi todos los proveedores de servidores dedicados me he encontrado con CentOS como sistema por defecto.

Es por ello que tome la decisión de antes de adquirir un servidor dedicado, conocer un poco mas el sistema CentOS así como algunas herramientas y funciones que he ha llamado la atención.

Guía de Instalación de CentOS 7

Para comenzar con la instalación del sistema, el primer paso es descargar el sistema, para ello nos debemos dirigir a pagina web oficial y descarga la imagen del sistema, en mi caso obtuve la versión mínima, dado que lo requiero para servidor web.

Ahora es indispensable saber los requisitos del sistema, dado que en mi caso ocupo solo la versión mínima requiero de:

Procesador de 1 ghz

RAM de 64MB

1GB espacio en disco

Conectividad a internet

En caso contrario si se van a disponer de utilizar el sistema con entorno grafico los requerimientos aumentan aún más, por lo que con un procesador dual core ,2 GB de RAM y al menos 15 GB en disco están del otro lado.

Preparar el medio de instalación

Windows: Podemos grabarla ISO con Imgburn, UltraISO, Nero o cualquier otro programa incluso sin ellos en Windows 7 y posteriores nos da la opción al dar clic derecho sobre la ISO.

Linux: Pueden utilizar cualquier herramienta de manejo de imágenes de CD en especial el que viene con los entornos gráficos, entre ellos son, Brasero, k3b, y Xfburn.

Si vas a ocupar un dispositivo USB puedes ocupar lo siguiente:

Windows: Pueden utilizar Universal USB Installer o LinuxLive USB Creator, ambos son sencillos de utilizar.

Linux: También podemos buscar imagewriter que es la misma utilidad que la de Windows y creamos nuestro usb boteable o también desde la terminal podemos utilizar el comando dd.

dd bs=4M if=/ruta/a/centos.iso of=/ruta/a/tu/usb sync

Paso a paso de la instalación de CentOS 7

Lo primero será bootear el sistema en nuestro equipo y en la primer pantalla del boot seleccionaremos la opción “Install”

Al finalizar la carga del sistema, nos aparecerá el asistente de ayuda de instalación “Anaconda”. El primer paso es definir nuestro idioma, así como la distribución del teclado de nuestro equipo.

Damos clic en continuar y aquí Anaconda installer nos muestra una serie de opciones con las cuales configuraremos nuestra instalación.

Pasamos a definir nuestra zona horaria, en la opción de “Fecha y Hora”.

Aquí tenemos la posibilidad de ajustar también, la hora y la fecha en caso de que no tome bien los datos de la red.

Damos clic en la parte superior izquierda y esto nos regresa al menú principal.

Ahora vamos a seleccionar donde se instalará CentOS 7 en nuestro equipo, en mi caso lo estoy ejecutando sobre una maquina virtual por lo que ocupare todo el disco.

Si quieres una instalación personalizada puedes seleccionar la opción “Vay a configurar las particiones”.

Acto seguido en “Red y Nombre de Equipo” vamos a activar la conexión de red y en configurar seleccionaremos en la venta a que se abrió en la pestaña “Generales” la casilla de “Conectarse automáticamente”.

También escribimos el nombre de nuestro host de la forma host.dominio.

De regreso en el menú en “Selección de software” en esta opción encontraremos predefinidos varios grupos de paquetes, en mi caso como solo requiero la versión mínima la dejo tal como está, pero puedes ver que te ofrece cada uno y seleccionar el que más te agrade.

Finalmente, en Security Policy existen varios perfiles de seguridad, cada uno implementa ciertas reglas al servidor, yo recomiendo utiliza la que está por defecto la “Estándar”

Ya finalizado todo el proceso de configuración, damos en el botón install, que por último nos pedirá configurar la contraseña root así como un usuario para el sistema.

Ya solo queda esperar a que se instale todo lo seleccionado y al finalizar el instalador nos indicara que debemos reiniciar el equipo para comenzar a utilizar CentOS 7.