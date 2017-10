Guía de instalación de Arch Linux 2017

He actualizado un poco la guía de instalación de Arch Linux en este año 2017 por lo que los cambios son pocos el proceso sigue siendo el mismo. He decidido explicar el dualboot con Windows a pedido de unos, también la instalación en una máquina virtual.

Arch Linux es una distribución GNU/Linux desarrollada para sistemas i686 y x86-64, basada en un modelo rolling-release: (una sola instalación, no hay “nuevas versiones”, sólo actualizaciones) ofreciendo las últimas versiones estables de la mayoría del software. Aunque mucha gente piensa que es para personas avanzadas lo cierto es que no cualquier persona puede instalarla usando la Wiki o cualquier guía de instalación como esta.

Esta guía está basada en:

Version:2017.10.01

Kernel: 4.13.3

Reqisitos previos.

Si harás la instalación desde una máquina virtual solo saber configurarla y el boteo del ISO.

Saber grabar un iso en un CD/DVD o USB

Saber que hardware tiene tu ordenador (tipo de teclado, tarjeta de vídeo, arquitectura de tu procesador, cuanto espacio en disco duro tienes)

Configurar tu BIOS para botear el cd/DVD o USB donde tienes Arch Linux

Ganas de instalar la distro

Y sobre todo Paciencia mucha paciencia

Atención: Si es la primera vez que vas a realizar la instalación de este Sistema Operativo y no tienes conocimientos previos de sobre Linux, te recomiendo 2 cosas:

1.- Lo mejor para ti seria que hicieras la instalación desde una máquina virtual, como VirtualBox o VMware para que vayas a prendiendo poco a poco y con la seguridad de que no pasara nada pues estás sobre una máquina virtual.

2.- Si vas a instalar Arch Linux como sistema único en tu ordenador Has un backup de tus archivos más importantes y ten a la mano un CD/DVD o pendrive de tu sistema actual ya que si no haces la instalación al pie de la letra o de no concluir la instalación y perderás todo.

Descargar Arch Linux y preparar el medio de instalación

El primer paso para poder instalar Arch Liunx en nuestro equipo será descargar el iso Arch Linux 2017 recomiendo la descarga via Torrent o Magnet link.

Medio de instalación CD/DVD

Windows: Podemos grabar el iso con Imgburn,UltraISO,Ner o o cualquier otro programa incluso sin ellos en Windows 7 y posteriores nos da la opción al dar clic derecho sobre la ISO.

o o cualquier otro programa incluso sin ellos en Windows 7 y posteriores nos da la opción al dar clic derecho sobre la ISO. Linux: Pueden utilizar en especial el que viene con los entornos gráficos, entre ellos son, Brasero, k3b, yXfburn.

Medio de instalación USB

Windows: Pueden utilizar Universal USB Installer o LinuxLive USB Creator, ambos son sencillos de utilizar.

Linux: La opción recomendable es usar el comando dd:

dd bs=4M if=/ruta/a/archlinux.iso of=/dev/sdx

Boot USB/CD Arch Linux

En la pantalla de boot nos mostrará lo siguiente solo hay que elegir la arquitectura correspondiente a nuestro procesador.

Comenzará a cargar todo lo necesario y nos aparecerá en modo terminal.

Al estar en esta pantalla comenzaremos con la instalación. Por defecto Arch Linux tiene el idioma inglés, en nuestro caso será recomendable que lo pongamos en español.

Poner teclado en español.

loadkeys la-latin1

Creando particiones

Arch Linux cuenta con defecto con las siguientes herramientas para administración de discos: cfdisk, cgdisk, fdisk. La opción más recomendable es usar: cfdisk.

Los siguientes pasos son en caso de instalar Arch Linux como único sistema en nuestro ordenador, en caso de instalar junto a otro sistema Linux, habrá que saltarse la creación de la partición BOOT, así como la instalación del GRUB.

Ahora si se va instalar Arch Linux junto a Windows, habrá que tener cuidado y no eliminar la partición del mbr si no podrías perder el acceso a Windows.

Instrucciones Dual BOOT Windows & Arch Linux.

Solo tendrás que desactivar la opción de “Secure BOOT” en tu BIOS. No me preguntes en donde esta, puesto que las versiones de BIOS y marcas, son varias, pero es fácil de encontrar entre las opciones de tu BIOS.

Habrá que redimensionar el disco duro, para dar espacio a Arch Linux lo recomendable es dejar 40GB de espacio, como mínimo.

Ahora proseguiremos a seguir los primeros pasos del tutorial hasta situarnos en la utilización de cfdisk.

Tendremos que reconocer las particiones de Windows y el mbr, así como el espacio que le vamos a dar a Arch Linux. El mbr estará siempre en la primera partición a continuación, la partición de Windows será ntfs, en mi caso (dev/sdb2) y el espacio libre nos marcará como free space.

UEFI: aquí debes de tomar nota puesto que la primera partición siempre debe de ser para el arranque EFI, por lo que por general es donde esta almacenado el arranque de Windows de esta manera.

$ESP/Microsoft/BOOT/BOOTmgfw.efi

Por lo que solo tendrás que crear una carpeta en $ESP/ como “BOOT”. Ahora podremos continuar con el tutorial, al finalizarlo iremos al final del tutorial donde les dejare los comandos para agregar Windows al GRUB de Arch Linux.

Creamos 4 particiones:

/BOOT: Esta partición, será destinada al GRUB. (para los que tienen UEFI no es necesario, solo es crear la carpeta BOOT dentro de esta partición) / (root): Esta partición lo más recomendable será que tenga 15 Gb, en ella se alojaran todos nuestros archivos. /home: Donde se almacenarán nuestros documentos, fotos, vídeos, etc, por lo que se recomienda asignarle el mayor tamaño. Swap: Esta partición es para asignar memoria “virtual” en caso de contar con menos de 2Gb de RAM. No es recomendable usar swap con más de 2Gb de RAM.

En equipos con memoria RAM de hasta 1 Giga debería ser igual de grande la SWAP que la RAM.

Para 2GB debería ser la SWAP la mitad de grande que la RAM.

Usando cfdisk la secuencia de órdenes será: New » Primary | Logical » Size (en MB) » Beginning.

Dos detalles a tomar en cuenta: En el caso de la partición elegida como Swap, ir a la opción “Type” y seleccionar 82 (Linux Swap) de la lista.

En el caso de la partición elegida como /BOOT, seleccionar la opción “bootable“.

Ya terminado el particionado grabaremos los cambios con “Write“, y confirmar escribiendo “yes“, hecho esto no hay vuelta atrás y todos los cambios hechos quedaran grabados.

Para salir elegir “Quit“. Ahora proseguiremos a darle formato a las particiones creadas, por lo que es recomendable saber que ruta tiene el destino de las particiones. Comenzaremos con dar formato a la partición BOOT:

mkfs -t ext2 /dev/sda1

Para la particion root:

mkfs -t ext4 /dev/sda2

Para /home:

mkfs -t ext4 /dev/sda3

Para formatear Swap, usar el comando mkswap:

mkswap /dev/sda4

Sólo resta activar Swap con:

swapon /dev/sda4

Montando particiones al sistema: Primero montamos la partición / en /mnt:

mount /dev/sda2 /mnt

Creamos los directorios de las otras particiones dentro de /mnt:

mkdir /mnt/BOOT

mkdir /mnt/home

Montamos las particiones correspondientes:

mount /dev/sda1 /mnt/BOOT mount /dev/sda3 /mnt/home

Conectando Arch Linux a internet (wifi)

Si estamos usando una portátil y no contamos con un cable de red es necesario conectar el sistema a la red para realizar la instalación. Habrá que hacerlo mediante el comando:

wifi-menu

Después de ello comprobaremos nuestra conexión con:

ping -c 3 www.google.com

Instalando Arch Linux

Comenzaremos con el siguiente comando:

pacstrap /mnt base base-devel

También si seguiremos usando WIFI necesitaremos este soporte posteriormente:

pacstrap /mnt netctl wpa_supplicant dialog

Terminado al instalación del sistema base, continuaremos con el Grub:

pacstrap /mnt grub-bios

Agregaremos el soporte Network Manager:

pacstrap /mnt networkmanager

Paso opcional: Añadir soporte a nuestro TouchPad (en caso de tener un equipo portátil).

pacstrap /mnt xf86-input-synaptics

Instalando gestor de arranque GRUB

pacstrap /mnt grub-bios

Configurando el Sistema

En este paso haremos diversas acciones de configuración de nuestro sistema. Primero, vamos a generar el archivo fstab con:

genfstab -p /mnt /mnt/etc/fstab

Para el resto de las acciones de configuración, haremos un chroot en nuestro recién instalado sistema:

arch-chroot /mnt

Debemos establecer el nombre de nuestro hostname en el archivo /etc/hostname. Por ejemplo:

localhostecho 'NOMBRE_DEL_HOST /etc/hostname

Ahora, creamos un enlace simbólico (symlink) de /etc/localtime a /usr/share/zoneinfo// (reemplaza según tu ubicación geográfica). Por ejemplo, para México:

ln -s /usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City /etc/localtime

Establecer horario en nuestra zona.

España

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime

México

ln -s /usr/share/zoneinfo/America/Mexico_City /etc/localtime

Guatemala

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Buenos_Aires /etc/localtime

Colombia

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Bogota /etc/localtime

Ecuador

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Guayaquil /etc/localtime

Perú

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Lima /etc/localtime

Chile

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Santiago /etc/localtime

Guatemala

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Guatemala /etc/localtime

El Salvador

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/El_Salvador /etc/localtime

Bolivia

ln -sf usr/share/zoneinfo/America/La_Paz /etc/localtime

Paraguay

ln -sf usr/share/zoneinfo/posix/America/Asuncion /etc/localtime

Uruguay

ln -sf usr/share/zoneinfo/America/Montevideo /etc/localtime

Nicaragua

ln -sf usr/share/zoneinfo/posix/America/Managua /etc/localtime

Dominicana

ln -sf usr/share/zoneinfo/America/Santo_Domingo /etc/localtime

Venezuela

ln -sf /usr/share/zoneinfo/America/Caracas /etc/localtime

Establece tus preferencias de localización editando el archivo /etc/locale.conf, por ejemplo, para México:

echo 'es_MX.UTF-8 UTF-8 /etc/locale.gen echo 'LANG=es_ES.UTF-8 /etc/locale.conf

España

LANG=es_ES.UTF-8

Argentina

LANG=es_AR.UTF-8

Colombia

LANG=es_CO.UTF-8

Ecuador

LANG=es_EC.UTF-8

Perú

LANG=es_PE.UTF-8

Chile

LANG=es_CL.UTF-8

Guatemala

LANG=es_GT.UTF-8

El Salvador

LANG=es_SV.UTF-8

Bolivia

LANG=es_BO.UTF-8

Paraguay

LANG=es_PY.UTF-8

Uruguay

LANG=es_UY.UTF-8

Nicaragua

LANG=es_NI.UTF-8

República Dominicana

LANG=es_DO.UTF-8

Venezuela

LANG=es_VE.UTF-8

Así mismo, en el archivo /etc/locale.gen debemos descomentar (eliminar el “#” al inicio de la línea) tu localización, por ejemplo:

#es_HN ISO-8859-1 es_MX.UTF-8 UTF-8 #es_MX ISO-8859-1

Entonces, ya podemos generar tu localización con:

locale-gen

No hay que perder de vista que lo anterior no establece la distribución de nuestro teclado (lo que hicimos para la sesión actual/ con loadkeys en el paso 2), por lo que debemos establecer la variable KEYMAP en el archivo /etc/vconsole.conf (debes crear este archivo). Por ejemplo:

echo 'KEYMAP=es /etc/vconsole.conf KEYMAP=la-latin1

Seguro te estarás preguntando:

“¿Y no todo esto se configura en /etc/rc.conf, el principal archivo de configuración de Arch Linux?”.

La respuesta es corta: ¡Ya no más! El motivo: Unificar las configuraciones de initscripts y systemd.

Ahora cada opción de configuración se establece en su archivo correspondiente. Los siguientes pasos instalan la aplicación GRUB UEFI en $esp/EFI/grub, instala los módulos en /boot/grub/x86_64-efi, y coloca el stub grubx64.efi booteable en $esp/EFI/grub_uefi.

En primer lugar, le decimos a GRUB que utilice UEFI, que establezca el directorio de arranque y que establezca el ID. del gestor de arranque.

Cambie $esp con su partición efi (normalmente /boot): Nota: Mientras que algunas distribuciones requieren un directorio /boot/efi o /boot/EFI, Arch no lo necesita. –efi-directory y –bootloader-id son específicos de GRUB UEFI. –efi-directory especifica el punto de montaje de la ESP.

Este sustituye a –root-directory, que está obsoleto. –bootloader-id especifica el nombre del directorio utilizado para guardar el archivo grubx64.efi.

Es posible que note la ausencia de una opción (por ejemplo: /dev/sda) en la orden :

grub-install

De hecho, cualquier proporcionado será ignorado por el script de instalación de GRUB, dado que los gestores de arranque de UEFI no utilizan un MBR o sector de arranque de la partición en absoluto. Solo para quienes tiene uefi el comando a usar este

grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=$esp --bootloader-id=grub_uefi --recheck/sourcecode] Ahora, configuramos el bootloader, en este caso, GRUB: grub-install /dev/sda

Y creamos el archivo grub.cfg con:

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Si es necesario (aunque normalmente no lo es), edita el archivo /etc/mkinitcpio.conf según necesidades propias. Entonces, creamos el disco RAM inicial con:

mkinitcpio -p linux

No debemos olvidarnos de establecer la contraseña para el usuario root con:

passwd

Creamos nuestro usuario aparte del usuario root y le damos los permisos necesarios:

useradd -m -g users -G audio,lp,optical,storage,video,wheel,games,power,scanner -s /bin/bash USUARIO

Ahora sí, ya podemos salir del entorno chroot con:

exit

Desmontamos las particiones previamente montadas en /mnt con:

umount /mnt/{boot,home,}

Y finalmente, reiniciamos el sistema con:

reboot

Si no has removido el medio de instalación CD o pendrive, volverás a ver el menú de bienvenida, donde ahora debes elegir la segunda opción para la próxima, no se te olvide removerlo.