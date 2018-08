Guadalinex v10 Edición Comunitaria, un guantazo a la Administración Pública

Hace una semana que de manera discreta se lanzó una versión nueva de una vieja distribución: Guadalinex v10 Edición Comunitaria. Esta versión nueva tiene muchas diferencias respecto a sus versiones anteriores, pero la más llamativa es que corta los lazos con la Administración Pública y con la Junta de Andalucía.

Al parecer, el silencio de estos cuatro años ha hecho que varios usuarios tomen las riendas de la distribución y hayan creado una versión nueva con el sobrenombre de Edición Comunitaria o también conocida como Unofficial.

Junto al lanzamiento de la versión, los usuarios no han permanecido callados y han comenzado a contar hecho relacionados con la distribución andaluza y con las desavenencias que ha habido con la Junta de Andalucía.Al parecer, según relata uno de los usuarios implicados en Guadalinex v10 Edición Comunitaria en su blog, la versión 10 de Guadalinex lleva tiempo creada pero parada por decisión de la Junta de Andalucía, la cual, una parte no quiere que salga adelante esta distribución y otra parte no sabe quién tiene el control. El resultado es una versión que está acabada pero que no tiene sus imágenes de instalación creadas. Así que varios usuarios ( y es que a Forowen se han unido otros que han creado versiones con otros instaladores) han decidido crear esta Guadalinex v10 Edición Comunitaria.

Guadalinex v10 Edición Comunitaria es una versión que se basa en la nueva Linux Mint 19, al igual que Guadalinex v9 se basaba en Linux Mint, con cinnamon como escritorio y con una sola versión de 64 bits. Si, Guadalinex v10 Edición Comunitaria es la primera versión de Guadalinex en tener versión para esta plataforma. La versión lite y la versión de 32 bits desaparecen, al menos por el momento al igual que Ubiquity, el instalador que ha sido sustituido por Systemback.

Se puede conseguir la imagen de instalación así como la documentación oficial a través de la web oficial y a través del foro Guadausers que Indiocabreao, un fiel seguidor de la distribución creó en su momento para usuarios que creían en el proyecto.

Por un lado es una lástima que la Administración Pública se aleje de este tipo de proyectos, además proyectos consolidados como Guadalinex. Pero por otro lado, es positivo el hecho de que haya usuarios que decidan trabajar en esta distribución y que lancen nuevas versiones pues eso significará que la distribución no morirá ¿vosotros qué opináis? ¿probaréis esta nueva versión? ¿conocíais Guadalinex?

Imagen – Web oficial de Guadalinex v10 Unofficial