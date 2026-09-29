gThumb 4.0 ya está disponible como versión estable para Linux. Se trata de una puesta al día de largo recorrido para este veterano visor y organizador de fotografías, muy ligado al escritorio GNOME. La migración a GTK4 y libadwaita cambia de arriba abajo la forma en que se presenta la aplicación. El salto de versión llega tras una etapa de pruebas y busca que el programa se sienta como una herramienta actual.

La aplicación conserva su enfoque de gestión y edición de imágenes, pero ahora encaja mejor con los entornos modernos. Además de renovar el aspecto, se han tocado apartados internos para que el manejo sea más fluido. La integración con el escritorio y el rendimiento son dos de los puntos que más se notan en el uso diario.

Interfaz de gThumb 4.0 e integración en GNOME

El rediseño afecta a prácticamente todas las zonas de la interfaz. Menús, botones, barras de herramientas y etiquetas ganan claridad, mientras que el mayor uso de espacio en editores, propiedades de archivo y ajustes hace que todo respire mejor. En GNOME se aprovecha el selector de archivos moderno con miniaturas, y algunos controles superpuestos, como el zoom, aparecen sobre la propia imagen. La portada a GTK4 y libadwaita también mejora la representación visual y las animaciones.

Edición y compatibilidad de archivos

Entre las novedades del editor aparece una herramienta de censura que permite pixelar o difuminar una zona rectangular de la imagen. También se añade reproducción de archivos WebP y PNG animados, y la posibilidad de guardar imágenes en formato JPEG XL, con extensión .jxl. Estos cambios amplían las opciones para quien trabaja con distintos tipos de archivo. La herramienta de censura y el soporte de JPEG XL son dos de las incorporaciones más visibles.

Gestos, rendimiento y metadatos

El visor responde mejor a los gestos del panel táctil. Un deslizamiento horizontal permite pasar de una imagen a otra, mientras que el gesto de pellizcar sirve para acercar o alejar. Si el ratón tiene botones laterales, también se pueden usar para avanzar y retroceder entre archivos. En las presentaciones se incorpora una transición suave de aparición, y el algoritmo de redimensionado rápido ayuda con imágenes grandes. La navegación por gestos y los botones laterales del ratón hacen más cómodo moverse por bibliotecas amplias. Además, se amplía la información de metadatos de vídeo.

Funciones que se quedan por el camino

La actualización no solo añade cosas. Algunas herramientas heredadas desaparecen de esta rama: los álbumes web, la hoja de contactos y la búsqueda de duplicados ya no forman parte de gThumb 4.0. Es un movimiento que implica priorizar el mantenimiento del código y las funciones más usadas. La eliminación de álbumes web, hoja de contactos y búsqueda de duplicados puede obligar a buscar alternativas en Linux a quienes dependían de ellas.

Instalación de gThumb 4.0

No hay un único paquete oficial para todas las distribuciones. En Ubuntu 26.04 LTS existe un PPA comunitario que permite probar la versión 4.0, y también se puede compilar desde el código fuente. En versiones más antiguas o en sistemas donde libadwaita no cumple los requisitos mínimos, la orden habitual de apt puede seguir instalando la rama 3.12.x basada en GTK3. La disponibilidad depende de la distribución y de los repositorios comunitarios, así que conviene comprobar qué versión se instala antes de dar por hecho el salto.

gThumb 4.0 supone una actualización profunda para este organizador de fotos: moderniza la interfaz con GTK4 y libadwaita, mejora la integración con GNOME, añade censura, formatos como JPEG XL y controles por gestos, y retira funciones antiguas. Para los usuarios de Ubuntu, la instalación pasa por revisar la PPA o el código fuente según la versión del sistema. Es una versión pensada para alargar la vida de la aplicación sin perder su carácter práctico en Linux.