GTA: San Andreas sobre Unity y con soporte para Linux (no oficial)

Seguro que conoce el videojuego GTA: San Andreas, es decir, uno de los títulos de la saga Grand Theft Auto que tanto éxito ha tenido. Pues bien, éste videojuego de Rockstar se lanzó en 2004 con el motor gráfico RenderWare. Ofrece una gran ciudad a tu disposición en la que hay bastante libertad de acciones. Los que ya han jugado lo sabrán. El problema es que es un título que estaba disponible para otras plataformas, aunque se puede instalar en Linux usando Wine.

Pero ahora hay una buena noticia, y es que GTA: San Andreas se está haciendo funcionar sobre el motor gráfico Unity. Un motor del que ya hemos hablado bastante en LxA por su soporte Linux. El resultado será un videojuego “renovado” con soporte para que lo puedas usar de forma nativa en tu distro GNU/Linux. Y aunque sea un videojuego de hace unos años, aún sigue gustando muchísimo a gran cantidad de gamers.

El proyecto no va demasiado rápido, pero es prometedor, y podrían traer más juegos en un futuro (otros de la serie GTA). Si quieres más información puedes ver el sitio de este proyecto dentro de GitHub. Es interesante el cambio a Unity para traer más plataformas soportadas, y además están trayendo el modo multijugador. Además, el proyecto está bajo licencia MIT de código abierto, aunque el proyecto en cuanto a “apertura” está algo limitado.

Me explico, para jugar a este videojuego necesitarías una copia del GTA: San Andreas original, y usando este proyecto poder ejecutarlo de forma nativa en Linux. Es algo normal con este tipo de ports como también hemos visto en otros títulos de los que ya hemos hablado aquí. Además, Unity ya sabes que no es de código abierto, sino que es propietario y gratuito. Por eso no esperes algo libre o de código abierto totalmente por motivos obvios, pero es una buena noticia que se pueda jugar desde Linux…