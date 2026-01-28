La llegada de GStreamer 1.28 marca un nuevo paso adelante para uno de los marcos multimedia de código abierto más extendidos en entornos de escritorio y servidores, especialmente en sistemas GNU/Linux. La nueva serie estable introduce cambios de calado tanto en el procesamiento de audio y vídeo como en la analítica y la integración con otras tecnologías gráficas y de hardware.

En esta versión el proyecto refuerza su apuesta por rendimiento, seguridad y soporte para nuevas arquitecturas, con una presencia cada vez más relevante del lenguaje Rust y con mejoras pensadas para flujos de trabajo profesionales de streaming, codificación y análisis de contenidos. Aunque GStreamer tiene un alcance global, muchas de estas novedades resultan especialmente interesantes para desarrolladores y empresas europeas que basan sus plataformas multimedia en Linux.

GStreamer 1.28: nueva serie estable y foco en el ecosistema abierto

GStreamer 1.28 se presenta como la última rama estable del framework multimedia, centrada en la gestión de flujos de audio y vídeo, desde la captura hasta la reproducción o el procesado avanzado. Esta edición consolida el trabajo de versiones recientes y continúa afinando el soporte a estándares y códecs usados en plataformas de streaming, videoconferencia y producción audiovisual.

El código fuente de GStreamer 1.28 está disponible a través de GitLab de FreeDesktop.org y de la web oficial del proyecto, lo que facilita su incorporación en distribuciones Linux europeas y en soluciones empresariales que requieren compilaciones personalizadas. Como es habitual, los paquetes precompilados irán llegando de forma gradual a los repositorios estables de las principales distribuciones.

Impulso a Rust para mejorar seguridad y fiabilidad desde GStreamer 1.28

Uno de los ejes de esta versión es la expansión del uso de Rust para implementar elementos críticos del framework. El objetivo es aprovechar las garantías de seguridad de memoria de este lenguaje, reduciendo riesgos de errores clásicos como accesos fuera de rango o fugas de memoria en escenarios de alto rendimiento.

Entre los nuevos componentes en Rust destaca un elemento de separación de fuentes de audio basado en demucs, que permite aislar voces e instrumentos en una mezcla, lo que puede resultar útil tanto para aplicaciones musicales como para procesado de audio en investigación y analítica.

También se han incorporado un elemento de inferencia YOLOX y un decodificador de tensores YOLOX, igualmente escritos en Rust, orientados a tareas de visión por computador como detección de objetos en tiempo real dentro de flujos de vídeo. Estas piezas encajan con el creciente uso de GStreamer como base para canalizar datos hacia modelos de inteligencia artificial.

Completan este bloque un nuevo decodificador de GIF con soporte de bucle y un elemento icecastsink con compatibilidad AAC, ambos implementados en Rust. Con ello se refuerza el papel de GStreamer en escenarios de streaming de audio y contenidos ligeros en la web.

Mejoras en vídeo: Vulkan, AMD HIP y códecs de última generación

En el apartado de vídeo, GStreamer 1.28 incorpora un codificador H.264 sobre Vulkan, lo que abre la puerta a aprovechar mejor las capacidades gráficas de GPUs compatibles para codificación acelerada. Este tipo de avances resulta especialmente útil para aplicaciones que requieren bajas latencias, como emisiones en directo o videoconferencia.

La actualización suma además un plugin basado en AMD HIP (Heterogeneous-compute Interface for Portability), la plataforma de computación de AMD que busca ofrecer una alternativa abierta a otros ecosistemas de cómputo heterogéneo. Esto beneficia a quienes en Europa utilizan hardware AMD en centros de datos o estaciones de trabajo para procesado multimedia intensivo.

Otro apartado clave es la llegada de soporte de decodificación y codificación para LCEVC sobre H.265 y H.266. GStreamer 1.28 puede autoconfigurar la decodificación de flujos de vídeo LCEVC H.265/H.266 y añade codificadores específicos para estos formatos. LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding) se orienta a mejorar la eficiencia de compresión manteniendo un consumo de recursos moderado, un punto relevante para servicios de streaming que operan a gran escala.

Junto a estas novedades, el demultiplexor Matroska ahora es capaz de gestionar vídeo 4K sin comprimir, y se han corregido diversos problemas en el demultiplexor MP4 ( qtdemux ), lo que debería traducirse en una reproducción y procesado más robustos de contenidos de alta resolución.

Integración con Wayland, WebKit y gráficos modernos

Para los entornos de escritorio modernos, GStreamer 1.28 incorpora soporte de colorimetría básica en Wayland, un paso importante para garantizar una reproducción de color más precisa en sistemas que ya han migrado desde X11. Esto cobra especial relevancia en distribuciones europeas que han adoptado Wayland como servidor gráfico por defecto.

La versión introduce además un nuevo plugin wpe2 para WebKit que hace uso de la “WPE Platform API”, pensado para integraciones con navegadores embebidos y aplicaciones que necesiten renderizar contenido web junto a flujos multimedia. Este tipo de combinación es frecuente en dispositivos conectados, señalización digital y plataformas OTT.

En el ámbito de gráficos 3D, aparece un elemento d3d12remap para Direct3D 12, orientado principalmente a entornos Windows, y se añade la capacidad de pasar directamente un QQuickItem al árbol de renderizado QML, lo que mejora la integración con aplicaciones basadas en Qt que confían en GStreamer para la reproducción de contenido.

Audio avanzado, ALSA y nuevo plugin MPEG-H

Además de la separación de fuentes con demucs, el proyecto introduce un nuevo plugin de decodificación de audio MPEG-H con soporte de demultiplexado MP4. MPEG-H está ganando tracción en escenarios de audio inmersivo y broadcast, por lo que su presencia en GStreamer puede facilitar pruebas y despliegues en cadenas de producción europeas.

Para los sistemas Linux, se añade soporte para enumerar dispositivos virtuales PCM en ALSA, lo que simplifica la gestión de distintos destinos de salida y configuraciones complejas de audio. También se ha mejorado el soporte para Icecast con el elemento icecastsink y compatibilidad AAC, útil para emisoras de radio online y plataformas de audio en streaming.

Analítica, IA y nuevas capacidades de inferencia

GStreamer 1.28 refuerza su vertiente de analítica añadiendo un tensor-decoder de clasificación genérico y un nuevo detector de rostros, orientados a escenarios de IA donde se necesite interpretar los resultados de modelos de machine learning en tiempo real.

La versión incorpora también un elemento de inferencia LiteRT y una API de analítica más cómoda, pensada para facilitar el desarrollo de aplicaciones que combinen flujos de vídeo con detección de objetos, reconocimiento facial o análisis estadístico de contenidos.

Como complemento, se estrena un plugin de transcripción de voz a texto de Deepgram, que permite transformar audio hablado en texto aprovechando servicios de reconocimiento de voz. Este tipo de integración puede interesar a empresas que ofrezcan subtitulado automático, análisis de llamadas o indexación de contenidos audiovisuales.

GStreamer 1.28 introduce mejoras en reproducción, formatos e interoperabilidad

En la parte de reproducción se ha añadido soporte para bucles sin cortes (gapless looping) en GstPlay, algo especialmente apreciado en contextos musicales, instalaciones interactivas y reproducciones en bucle donde los saltos entre pistas o repeticiones resultan molestos.

El parser JPEG corrige ahora el tratamiento de imágenes con mapas de ganancia HDR, lo que favorece un manejo más correcto de fotografías y contenidos con alto rango dinámico. Asimismo, se ha introducido una propiedad unifxfdsink que permite copiar datos para hacer este elemento compatible con un número mayor de elementos superiores en la tubería.

GStreamer 1.28 también añade soporte para GstReferenceTimestampMeta, capaz de transportar información adicional por marca de tiempo, facilitando casos de uso donde se necesiten metadatos precisos asociados a cada frame o bloque de audio.

Herramientas de depuración, trazas y bindings

En el terreno de las herramientas para desarrolladores se incorpora un nuevo gancho de trazador que ayuda a seguir cuándo se encolan y desencolan buffers en los pools, algo crucial para diagnosticar cuellos de botella y problemas de rendimiento en tuberías complejas.

Los archivos de gráficos de tuberías (pipeline graph dot files) ahora pueden incluir información sobre los trazadores activos, ofreciendo una visión más completa del estado interno de la aplicación durante la ejecución. Esto facilita la comprensión del comportamiento del sistema, especialmente en entornos de producción exigentes.

La utilidad gst-inspect-1.0 gana la capacidad de imprimir información de tipos para campos de caps, lo que ayuda a depurar negociaciones de capacidades entre elementos. Además, se introduce un wrapper Gst.Float para los bindings de Python, mejorando la interoperabilidad del framework con proyectos escritos en este lenguaje tan usado en el ecosistema europeo de ciencia de datos y prototipado.

GStreamer 1.28 introduce correcciones, propiedades revisadas y pulido general

Más allá de las nuevas funciones, el equipo ha recuperado la propiedad «new-pref» para ofrecer un mejor control cuando se producen cambios de caps (capacidades), lo que reduce comportamientos inesperados en transiciones de formatos durante una misma tubería.

También se ha trabajado en la implementación de una nueva API GstLogContext , pensada para mitigar el «spam» de registros en varios componentes y aportar un sistema de logging más limpio y estructurado, algo que los administradores y desarrolladores agradecerán en despliegues a gran escala.

En sistemas Windows se ha actualizado WASAPI2 con selección de dispositivos basada en IMMDevice, ofreciendo un control más fino sobre qué dispositivos de audio se emplean. Aunque no es una mejora específica para Europa, sí contribuye a que GStreamer mantenga una presencia sólida y homogénea en diferentes plataformas.

En conjunto, GStreamer 1.28 consolida el proyecto como una plataforma multimedia versátil y preparada para cargas de trabajo modernas, combinando optimizaciones internas, nuevas capacidades de IA, mejor soporte para hardware gráfico actual y una integración más afinada con tecnologías como Wayland, WebKit o ALSA. Su orientación a la seguridad mediante Rust y el refuerzo de herramientas de depuración y analítica lo convierten en una actualización especialmente interesante para equipos de desarrollo y empresas que operan servicios multimedia en España y el resto de Europa.