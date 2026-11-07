GStreamer 1.28.9 ya está disponible como nueva actualización de mantenimiento de este conocido framework multimedia de código abierto. La versión se centra principalmente en reforzar la seguridad y mejorar la estabilidad, con correcciones de vulnerabilidades en los componentes RTP, solución de errores de reproducción y ajustes en distintos módulos de streaming y aceleración por hardware.

La rama estable mantiene así su compatibilidad API y ABI, mientras el equipo concentra sus esfuerzos en eliminar errores detectados desde las versiones anteriores. Se trata de una actualización recomendable para usuarios y desarrolladores que dependen de GStreamer en reproductores, aplicaciones multimedia y servicios de transmisión.

Correcciones de seguridad en RTP y MPEG-4

La actualización incluye correcciones para varios problemas de seguridad. Entre ellos se encuentran dos revisiones de vulnerabilidades tratadas anteriormente: una corrección incompleta de una lectura fuera de los límites en el analizador de vídeo MPEG-4 (GST-SA-2026-0049) y un problema de uso de memoria liberada y condición de carrera en la protección frente a ataques de denegación de servicio de las sesiones RTP (GST-SA-2026-0074).

También se publicaron avisos de seguridad relativos a los módulos RTP de vídeo sin comprimir y H.264. El primero describe una escritura fuera de los límites de memoria en el desempaquetador RTP de vídeo sin comprimir; el segundo, una lectura fuera de límites al procesar paquetes H.264 truncados. Ambos afectan a versiones anteriores de GStreamer y quedan corregidos en 1.28.9.

Mejoras en reproducción y demultiplexores

En el apartado de reproducción, se corrige un error de aserción en decodebin3 y playbin3 que podía provocar el cierre inesperado de reproductores de música al trabajar con determinados archivos o fuentes.

También se soluciona un problema de búsqueda más allá del final del archivo en qtdemux, el demultiplexor utilizado para contenedores QuickTime y MP4 cuando trabaja en modo push. Por su parte, flvdemux deja de señalar prematuramente el final del flujo al procesar determinados finales de secuencia de audio o vídeo AVC.

Streaming, códecs y aceleración por hardware en GStreamer 1.28.9

Los componentes de streaming reciben varias correcciones adicionales. rtspsrc mejora el tratamiento de servidores que utilizan direcciones URL no conformes con la especificación, reutilizando la alternativa detectada entre distintas pistas.

También se corrige el seguimiento de extensiones de cabecera en los desempaquetadores RTP de H.264 y H.265. En el apartado de codificación y aceleración por hardware, se solucionan problemas en AMF para las propiedades de control de tasa de H.265 y AV1, así como en la configuración del tamaño de GOP de H.265.

La actualización incorpora además correcciones para CUDA, VA-API, V4L2, Intel QSV y los componentes D3D11 y D3D12. Se incluyen ajustes en la salida Wayland relacionados con la conexión y desconexión de pantallas.

Disponibilidad de GStreamer 1.28.9

GStreamer 1.28.9 está disponible en forma de código fuente desde la página oficial del proyecto. Las distribuciones Linux irán incorporando la actualización a través de sus repositorios, por lo que su disponibilidad dependerá del calendario de cada una.

Al ser una versión de mantenimiento compatible con la serie 1.28, no requiere cambios de API o ABI para actualizar desde versiones anteriores de esa rama. El equipo recomienda instalarla cuanto antes, especialmente en sistemas que procesen contenido multimedia procedente de redes o fuentes externas.

En definitiva, GStreamer 1.28.9 es una actualización centrada en la seguridad y la fiabilidad. Las correcciones de memoria en los módulos RTP, los problemas de reproducción y los ajustes en los componentes de streaming hacen que resulte una versión importante para mantener al día cualquier sistema que utilice este framework multimedia.