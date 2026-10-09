GStreamer 1.28.8 ya está disponible. Publicada el 8 de octubre de 2026, esta actualización del framework multimedia de código abierto incluye correcciones de seguridad, mejoras en la reproducción de vídeo y audio y solución a varios errores que afectaban a la transmisión por red, los contenedores multimedia y la aceleración gráfica. El equipo de desarrollo recomienda actualizar desde las versiones anteriores de la rama 1.28.

La actualización no introduce nuevas funciones de gran alcance, sino que se centra en mejorar la estabilidad y corregir problemas detectados en componentes utilizados por reproductores multimedia, aplicaciones de edición de vídeo y sistemas de transmisión.

GStreamer 1.28.8 soluciona problemas de reproducción HLS y DASH

Uno de los cambios destacados de GStreamer 1.28.8 corrige una regresión en adaptivedemux2 que afectaba a la reproducción de contenidos mediante HLS y DASH. Estos protocolos se utilizan habitualmente para distribuir vídeo por Internet y adaptar la calidad de reproducción a las condiciones de la conexión.

La corrección resulta relevante para aplicaciones que dependen de estas tecnologías para reproducir emisiones en directo y contenido bajo demanda.

También se soluciona un problema relacionado con la búsqueda dentro de archivos de audio FLAC. El fallo podía afectar a la navegación por determinadas pistas al intentar saltar a una posición concreta.

Varias correcciones de seguridad

La nueva versión incluye distintas correcciones de seguridad en componentes del framework. Entre ellas destaca la solución a una lectura fuera de los límites del búfer en el elemento que procesa paquetes RTP de vídeo H.265. Un paquete especialmente preparado podía provocar una lectura de memoria fuera del área válida y ocasionar un bloqueo o una denegación de servicio.

El proyecto también corrige un problema en el demultiplexor ASF que podía provocar asignaciones excesivas de memoria al procesar archivos manipulados. En determinadas circunstancias, el fallo podía llegar a solicitar hasta 32 GB de memoria, con el riesgo de agotar los recursos disponibles.

Ambos problemas cuentan con avisos de seguridad publicados por el propio proyecto, que recomienda actualizar los componentes afectados a GStreamer 1.28.8.

Gstreamer 1.28.8 introduce mejoras en VA-API, AMD y Windows

GStreamer 1.28.8 corrige un problema de mezcla del canal alfa en el compositor VA-API con controladores Intel. Esta tecnología permite aprovechar la aceleración de vídeo disponible en determinadas GPU, por lo que las correcciones pueden beneficiar a aplicaciones que utilizan composición acelerada por hardware.

El codificador de vídeo AMD AMF también recibe una corrección relacionada con la gestión de solicitudes de fotogramas clave en AV1. Además, se mejoran las operaciones de búsqueda dentro de contenido multimedia en Windows.

Estas modificaciones buscan evitar errores en flujos de trabajo que dependen de la codificación por hardware y de la navegación por archivos de audio y vídeo.

Más compatibilidad con formatos y transmisión

El demultiplexor MXF incorpora compatibilidad con la lectura de audio AIFF-AIFC dentro de archivos AAF. También se introducen correcciones en elementos RTP y en la gestión de descripciones de sesión SDP del cliente RTSP.

Por otra parte, se mejoran los componentes de hlssink3 y los multiplexores DASH, fMP4 e ISOBMFF para gestionar correctamente el desbordamiento de marcas de tiempo previsto para el año 2036.

Los codificadores basados en FFmpeg también reciben correcciones para evitar procesos de finalización que podían quedarse bloqueados indefinidamente y para mejorar el soporte de audio dual mono.

Una actualización recomendable

GStreamer 1.28.8 es una actualización de mantenimiento centrada en la seguridad, la estabilidad y la compatibilidad multimedia. Aunque no incorpora grandes funciones nuevas, las correcciones afectan a componentes importantes para la reproducción en streaming, la aceleración por hardware y el procesamiento de archivos.

El proyecto recomienda actualizar desde cualquier versión anterior de la rama 1.28. Los usuarios deben comprobar cuándo estará disponible el paquete actualizado en su distribución o aplicación, ya que la publicación de GStreamer no implica que todos los sistemas lo incorporen inmediatamente.