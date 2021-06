Yo, que empecé a usar Linux en 2006, sigo teniendo cierta sensación de «peligro» cada vez que leo esta palabra. En realidad no es que sea mala, pero cuando tiene problemas con él y no sabes solucionarlos, que falle el gestor de arranque puede traducirse en tener que reinstalar y perder información. Además, en este tipo de gestores puede haber vulnerabilidades y fallos como los que ha corregido GRUB 2.06, la nueva versión que ha llegado con un año de retraso y unos dos después de la v2.04.

El lanzamiento de GRUB 2.06 estaba programado para 2020, pero no llegó. Los motivos exactos no se han hecho públicos, pero ya sabemos que 2020 no fue el año más normal del mundo. Además, más recientemente se encontraron fallos que había que corregir, por lo que, comos siempre se ha dicho, nunca es tarde si la dicha es buena y si el retraso es por un buen motivo. Disponible para probar desde marzo, ya ha sido lanzada su versión estable.

Novedades más destacadas de GRUB 2.06

Se han incluido varios parches para que sea más consistente. Hasta ahora, muchas distribuciones gestionaban las cosas a su manera. Tras el trabajo conjunto, esto ha cambiado.

Soporte para SBAT.

Ahora soporta el volumen de cifrado LUKS2.

Soporte para Xen Security Modules (XSM/FLASK).

Correcciones de seguridad de BootHole/BootHole2.

Soporte para GCC 10+ y Clang 10+ en lo que no es una actualización a las últimas versiones, ya que ya GCC 11 y Clang 12 ya han lanzado sus respectivas versiones estables.

Los gestores de arranque son partes muy delicadas, por lo que no se recomienda (aunque se pueda) instalarlos o modificarlos por cuenta propia. Además, las diferentes distribuciones Linux añaden los nuevos paquetes como actualización en cuanto pueden, por lo que, creo, no merece la pena tomar ningún riesgo, sobre todo para los usuarios de una distribución cuyo modelo de desarrollo sea Rolling Release.