Tutotrial: Grabar pantalla en tu distribución GNU/Linux

Existen muchas formas de contribuir con el movimiento del software libre, no solo aprotando líneas de código fuente a los proyectos. También podemos colaborar traduciendo software, reportando problemas que encontremos a las comunidades de desarrollo para que puedan solventarlos, difundiendo noticias y tutoriales como hacemos en este blog, etc. Y una de las formas más de moda para difundir los tutoriales es realizando capturas de pantalla o grabando lo que ocurre en nuestro entorno de escritorio y terminal, para así aportar una información mucho más directa y práctica.

Además, el fenómeno youtuber está pisando fuerte, cada vez más personas se meten en este mundillo, y me parece algo interesante a tratar, especialmente ahora que está floreciendo tanto el mundo de los videojuegos en Linux, y seguro que surgen muchos usuarios gamers linuxeros que están deseosos de grabar sus partidas para colgarlas en la famosa plataforma de streaming, mostrando sus logros, reviews, etc. Así que si no sabes cómo capturar lo que ocurre en tu PC, en este tutorial de vamos a mostrar las mejores alternativas que tienes y a cómo realizarlo…

Preparativos previos:

Antes de comenzar a instalar cualquier programa para screencast o capturar lo que sucede en la pantalla, te aconsejo seguir estos consejos, o de lo contrario te encontrarás con algunos problemas que suelen ser bastante molestos y en muchas ocasiones, si eres un usuarios más novel no sabrás ni cuál es el origen. Dichos problemas tienen su raiz principalemtne en la pila gráfica o la pila de audio de Linux, es decir, en todos los controladores y subsistemas que se encargan del procesamiento de los gráficos y el audio en nuestra distro o sistema operativo.

Por lo general, la mayoría de distros más conocidas ya configuran bastante bien esta pila y disponen de todos los controladores necesarios para que todo trabaje de forma adecuada desde el principio. No obstante, te recomiendo que pongas especial atención a aquellas distros 100% libres, esas que eliminan los famosos blobs binarios, ya que puede que algo no funcione bien en ellas, aunque no debería, en principio las GPUs y tarjetas de sonido más conocidas deben trabajar a la perfección con los controladores libres. Pero recuerda también que estas distros 100% libres pueden traer otros problemas en cuando a lo multimedia, y es que no disponen de ciertos codecs propietarios que son necesarios para procesar el audio y vídeo de tus grabaciones.

Y si eres un usuario más avanzado y has decidido montarte tu propia distro desde cero o has optado por distros como Arch Linux, Gentoo, Slackware, etc., que suelen venir algo más “peladas” en cuanto a software y lo tienes que ir instalando tú a tu gusto, recuerda no olvidarte de paquetes como PulseAudio, ALSA, paquetes de codecs, etc., ya que según mi experiencia suelen ser los focos de la mayoría de problemas a la hora de trabajar con este tipo de programas que te presentamos a continuación.

Por ejemplo, uno de los problemas más estúpidos con los que me he topado es que no grababa sonido alguno, y simplemente me dirigí a configurar adecuadamente ASLA y PulsAudio puesto que había algunos canales o medios de audio con el sonido bajado al límite. Oincluso también podemos modificar el ecualizador del sistema para reducir el ruido de fundo y mejorar la calidad.

Cómo grabar el entorno gráfico

Existen multitud de programas y alternativas para grabar la pantalla en tu distro GNU/Linux, a lo largo de los años en los que he estado trabajando con sistemas Linux he probado varias. Por ejemplo, una de las primeras que probé fue RecordMyDesktop en mi distro SUSE. Luego experimenté con varios programas para ver cuál me gustaba más, entre ellos Kazam y un largo, etc., pero finalmente me he quedado con Vokoscreen (puedes apreciarlo en la captura de pantalla que hice) con el que he realizado la mayoría de grabaciones para cursos de formación, etc.

Cuál elegir nuevamente es un dilema, pero yo te voy a presentar la lista de los programas para grabar pantalla más conocidos:

Vokoscreen : en mi opinión es uno de los mejores, simple pero potente, por eso es mi preferido y el que personalmente te recomiendo. Soporta varios formatos de vídeo de salida, permite grabación de audio, varias opciones de grabación, soporte para Webcam también, etc. Y ciertamente le veo pocos contras…

: en mi opinión es uno de los mejores, simple pero potente, por eso es mi preferido y el que personalmente te recomiendo. Soporta varios formatos de vídeo de salida, permite grabación de audio, varias opciones de grabación, soporte para Webcam también, etc. Y ciertamente le veo pocos contras… Kazam : si quieres algo más minimalista, ligero y rápido para principiantes, quizás Kazam es lo que buscas. Los inconvenientes frente a Vokoscreen es el soporte de Webcam y que tiene de menos opciones de configuración, lo que lo limita un poco.

: si quieres algo más minimalista, ligero y rápido para principiantes, quizás Kazam es lo que buscas. Los inconvenientes frente a Vokoscreen es el soporte de Webcam y que tiene de menos opciones de configuración, lo que lo limita un poco. SimpleScreenRecorder : se trata de una app basada en Qt que hace honor a su nombre, es muy simple. Además está optimizada para trabajar con máquinas con menor rendimiento y lo de simple es referente a su funcionamiento, ya que dispone de un montón de opciones para configurar, lo que puede resultar algo lioso en su interfaz gráfica.

: se trata de una app basada en Qt que hace honor a su nombre, es muy simple. Además está optimizada para trabajar con máquinas con menor rendimiento y lo de simple es referente a su funcionamiento, ya que dispone de un montón de opciones para configurar, lo que puede resultar algo lioso en su interfaz gráfica. recordMyDesktop : principalmente es una herramienta de línea de comandos escrita en C a la que se le ha agregado dos GUIs basadas en Qt4 y en GTK. Es muy ligera y sencilla de usar (incluso puedes uarla desde la consola con el comando recordmydesktop), pero olvidate del soporte para WebCam y de los formatos de audio y vídeo de sus competidores…

: principalmente es una herramienta de línea de comandos escrita en C a la que se le ha agregado dos GUIs basadas en Qt4 y en GTK. Es muy ligera y sencilla de usar (incluso puedes uarla desde la consola con el comando recordmydesktop), pero olvidate del soporte para WebCam y de los formatos de audio y vídeo de sus competidores… ScreenStudio : es una app de grabación multiplataforma escrita en Java. Más o menos tiene las mismas opciones que Vokoscreen o Kazam, y la puedes usar en cualquier plataforma. El mayor problema es que depende de Java RE 8.0.

: es una app de grabación multiplataforma escrita en Java. Más o menos tiene las mismas opciones que Vokoscreen o Kazam, y la puedes usar en cualquier plataforma. El mayor problema es que depende de Java RE 8.0. Green Recorder : es una app muy sencilla e intuitiva, con muchas opciones y que puede ser una buena alternativa para Kazam o Vokoscreen, pero no tiene soporte para grabar WebCam. No obstante tiene algo que me parece muy interesante, y es que soporta Wayland.

: es una app muy sencilla e intuitiva, con muchas opciones y que puede ser una buena alternativa para Kazam o Vokoscreen, pero no tiene soporte para grabar WebCam. No obstante tiene algo que me parece muy interesante, y es que soporta Wayland. Open Broadcaster Software Studio: también llamado OBS Studio es el sistema más avanzado y con más opciones que puedas encontrar para Linux. Podras grabar varias escenas y cambiar entre ellas, tienes filtros para el vídeo, mixer de audio, opciones para streaming en vivo, etc. En contra, debes conocer bien los términos y opciones que se manejan para realizar una configuració adecuada o te perderás por su inmensa interfaz.

La instalación de cualquiera de ellos no debe ser problema, ya que existen paquetes DEB, RPM por los sitios web oficiales de cada uno de ellos, también los vas a encontrar en los repositorios de tu distro para que los puedas instalar fácilmente con yum, APT, zipper, etc. E incluso hay algunos, como en el caso de Vokoscreen, que lo puedes encontrar en un paquete binario .run que no tendrás ni que instalar, simplemente ejecutar y listo!

Como ya dije, yo prefiero Vokoscreen por su sencillez, y porque funciona bastante bien por lo que he podido comprobar. Como puedes ver en su interfaz, te vas a encontrar con las opciones de pantalla para grabar toda la pantala completa, una ventana sola o una zona, incluso si quieres que la grabación siga a tu cursor, efecto lupa, una cuenta atrás progresiva de segundos a partir de los cuales comienza a grabar, etc. Por otro lado tienes los botones de Inicio, Pausa, y Parada de la grabación con los que poder manejarlo.

La siguiente pestaña es sobre el audio, y podrás elegir entre usar PulseAudio y ASLA, y si dispones de varios micrófonos en el sitema, podrás elegir los que quieres que se encarguen de capturar el sonido. Otra de las pestañas importantes es la de multimedia, donde podrás elegir el formato de vídeo y audio, los frames por segundo de captura (no pongas demasiados si no tienes unos gráficos demasiado potentes), y los codecs de audio y vídeo (recuerda seleccionar los más adecuados). Y el resto de pestañas son opciones de dónde almacenar, etc. ¿Sencillo verdad?

Cómo grabar el terminal

Hasta aquí en cuanto a cómo grabar en modo gráfico, pero debes saber que también existen capturadores para el terminal o consola de tu distro, algo bastante práctico en el mundo Unix en el que se trabaja tanto desde el terminal. Por lo general en este caso son programas más simples y que necesitan de menor preparación o prerequisitos que los anteriores, por lo que dudo que tengas problemas. Y al igual que hice con los anteriores, voy a listar algunos de los mejores que vas a encontrar:

ttystudio : es un simple programa que permite grabar lo que sucede en el terminal, pero lo hace en forma de GIF animado. Muy útil para colgar luego el resultado en webs. Sin duda uno de mis preferido.

: es un simple programa que permite grabar lo que sucede en el terminal, pero lo hace en forma de GIF animado. Muy útil para colgar luego el resultado en webs. Sin duda uno de mis preferido. asciinema : permite grabar y compatir lo que sucede en las sesiones del terminal.

: permite grabar y compatir lo que sucede en las sesiones del terminal. Shelr : otro programa para boradcast en pantallas con texto plano.

: otro programa para boradcast en pantallas con texto plano. Showterm : otra alternativa para grabar bastante útil.

: otra alternativa para grabar bastante útil. TermRecord : puede grabar de forma fácil el contenido de una sesión de terminal y permite generar una salida en HTML, interesante para exponer los resultados en webs.

: puede grabar de forma fácil el contenido de una sesión de terminal y permite generar una salida en HTML, interesante para exponer los resultados en webs. ttyrec : herramienta para grabar el terminal e incluye herramienta para playback.

: herramienta para grabar el terminal e incluye herramienta para playback. tty2gif: otra herramienta sencilla que como su nombre indica permite grabar y exportar a GIF.

Yo me quedo con ttystudio, que podrás instalarlo de una forma muy sencilla. Pero para ello debes instalar primero el paquete npm con el gestor de paquetes que utilices. Es un paquete que permite gestionar programas en JavaScript como es el caso, y una vez lo tengas, solo tendrás que hacer:

npm install -g ttystudio

Si prescindes de la opción -g la instalación no será global. Una vez instalado, podrás abrir tu terminal y comenzar la grabación y exportación a GIF de los comandos y todo lo que ocurra en tu terminal con:

ttystudio micaptura.gif --log

Podrás encontrar más información y su código fuente en su site de Github…

No olvides dejar tus comentarios, con las dudas que te surjan, sugerencias, otros proramas alternativos que conozcas, experiencias, etc. Espero que este tutorial te sirva de ayuda y puedas hacer buenas grabaciones en tu distro…