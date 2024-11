Este septiembre publicamos aquí en LXA un artículo sobre cómo hacer capturas y compartirlas desde la Steam Deck. En un principio las cosas no eran sencillas, ya que había que navegar por carpetas ocultas y demás, pero hace poco añadieron una manera de compartir ya algo — algo — más sencilla. La historia se ha repetido con la grabadora de Steam, y hay personas que no saben cómo compartir sus gameplays. No es complicado, tal y como descubriréis a continuación.

Lo primero, hay que explicar qué es esa grabadora de Steam. Desde una reciente versión del cliente de Steam y SteamOS 3.6.19, el lanzador de Valve ha integrado una grabadora que se puede ejecutar en segundo plano para grabarlo todo, sólo los últimos X minutos o iniciarse bajo demanda con una combinación de teclas. Su configuración es sencilla y aparece en la última versión de Steam en un apartado de sus ajustes. Desde ahí configuramos eso del tiempo a grabar, la calidad y en atajo, si así lo deseamos. Me parece importante el dato de que esto no sólo vale para la Steam Deck; viene integrado en el cliente de Steam, también para el escritorio. Con algo ya grabado, ¿cómo se comparte?

Cómo compartir los vídeos de la grabadora de Steam

La manera más oficial de compartir los juegos capturados con la grabadora de Steam es desde el modo juego, o por lo menos es así en la Deck. Lo primero sería pulsar el botón de Steam y luego dirigirse a Multimedia y elegir un vídeo. Veremos algo como lo que encabeza este artículo, es decir, el vídeo de fondo y los botones para realizar la edición. Cuando ya tengamos el clip que queramos compartir, hacemos clic o tocamos sobre el botón de compartir y veremos algo como lo de esta otra imagen:

De esas tres opciones:

«Enviar a otro dispositivo…» es para que se pueda acceder desde otro aparato en donde estemos usando Steam. Por ejemplo, yo tengo una instalación de Windows que también uso en la Deck, y me aparece el dispositivo «Windeck» para enviarlo y ver el vídeo allí.

«Enviar al teléfono…» preparará el vídeo y lo enviará a un teléfono en donde usemos la app de Steam. Una vez allí, podremos descargarlo.

«Crear enlace QR…» es para crear un código QR desde el que podremos descargar el enlace.

La última opción es para compartirla en un chat.

Y hasta ahí, la manera más oficial, que no por ello es siempre la mejor.

Exportar el vídeo desde el escritorio

La mejor manera es tener acceso al vídeo y hacer con él lo que nos venga en gana. Uno puede pensar «bueno, lo busco por las carpetas y ya lo comparto», como se podía hacer desde un principio con las capturas fijas… Ya… No, no puedes. Por defecto, los vídeos se guardan en la carpeta personal/.local/share/Steam/userdata/NUMERO_USUARIO/gamerecordings/ — el punto delante de «local» es que está oculta –, pero lo que veremos allí son carpetas con archivos sueltos que nos sirven de poco o nada. Para obtener un vídeo a partir de eso, hay que hacer lo siguiente:

Vamos al modo juego: Steam->Iniciar/Apagar->Cambiar a escritorio. Una vez en el escritorio, abrimos la aplicación de Steam. Está en el menú de inicio o en la bandeja del sistema. Con Steam abierto, vamos al menú Ver/Grabaciones y capturas, que en el momento de escribir este artículo va acompañado de la etiqueta «NUEVO».

Nos aparecerá una galería con las capturas guardadas. Elegimos la que nos interese. Luego aparecerá el mismo icono para compartir que encontramos en el modo juego, pero este es más potente. Cuando hagamos clic en él, habrá una opción «Guardar» que nos permitirá «Exportar archivo de vídeo…».

Lo que queda ya es un camino sin pérdida: haciendo clic sobre la carpeta se abrirá un cuadro de diálogo que nos pedirá dónde guardar el vídeo exportado, y haciendo clic en «Exportar vídeo» realizará la exportación y lo guardará.

Nota: NM

La forma de compartir las capturas de vídeo de Steam recuerdan muy mucho a las capturas fijas, a cómo era hace meses. Las «fotos» ya mejoraron, y aunque podría ser más sencillo, a mí, que uso la app de Steam, me vale. Lo de compartir gameplays aún necesita mejorar — NM –, una nota que ponían hace tiempo en las clases para muy peques y no sé si seguirán usando en la actualidad.

Alguien que use la Steam Deck como consola difícilmente va a poder compartir lo que grabe si le fallan las opciones más oficiales, más aún si los vídeos ocupan varios gigas. Pero confiemos en Valve, que la grabadora de Steam ha empezado bien y seguro que es mejor en futuras versiones.