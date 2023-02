Con lo bien que me lo estaba pasando yo escribiendo artículos copiando y pegando lo que me decía ChatGPT. Bueno, yo no, pero sí que hay mucha gente, sobretodo estudiantes, que están aprovechando la última gran sensación en la red para realizar sus trabajos. ChatGPT puede hacer mucho, y trata de hacerlo con un lenguaje natural, por lo que es difícil saber cuándo un texto ha sido escrito por un humano y cuándo no. Pero eso parece tener los días contados gracias a herramientas como GTPZero.

Siempre se ha dicho, que hecha la ley, hecha la trampa. Aquí va a ser un poco al contrario, más bien hecha la trampa, hecha la ley. Cuando ChatGPT se empezó a hacer viral, muchos pensaron «¿para qué esforzarme si puedo conseguir lo mismo con esta herramienta?», y el bot se ha encargado de redactar muchos textos. A los que tengan que corregir este tipo de trabajos les alegrará saber que GPTZero está aquí para ayudarles a saber si el alumno es un alumno aplicado o un tramposo consumado.

GPTZero en la web o Detect GPT como extensión

Si vamos a este enlace, podremos entrar a una página que analiza los textos y nos dice si están escritos por un humano o ha usado una AI. En la captura de cabecera, lo que he hecho ha sido que analice el párrafo anterior, y su respuesta es clara: «Es probable que tu texto se haya escrito en su totalidad por un humano» (fiu… casi me pilla…). Sin embargo, luego le he pedido a ChatGPT que me escriba varias cosas, como un correo de disculpa por no haberme podido presentar a una cita, otro sobre por qué las proteínas son buenas… y me ha fallado…

Pero yo sé que estas herramientas se están usando, por lo que he hecho otros intentos: que me escribiera lo mismo en inglés, y…

De una manera similar trabaja Detect GPT, pero esta es una extensión para Chrome que analiza el contenido de las páginas web. A mí personalmente me ha costado obtener resultados, probablemente por incompatibilidad con otras extensiones o porque necesita algo más para poder realizar los análisis, pero se supone que funciona.

Mientras escribía este pequeño artículo, también me he enterado de que la propia OpenAI ha creado su propia solución para, por decirlo de alguna manera, reparar lo que ellos mismos han roto. Está disponible en este enlace.

En cualquier caso, estas herramientas ayudarán a pillar a los que pretenden «copiar» en sus trabajos. Sólo espero que nadie me delate a mí…