Hace unas seis semanas desde que os hablamos de GPT Search. Explicar qué es puede ser sencillo o complejo, pero una imagen vale más que mil palabras. En la captura anterior se puede ver que, desde ChatGPT, si se hace clic en la bola del mundo y luego se introduce un texto, el chatbot de OpenAI busca en Internet. Así que es un buscador, pero no tiene interfaz de buscador como Bing o Google.

Puede llevar a confusión que OpenAI también esté trabajando en SearchGPT, ahora mismo en pruebas con una lista cerrada. SearchGPT sí sería algo por lo que Google debería preocuparse, pero GPT Search es diferente, hasta el punto que, desde mi punto de vista, Google puede seguir durmiendo a pierna suelta. ¿Por qué? Por la comodidad, para empezar.

GPT Search funciona muy bien, pero viven en ChatGPT

Durante estas fechas, OpenAI está anunciando algo cada día, con un total de 12. En el 8º nos ha hablado de GPT Search, el mismo que nosotros ya estamos probando desde el 1 de noviembre. Como ya lo cubrimos en su día, no vamos a descubrir nada aquí, pero sí podemos hablar si esto es una amenaza para Google, tal y como podemos leer en muchos medios.

No. GPT Search no es un peligro para Google. ¿Qué hace que Google sea tan usado, hasta el punto de tener problemas de monopolio? Además de su popularidad y calidad, lo fácil que es realizar las búsquedas. Y esto es válido para cualquier buscador, pero Google es más popular, y es lo que usan la mayoría de navegadores por defecto, incluso el Safari de Apple. Yo, desde que recuerdo, mis búsquedas las he hecho desde la barra de URL. Si quiero buscar «gatitos verdes», yo introduzco ese texto en la barra de URL, le doy a intro y… lo busca en DuckDuckGo porque es mi preferencia. Esto, ahora mismo, no es posible con la búsqueda de ChatGPT.

Además, podemos buscar en Google, Bing, DuckDuckGo, StartPage y casi cualquier buscador del mundo sin registro, y esto tampoco es una posibilidad con el buscador que vive dentro de ChatGPT.

¿Y si…?

Ahora bien: yo ya estoy haciendo algunas búsquedas en ChatGPT Search. Para ello, en mi navegador favorito he añadido una búsqueda personal en la que si pongo «sg texto-a-buscar», va directo y realiza la búsqueda. Esa búsqueda se realiza con el texto https://chat.openai.com/search?q=%s&temporary-chat=true, aunque lo del chat temporal no funciona y de momento me guarda las búsquedas; las tengo que eliminar manualmente.

¿Qué pasaría si abrieran una página como se espera que sea SearchGPT? Pues sí, Google podría perder su corona. Pero eso es algo que descubriremos en el futuro.