La carrera por liderar la inteligencia artificial generativa se ha tensado todavía más en las últimas semanas. Tras el lanzamiento de Gemini 3 por parte de Google, OpenAI ha decidido mover ficha con rapidez y adelantar la llegada de GPT-5.2, una nueva iteración de su modelo estrella que busca reforzar el rendimiento de ChatGPT en tareas complejas, mejorar la estabilidad y reducir los errores en el uso cotidiano.

Este lanzamiento no se plantea como un salto radical, sino como una actualización de calado dentro de la serie 5. Sin embargo, la combinación de un despliegue acelerado, cambios en la hoja de ruta interna y un enfoque más agresivo en razonamiento y productividad laboral sitúan a GPT-5.2 en el centro de la estrategia de OpenAI para no perder terreno frente a Google, Anthropic y DeepSeek v3.2, otros actores que se han colocado en lo más alto de los rankings técnicos.

Código rojo en OpenAI y lanzamiento adelantado: GPT-5.2

La decisión de adelantar GPT-5.2 se enmarca en un contexto de máxima presión competitiva. La buena acogida de Gemini 3 —especialmente en pruebas de razonamiento avanzado y codificación— hizo que OpenAI activara internamente un “código rojo”. Sam Altman, consejero delegado de la compañía, envió un memorando pidiendo concentrar recursos en mejorar ChatGPT y aparcar iniciativas secundarias, como ciertos experimentos de monetización y funciones menos prioritarias en la plataforma.

Según diversas filtraciones, la actualización estaba inicialmente programada para finales de diciembre, pero la dirección habría decidido adelantar su despliegue unas semanas para recortar la brecha de rendimiento y de percepción pública abierta por los últimos modelos de Google. Aunque la fecha exacta siempre está sujeta a posibles ajustes técnicos de última hora, las fuentes coinciden en que el calendario interno se ha comprimido para que GPT-5.2 llegue cuanto antes a los usuarios de pago y a los desarrolladores.

Este giro recuerda, salvando las distancias, al episodio vivido en 2022, cuando el lanzamiento de ChatGPT obligó a Google a acelerar su propio calendario de productos. Ahora los papeles se han invertido y es OpenAI quien intenta reafirmar su posición de referencia en un mercado donde los rankings de rendimiento y los comparadores de modelos cambian casi a diario.

GPT-5.2, una evolución dentro de la serie 5 centrada en el trabajo del conocimiento

GPT-5.2 se plantea como la continuación directa de GPT-5.1, no como una generación completamente nueva. Aun así, la compañía insiste en que la actualización supone un avance significativo para el llamado trabajo del conocimiento: programación, análisis documental, modelos financieros, investigación científica o elaboración de informes complejos.

OpenAI asegura que el modelo gestiona mejor los contextos largos, reduce errores de razonamiento y gana en capacidad para coordinar secuencias de acciones y herramientas externas. Esta combinación es clave para tareas que van más allá de responder a una simple pregunta, como proyectos de varios pasos, revisiones de documentos extensos o automatización parcial de flujos de trabajo empresariales.

En la práctica, GPT-5.2 promete avances en la creación de hojas de cálculo detalladas, presentaciones estructuradas, diagramas operativos y documentación técnica, con el objetivo de que las empresas puedan delegar más parte del trabajo “de pico y pala” en el modelo sin perder tanto tiempo corrigiendo y reescribiendo.

Tres variantes: Instant, Thinking y Pro

La nueva familia GPT-5.2 se organiza en tres capas de uso bien diferenciadas, con la intención de ajustar el modelo a distintas necesidades y niveles de coste:

GPT-5.2 Instant : prioriza la velocidad y está pensado para consultas cotidianas, redacción general, traducción, búsqueda de información y tareas donde el tiempo de respuesta es más importante que el razonamiento profundo. Esta variante también se beneficia de explicaciones más estables y una reducción de errores frente a versiones previas.

: prioriza la velocidad y está pensado para consultas cotidianas, redacción general, traducción, búsqueda de información y tareas donde el tiempo de respuesta es más importante que el razonamiento profundo. Esta variante también se beneficia de explicaciones más estables y una reducción de errores frente a versiones previas. GPT-5.2 Thinking : es la versión orientada al razonamiento de varios pasos y al manejo de documentos extensos . Se especializa en programación compleja, análisis de datos, tareas matemáticas avanzadas, elaboración de modelos financieros, revisión de contratos o planes de proyecto de largo recorrido. Aquí es donde OpenAI concentra buena parte de las mejoras en coherencia y uso de herramientas encadenadas.

: es la versión orientada al . Se especializa en programación compleja, análisis de datos, tareas matemáticas avanzadas, elaboración de modelos financieros, revisión de contratos o planes de proyecto de largo recorrido. Aquí es donde OpenAI concentra buena parte de las mejoras en coherencia y uso de herramientas encadenadas. GPT-5.2 Pro: se sitúa en la gama alta para usos especialmente exigentes, con un enfoque en la máxima precisión posible dentro de las limitaciones actuales de la tecnología. Es el modelo que apunta a quienes necesitan calidad de razonamiento por encima de la latencia y están dispuestos a asumir un mayor coste computacional, como equipos de I+D, despachos especializados o proyectos científicos complejos.

Esta segmentación persigue algo más que ofrecer “un modelo más potente”: busca ajustar el catálogo a distintos perfiles de uso, desde usuarios que quieren respuestas rápidas en ChatGPT hasta empresas europeas que despliegan agentes internos sobre sus propios datos a través de la API.

Rendimiento en benchmarks de GPT-5.2: razonamiento, código y ciencia

OpenAI acompaña el lanzamiento con una batería de datos que colocan a GPT-5.2 por encima de GPT-5.1 en casi todas las categorías que ha decidido publicar. En evaluaciones como GDPval, que compara resultados del modelo con profesionales humanos en 44 ocupaciones, GPT-5.2 consigue victorias o empates en torno al 70,9 % de los casos, con mejoras relevantes en tareas de elaboración de presentaciones, documentos operativos y materiales financieros.

Las pruebas especializadas como GPQA Diamond —centrada en preguntas de nivel de posgrado en física, química y biología—, GPT-5.2 Pro roza el 93 % de aciertos, seguido de cerca por la variante Thinking, que se sitúa ligeramente por debajo pero también en torno a ese umbral. En matemáticas avanzadas, el modelo aumenta su puntuación en FrontierMath (Tier 1-3) hasta algo más del 40 %, una cifra que sigue lejos de la perfección pero que sugiere un avance sostenido en la capacidad de seguir cadenas lógicas largas y estructuradas.

El apartado de codificación también experimenta un salto. En SWE-Bench Pro, que evalúa la resolución de incidencias reales en repositorios de software y reduce el riesgo de que el modelo haya visto previamente los datos, GPT-5.2 Thinking mejora varios puntos sobre su predecesor y se sitúa en torno al 55,6 % de problemas resueltos. En tareas verificadas, la cifra sube hasta cerca del 80 %, lo que en la práctica se traduce en menos intervención manual para revisar parches, refactorizaciones y componentes enteros.

Realizando evaluaciones más técnicas, como ARC-AGI (razonamiento abstracto y descubrimiento de patrones) o conjuntos específicos de ciencia y programación, el modelo se posiciona por encima de GPT-5.1 y, según las gráficas que difunde OpenAI, por delante de Gemini 3, Grok 4 Fast y de Claude Opus 4.5 en varias pruebas de razonamiento complejo. Este tipo de métricas, aunque siempre discutibles en cuanto a su representatividad, son uno de los argumentos centrales con los que la compañía intenta convencer a inversores y grandes clientes de que el liderazgo técnico de sus rivales es, como mínimo, matizable.

Impacto en tareas reales: finanzas, análisis documental y agentes

Más allá de los números, OpenAI insiste en que las mejoras se notan en trabajos del día a día. En simulaciones internas que emulan tareas de analistas financieros —como la construcción de modelos de tres estados o operaciones de compra apalancada—, GPT-5.2 Thinking habría pasado de una puntuación media cercana al 59 % a otra por encima del 68 %, reduciendo los errores de cálculo y la necesidad de correcciones posteriores.

Empresas como Notion, Box, Shopify, Harvey o Triple Whale, que ya utilizaban modelos anteriores de la casa, habrían reportado avances en la estabilidad de agentes basados en herramientas, con mejor coordinación entre múltiples llamadas a APIs, pasos intermedios más coherentes y menos bloqueos en flujos largos. En algunos casos, según estos testimonios, ha sido posible sustituir arquitecturas multiagente frágiles por un solo agente apoyado en GPT-5.2, con más de veinte herramientas conectadas y menos necesidad de supervision constante.

Para los equipos de producto, soporte y desarrollo dentro de organizaciones europeas, este tipo de cambios se traducen en la posibilidad de construir asistentes internos que procesan contratos extensos, informes regulatorios o documentación técnica sin perder el hilo tras cientos de páginas o múltiples archivos relacionados, algo especialmente relevante en sectores regulados como el financiero, el sanitario o el energético.

Visión, interfaces gráficas y comprensión de documentos largos en GPT-5.2

La parte multimodal también da un paso adelante. En evaluaciones como CharXiv Reasoning —centrada en figuras científicas—, GPT-5.2 reduce a la mitad los errores de interpretación frente a GPT-5.1. En ScreenSpot-Pro, una prueba que mide la capacidad de entender interfaces gráficas complejas, el modelo incrementa su precisión hasta cifras cercanas al 86 %, lo que resulta especialmente útil para leer paneles de control, dashboards o diagramas de software.

Con respecto a la memoria de contexto, GPT-5.2 se aproxima al rendimiento perfecto en variantes de MRCRv2 a lo largo de cientos de miles de tokens. Traducido a un uso práctico, puede manejar grandes volúmenes de texto —informes de consultoría, expedientes, auditorías técnicas o documentación académica— manteniendo referencias internas y coherencia entre secciones, algo que muchas organizaciones europeas ven como condición imprescindible para confiar procesos sensibles a un modelo de IA.

Esta combinación de mejor visión y mayor capacidad de contexto abre la puerta a usos más ambiciosos, como la revisión conjunta de presentaciones, hojas de cálculo y documentos PDF dentro de un mismo flujo, o la inspección de interfaces web y herramientas internas para facilitar soporte técnico y análisis de usabilidad.

Menos errores, pero con necesidad de supervisión humana

Una de las promesas más repetidas por la compañía es la reducción de errores en las respuestas. OpenAI afirma que GPT-5.2 Thinking genera alrededor de un 30 % menos de respuestas con fallos que GPT-5.1, y que en términos globales la tasa de respuestas con alguna incorrección baja de cerca del 8,8 % al entorno del 6,2 %.

Aun así, la empresa subraya que el modelo sigue siendo probabilístico y que una sola afirmación incorrecta puede obligar a revisar manualmente toda la salida, especialmente en contextos sensibles o regulados. Por eso insiste en que GPT-5.2 debe verse como una herramienta de apoyo al razonamiento, no como un sustituto del juicio humano, sobre todo en ámbitos como sanidad, finanzas, derecho o investigación académica.

En áreas delicadas —por ejemplo, conversaciones sobre salud mental o malestar emocional—, la compañía asegura haber afinado los controles para minimizar respuestas inadecuadas, aunque reconoce que aún hay margen de mejora. Estas consideraciones son especialmente relevantes en Europa, donde el nuevo marco regulatorio de IA añade obligaciones adicionales en materia de transparencia, seguridad y control de riesgos.

Contribución al trabajo científico y matemático

OpenAI también presenta GPT-5.2 como una herramienta pensada para impulsar el desarrollo científico. La compañía afirma que ya en la serie 5 se habían visto usos en matemáticas, física, biología, informática, astronomía y ciencia de materiales, y que con la nueva versión estos casos se vuelven más consistentes.

En GPQA Diamond, uno de los conjuntos de referencia para evaluar comprensión científica avanzada, GPT-5.2 Pro y Thinking superan el 92 % de acierto, un resultado que la firma interpreta como indicio de que el modelo puede ayudar a investigadores a explorar ideas, repasar literatura o esbozar demostraciones. En un caso documentado, GPT-5.2 Pro habría contribuido a abordar un problema abierto en teoría del aprendizaje estadístico, aunque siempre sujeto a verificación humana posterior.

La propia OpenAI, no obstante, matiza que estos sistemas deben entenderse como asistentes para la fase exploratoria del trabajo científico: útiles para generar conjeturas, reformular hipótesis o sugerir pasos intermedios, pero sin desplazar el papel central de los expertos a la hora de validar resultados, interpretar pruebas y contextualizar conclusiones.

Despliegue en ChatGPT y acceso vía API

GPT-5.2 comienza a desplegarse de forma escalonada en ChatGPT para usuarios de pago, incluidos los planes Plus, Pro, Go, Business y Enterprise. No todos los suscriptores verán el nuevo modelo al mismo tiempo, ya que OpenAI prefiere activar el acceso por fases para evitar incidencias de capacidad, algo que podría notarse en Europa en forma de una llegada gradual a lo largo de varios días.

Durante los próximos tres meses, GPT-5.1 seguirá disponible como modelo heredado dentro de ChatGPT antes de su retirada definitiva, de modo que las organizaciones que dependen de flujos de trabajo ya consolidados puedan planificar la transición sin interrupciones bruscas. Esta convivencia temporal facilita probar GPT-5.2 en paralelo y ajustar prompt, controles internos y procesos de validación.

En la API, la nomenclatura mantiene la correspondencia habitual: la variante Instant aparece como gpt-5.2-chat-latest, la versión Thinking se identifica como gpt-5.2 y la Pro como gpt-5.2-pro. Los desarrolladores pueden modular el nivel de razonamiento en la opción Pro, con un nuevo nivel xhigh pensado para proyectos donde la calidad de la cadena lógica pesa más que la latencia o el coste.

Precios, eficiencia de GPT-5.2 y foco en clientes empresariales

En términos económicos, GPT-5.2 llega con tarifas más elevadas por millón de tokens que GPT-5.1. OpenAI sitúa el precio base en torno a 1,75 dólares por millón de tokens de entrada y 14 dólares por millón de salida, con descuentos del 90 % para entradas cacheadas. La variante Pro incrementa aún más el coste, con cifras que escalan hasta varios cientos de dólares por millón de tokens de salida en sus configuraciones de razonamiento más exigentes.

La compañía argumenta que la mayor eficiencia del modelo permite reducir el coste efectivo por tarea, especialmente en escenarios donde GPT-5.2 tarda menos en llegar a una respuesta válida, requiere menos reintentos y comete menos errores que obliguen a rehacer el trabajo. Aun así, la estructura de precios está claramente pensada para usos empresariales y de desarrollo intensivo, más que para experimentos puntuales.

En ChatGPT, las suscripciones Plus y superiores mantienen sus tarifas habituales, lo que desplaza buena parte del coste incremental hacia el uso vía API. Para muchas compañías europeas que ya integran ChatGPT en intranets, herramientas de productividad o asistentes internos, esto puede suponer recalibrar presupuestos y decidir qué procesos merecen migrar a GPT-5.2 y cuáles pueden seguir funcionando con modelos previos más económicos.

Infraestructura, seguridad y presión regulatoria

El despliegue de GPT-5.2 se apoya, como en generaciones anteriores, en la infraestructura de Microsoft Azure y GPUs de NVIDIA (incluyendo familias H100, H200 y GB200-NVL72). OpenAI ha comprometido inversiones multimillonarias en capacidad de cómputo para sostener estos modelos de frontera, una apuesta que conlleva riesgos financieros y que obliga a la compañía a buscar nuevos ingresos empresariales de forma constante. Además, explora modelos de pesos abiertos como GPT OSS.

En paralelo, la firma introduce medidas adicionales en materia de seguridad y protección de menores. Uno de los pasos más llamativos es el despliegue de un sistema capaz de estimar la edad de los usuarios, con el objetivo de adaptar las respuestas de ChatGPT a quienes tienen menos de 18 años y preparar el terreno para un futuro “modo para adultos” con controles reforzados. Este tipo de mecanismos encajan con las exigencias regulatorias que se están consolidando tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos.

OpenAI reconoce que, en ocasiones, sus sistemas pueden pecar de “sobre-negativos”, es decir, rechazar solicitudes que no necesariamente infringen las políticas, y asegura estar trabajando para equilibrar mejor seguridad y utilidad. La compañía insiste, además, en que cualquier cambio relevante en la disponibilidad de versiones anteriores —como GPT-5.1, GPT-5 o GPT-4.1 en la API— se anunciará con suficiente antelación, una señal de continuidad para clientes que aún dependen de esos modelos.

GPT-5.2 se presenta como una actualización de ciclo que intenta combinar mejor razonamiento, velocidad y estabilidad con una estrategia más centrada en el uso profesional y empresarial. Si las mejoras en codificación, ciencia, análisis documental y manejo de contextos extensos se consolidan en la práctica diaria, el modelo puede convertirse en una pieza relevante para organizaciones europeas que buscan automatizar parte de sus procesos sin renunciar a un control humano riguroso; quedará por ver hasta qué punto estas promesas se traducen en cambios reales en la productividad y en la forma de trabajar con inteligencia artificial en los próximos meses.