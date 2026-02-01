GParted Live 1.8 llega como una actualización importante de este sistema arrancable centrado en la edición de particiones, pensado para quienes necesitan tocar el disco duro con ciertas garantías y sin depender del sistema operativo instalado. Se trata de una imagen en vivo basada en Debian que permite arrancar el equipo desde un USB o un CD y lanzar el editor de particiones GParted en un entorno aislado.

Este lanzamiento sigue de cerca a GParted 1.8, la última versión estable del conocido editor de particiones, y combina en una misma ISO las novedades del programa con un salto de base a Debian Sid y un kernel Linux actualizado. El resultado es una herramienta relativamente ligera, orientada tanto a usuarios domésticos que quieren reorganizar sus discos como a profesionales de soporte y administradores que necesitan un medio fiable para intervenir en equipos en España y el resto de Europa.

GParted Live 1.8:n ueva base Debian Sid y kernel Linux 6.18 LTS

GParted Live 1.8 se construye sobre los repositorios de Debian Sid (rama inestable) tal y como estaban a fecha 27 de enero de 2026, lo que implica disponer de versiones muy recientes de librerías, herramientas y controladores. Esta elección ofrece un soporte de hardware más amplio que el que se encuentra en muchas distribuciones estables tradicionales, algo relevante en entornos con equipos modernos o mezclas de hardware frecuentes.

El sistema se entrega con el núcleo Linux 6.18.5-1, perteneciente a la rama 6.18 LTS, que proporciona mejoras de compatibilidad con tarjetas gráficas recientes, periféricos y máquinas virtuales. Para quienes usan GParted Live en escenarios de mantenimiento, recuperación o despliegue en empresas europeas con parque heterogéneo de equipos, este salto de kernel reduce los problemas de detección de dispositivos y facilita trabajar con discos conectados por USB, NVMe o controladoras RAID modernas.

Integración de GParted 1.8 y correcciones críticas

En el corazón de la imagen está el propio GParted 1.8, que llega casi dos años después de la anterior gran versión 1.6 y se centra en la estabilidad y el pulido del comportamiento con distintos sistemas de archivos. Una de las correcciones más relevantes afecta a un fallo que podía provocar un cuelgue al establecer etiquetas en particiones FAT cuando el nombre coincidía con una entrada de carpeta raíz, una situación poco habitual pero posible en pendrives y tarjetas SD muy usadas.

También se soluciona un problema que hacía que el programa se cerrase por errores al cargar iconos cuando faltaban recursos gráficos, algo que en algunas configuraciones podía dejar al usuario sin herramienta en mitad de un proceso delicado. Además, el equipo de desarrollo ha afinado los mensajes de error relacionados con FAT para evitar avisos confusos y facilitar que incluso usuarios menos expertos entiendan qué está ocurriendo.

Otro cambio importante es que GParted elimina las firmas de sistemas de archivos previas antes de copiar particiones. De esta forma se reducen los conflictos con metadatos residuales al clonar o duplicar discos, una operación habitual cuando se migra un sistema a un SSD nuevo o se replica una instalación en varios equipos de oficina.

GParted Live 1.8 introduce mejoras en soporte FAT, GPT y particiones EFI

La versión 1.8 incorpora varias novedades funcionales que, sin ser espectaculares, tienen impacto práctico en el día a día. Al crear sistemas de archivos FAT16 y FAT32, así como particiones extendidas en tablas de particiones MSDOS, GParted configura ahora automáticamente la bandera LBA, lo que mejora la interoperabilidad con determinados firmwares y herramientas antiguas que esperan este ajuste.

En entornos con equipos que usan arranque moderno, el programa mantiene ahora el tipo de partición EFI System al copiarla a otra ubicación y conserva los GUID de tipo de partición en copias sobre esquemas GPT. Además, advierte al usuario cuando se intenta crear una partición EFI lógica, una práctica poco recomendable que puede generar problemas serios de arranque en sistemas UEFI, muy habituales en portátiles y sobremesas vendidos en España durante la última década.

La interfaz también gana en claridad: el estado de las tareas pendientes se actualiza con más precisión, lo que permite seguir qué operaciones están en cola o en ejecución. Para la vista de detalles de operaciones se adopta una fuente monoespaciada al mostrar comandos y salidas de consola, algo pequeño pero útil cuando se revisan logs o se quiere replicar manualmente una orden en otro sistema.

Cambios internos y requisitos para compilación

A nivel de desarrollo, GParted 1.8 establece C++14 como requisito mínimo, lo que implica necesitar, como poco, un compilador GCC 5 para construir el programa desde código fuente. Se han realizado ajustes para detectar correctamente este estándar sin depender de macros externas como AX_CXX_COMPILE_STDCXX_14, y se han resuelto fallos como un posible crash en la clase CommandStatus cuando se compilaba sin optimizaciones.

El código también ha recibido una refactorización de la parte relacionada con DMRaid, que ahora se organiza como clase estática, y se ha mejorado la compatibilidad con la implementación libstdc++ de GCC 15. Aunque estos cambios no se ven directamente en la interfaz, contribuyen a que el proyecto sea más mantenible y a reducir errores sutiles en futuras versiones del editor de particiones.

GParted Live 1.8 y las medidas contra pantallas en negro y problemas de ayuda

En el entorno en vivo, uno de los puntos en los que se ha trabajado es en un mecanismo para evitar pantallas en negro en determinados equipos al iniciar GParted Live. Este tipo de incidencia suele estar ligado a conflictos con drivers gráficos o parámetros de vídeo, y puede ser especialmente molesto en equipos antiguos que aún se usan en oficinas o aulas.

A pesar de estas mejoras, se mantiene un problema conocido: en algunas máquinas virtuales, al abrir la opción de menú «Help > Contents» se muestra una ventana totalmente negra. Mientras no se publique una solución definitiva, la recomendación es consultar la documentación a través del navegador web en la página oficial del proyecto, en lugar de usar el menú de ayuda integrado dentro de la sesión en vivo.

Cuando aparecen conflictos gráficos, los desarrolladores sugieren arrancar con la opción de menú «GParted Live (Safe graphics setting, vga-normal)», que fuerza una configuración de vídeo más conservadora. Esta opción puede ser especialmente útil si se utiliza GParted Live en portátiles con gráficas híbridas o en sobremesas con monitores antiguos conectados por VGA o DVI.

Arquitecturas soportadas y enfoque en sistemas de 64 bits

Una novedad importante a nivel de disponibilidad es que GParted Live 1.8 se publica únicamente para arquitectura amd64 (x86-64). Dado que Debian Sid ha dejado de ofrecer paquetes para i386/i686, ya no se generan imágenes en vivo oficiales para sistemas de 32 bits, lo que en la práctica deja fuera a ordenadores bastante antiguos que todavía podrían encontrarse en algunos entornos domésticos o educativos.

Para la mayoría de usuarios y empresas europeas, centradas desde hace años en equipos de 64 bits, este cambio apenas tendrá impacto. Sin embargo, quienes sigan manteniendo hardware muy veterano deberán recurrir a versiones anteriores de GParted Live o a otras herramientas si necesitan un entorno de particionado arrancable compatible con máquinas de 32 bits.

Con la llegada de GParted Live 1.8, los usuarios cuentan con un medio actualizado que combina un kernel moderno, una base Debian Sid reciente y la nueva versión 1.8 del editor de particiones, sumando mejoras en estabilidad, manejo de sistemas de archivos como FAT y GPT y un enfoque claro en arquitecturas de 64 bits; todo ello en una imagen relativamente ligera que sigue siendo una opción práctica para gestionar y reparar particiones en equipos personales y profesionales tanto en España como en el resto de Europa.