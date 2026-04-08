GParted Live 1.8.1-3 llega con Linux 6.19.10 y otras puestas al día

GParted Live 1.8.1-3 ya está disponible como una nueva versión de mantenimiento de esta popular herramienta en formato live, incorporando actualizaciones clave como un kernel más reciente y mejoras generales en estabilidad. Esta versión llega unos dos meses después de la llegada de la serie 1.8.

Esta nueva revisión continúa la evolución de la mencionada rama 1.8, que ya introdujo cambios importantes en la base del sistema. En este caso, el enfoque vuelve a estar en ofrecer una experiencia más fiable, integrando paquetes actualizados y corrigiendo errores detectados en versiones previas.

GParted Live 1.8.1-3 llega con kernel actualizado y mejoras internas

Uno de los aspectos más destacados de esta versión es la inclusión de un kernel de Linux más reciente, lo que permite mejorar la compatibilidad con hardware moderno y optimizar el rendimiento general del sistema. Este tipo de actualizaciones resulta especialmente importante en una distribución live orientada a tareas críticas como la gestión de particiones.

Además, GParted Live 1.8.1-3 mantiene como base los repositorios de Debian Sid, lo que garantiza acceso a versiones muy actuales de paquetes y herramientas. Este enfoque permite ofrecer soporte ampliado para distintos dispositivos y sistemas de archivos, algo clave en entornos heterogéneos.

La herramienta principal incluida sigue siendo GParted 1.8.1, que aporta mejoras, correcciones de errores y ajustes en el manejo de particiones. Estas optimizaciones contribuyen a una mayor estabilidad durante operaciones delicadas como redimensionar, copiar o mover particiones.

Como en otras versiones de mantenimiento, también se han aplicado diversas correcciones menores y actualizaciones de componentes internos. Esto ayuda a reducir problemas inesperados y mejora la experiencia general, especialmente en escenarios donde se trabaja con múltiples discos o configuraciones complejas.

En conjunto, esta versión refuerza la fiabilidad de GParted Live como herramienta esencial para administración de discos, recuperación de sistemas y mantenimiento avanzado sin necesidad de instalar un sistema operativo completo.