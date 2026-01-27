La llegada de GParted 1.8 marca una nueva etapa para uno de los editores de particiones más utilizados en entornos de escritorio GNU/Linux, muy extendido también entre administradores y usuarios domésticos. Esta versión se presenta como la nueva edición estable del proyecto y se centra sobre todo en pulir errores, reforzar la compatibilidad con diferentes sistemas de archivos y mejorar pequeños detalles del funcionamiento diario.

Aunque no estamos ante una revolución en cuanto a funciones, la actualización se orienta claramente a la fiabilidad y la seguridad de las operaciones. Los cambios afectan principalmente al manejo de particiones FAT y GPT, a la gestión de particiones EFI, a la forma en que se crean puntos de montaje temporales y a diversas optimizaciones internas que facilitan la compilación de GParted en distribuciones de referencia como Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE o Linux Mint.

Qué aporta GParted 1.8 respecto a las versiones anteriores

GParted 1.8 llega unos seis meses después de la rama 1.7, un periodo que se ha aprovechado para afinar comportamientos que, en el día a día, resultaban molestos o confusos. La nueva versión continúa la línea de ofrecer un editor de particiones gráfico sencillo, pero introduce ajustes muy concretos en el manejo de sistemas de archivos y en la estabilidad de la interfaz, lo que se nota especialmente en entornos de uso intensivo.

Entre los usuarios es habitual recurrir a GParted para preparar discos en equipos de trabajo, PCs domésticos y servidores ligeros. En este contexto, la prioridad no es tanto añadir funciones espectaculares como garantizar que las tareas sensibles (redimensionar, mover, copiar o borrar particiones) se ejecuten de forma predecible y sin sobresaltos, algo en lo que la versión 1.8 profundiza con varios parches específicos.

Mejoras clave en sistemas de archivos FAT y particiones GPT

Una parte importante de los cambios de GParted 1.8 se centra en los sistemas de archivos FAT16 y FAT32, muy presentes aún en pendrives, tarjetas SD y discos externos que se comparten entre Windows, Linux y otros dispositivos. La nueva versión corrige un bloqueo que se producía al establecer etiquetas FAT que coincidían con una entrada de carpeta raíz, una situación particular pero que podía dejar la aplicación colgada en determinadas unidades.

Además, se ha resuelto un problema por el cual GParted mostraba mensajes de error acompañando a la etiqueta FAT, lo que podía llevar a pensar que la operación había fallado cuando en realidad se completaba correctamente. Estos ajustes buscan que el comportamiento sea más claro y coherente para el usuario, especialmente cuando se trabaja con soportes extraíbles que luego se van a utilizar en otros sistemas.

Otro cambio relevante es la posibilidad de establecer la marca LBA (Logical Block Addressing) al crear sistemas de archivos FAT16/32. Esta opción resulta útil para asegurar la compatibilidad de ciertos discos y pendrives con firmware o BIOS más antiguos, aún presentes en equipos que siguen en uso en muchas organizaciones. Asociado a este ámbito, GParted 1.8 también soluciona un fallo por el que el GUID de tipo de partición GPT no se copiaba correctamente en las operaciones de copiar/pegar, lo que podía provocar pequeñas incoherencias en el resultado final.

Gestión más cuidadosa de particiones EFI y puntos de montaje

El soporte de sistemas UEFI es otro de los frentes en los que la nueva versión introduce cambios interesantes. GParted 1.8 incorpora la capacidad de mostrar un aviso cuando detecta particiones EFI System Partition (ESP) lógicas, una configuración poco habitual y potencialmente problemática. Este aviso pretende evitar errores de diseño de particiones que acaben en arranques fallidos o configuraciones difíciles de mantener.

Al mismo tiempo, el programa ahora mantiene el tipo de partición EFI System Partition al copiar una partición ESP a una nueva partición, en lugar de modificar o perder ese tipo durante la operación. Esto simplifica las tareas de clonado de discos de arranque, algo relativamente frecuente al migrar sistemas a unidades SSD o NVMe en equipos personales y profesionales.

En lo relativo al entorno de trabajo, GParted 1.8 cambia la forma de gestionar sus puntos de montaje internos. A partir de esta versión, la herramienta crea los puntos de montaje en un directorio temporal privado, aislado del resto del sistema. Esta decisión reduce el riesgo de interferencias con otras herramientas, mejora la limpieza del sistema tras cada sesión y tiene sentido en escenarios como GParted Live, donde todo se ejecuta desde un entorno arrancable temporal.

Correcciones de estabilidad y ajustes en la interfaz

Más allá de los cambios técnicos, GParted 1.8 también introduce correcciones que afectan directamente a la experiencia de uso de la interfaz gráfica. Uno de los problemas corregidos tenía que ver con la etiqueta de la interfaz (el texto que resume el trabajo en curso) que no se actualizaba correctamente cuando se añadían nuevas tareas para la misma partición, lo que generaba confusión en operaciones encadenadas.

Otra mejora práctica es la incorporación de un tipo de letra de ancho fijo al mostrar la salida de los comandos en los detalles de cada operación. Esto facilita la lectura de mensajes técnicos, especialmente cuando el usuario necesita revisar el resultado de herramientas externas llamadas por GParted (por ejemplo, utilidades específicas para cada sistema de archivos).

También se ha añadido soporte para borrar las firmas de sistemas de archivos antes de copiar todos los sistemas de archivos implicados en una operación. Esta limpieza previa evita que queden restos de metadatos de sistemas antiguos que puedan confundir al kernel o a las herramientas de análisis posterior, algo especialmente importante cuando se reutilizan discos en contextos profesionales o en laboratorios de pruebas.

En paralelo, el manual oficial de GParted y sus traducciones han sido actualizados, incluyendo una nueva captura de pantalla de la ventana principal. Aunque pueda parecer menor, mantener la documentación alineada con la interfaz real ayuda a quien se inicia en el programa, sobre todo si se apoya en guías y manuales en línea en castellano u otros idiomas.

Cambios internos y compilación

La versión 1.8 no solo se queda en el plano visible. Internamente, los desarrolladores han introducido varias modificaciones orientadas a la compilación y al mantenimiento del código, lo que repercute en una integración más sencilla en las distintas distribuciones GNU/Linux.

Entre estos cambios destaca el hecho de que GParted 1.8 exige ahora C++14 como requisito mínimo para compilar. Este paso alinea el proyecto con los estándares modernos del lenguaje y con las versiones recientes de compiladores como GCC, ampliamente usados en la mayoría de distribuciones actuales.

También se han realizado mejoras para facilitar la compilación con GCC 15 y su libstdc++, anticipándose a versiones de las distribuciones que actualmente están en desarrollo o en fase de pruebas. Además, se corrige la detección de C++14 en el script de configuración incluso cuando no se emplea la macro AX_CXX_COMPILE_STDCXX_14, lo que hace más robusto el proceso de construcción del paquete en entornos variados.

En el plano de la arquitectura interna, el componente DMRaid ha sido refactorizado a una clase estática, simplificando su gestión dentro del código y reduciendo posibles puntos de fallo. A todo ello se suman pequeñas correcciones adicionales que, aunque no se aprecian de forma directa, contribuyen a que el programa se comporte de manera más predecible ante situaciones límite.

GParted 1.8 ofrece más control sobre sistemas de archivos y tamaños de partición

En lo relativo a sistemas de archivos propios del entorno Linux, GParted 1.8 incluye un cambio significativo en el tratamiento de EXT4. A partir de esta versión, la herramienta deja de desactivar el soporte de 64 bits en sistemas EXT4 de menos de 16 TB. Anteriormente, se deshabilitaba esta capacidad en determinados casos, algo que podía resultar innecesario teniendo en cuenta las capacidades actuales del hardware y las prácticas modernas de administración de sistemas.

Este ajuste permite que los sistemas EXT4 mantengan sus características avanzadas incluso en discos de capacidad moderada, lo que es habitual en muchos portátiles y equipos de sobremesa usados en oficinas y hogares. De este modo se asegura una mejor escalabilidad futura sin penalizar la compatibilidad en el presente.

En paralelo, la corrección del bug relacionado con la copia del GUID de tipo de partición GPT y la preservación del tipo ESP al clonar particiones EFI se traduce en un manejo más consistente de discos con tablas de partición modernas. Dado que muchos equipos nuevos vienen ya con UEFI y GPT de serie, este tipo de refinamientos resulta especialmente relevante.

GParted Live y disponibilidad

Como en versiones anteriores, GParted 1.8 está disponible tanto como aplicación instalable en distintas distribuciones GNU/Linux como en forma de GParted Live, una imagen arrancable desde USB o CD. Esta edición en vivo es especialmente práctica para intervenir en sistemas donde no se quiere o no se puede instalar el programa de manera permanente, algo bastante común al preparar equipos antes de desplegarlos en empresas o centros educativos.

El proyecto mantiene su página oficial de descargas como punto de referencia, desde la que se puede obtener tanto el código fuente como las imágenes de GParted Live. La mayoría de distribuciones actualizan sus repositorios con las nuevas versiones de GParted poco después del lanzamiento, por lo que resulta sencillo disponer de la versión 1.8 a través del gestor de paquetes habitual.

Aunque las indicaciones concretas pueden variar según la distribución, lo más habitual en un sistema basado en Debian o Ubuntu es que el usuario pueda instalar o actualizar GParted directamente desde el repositorio oficial de la distribución, sin necesidad de acudir a fuentes externas. Para quienes trabajan con múltiples equipos o realizan tareas de soporte técnico, la disponibilidad en repositorios estables y la opción de GParted Live facilitan bastante la logística.

Operaciones soportadas y sistemas de archivos compatibles con GParted 1.8

En términos funcionales, GParted 1.8 mantiene la filosofía de ofrecer un conjunto amplio de operaciones sobre particiones, con un manejo gráfico que busca ser claro incluso para usuarios menos experimentados. Con esta herramienta es posible redimensionar, mover, copiar, pegar, eliminar, comprobar y etiquetar particiones, así como generar nuevos UUID cuando es necesario.

El abanico de sistemas de archivos compatibles sigue siendo uno de sus puntos fuertes. GParted puede trabajar con EXT2, EXT3, EXT4, Btrfs, XFS, ReiserFS/Reiser4, linux-swap, volúmenes físicos LVM2, NILFS2, exFAT, FAT16/FAT32, NTFS, HFS/HFS+, UDF y UFS, entre otros, siempre que en el sistema estén instaladas las herramientas correspondientes para cada formato. Esta diversidad resulta muy útil en entornos donde conviven máquinas con Windows, macOS y diferentes distribuciones Linux en redes mixtas.

Al combinar ese soporte amplio con las mejoras específicas de la versión 1.8, GParted se consolida como una opción sólida para tareas de particionado tanto en el ámbito doméstico como profesional. No obstante, sigue siendo recomendable realizar copias de seguridad antes de cualquier cambio de particiones, especialmente en aquellos escenarios en los que los equipos contienen información de trabajo o datos personales sensibles.

El conjunto de ajustes introducidos en GParted 1.8 muestra una evolución moderada pero consistente, orientada a reforzar la estabilidad en tareas críticas, a aclarar comportamientos en sistemas de archivos como FAT y a mejorar la integración con tecnologías actuales como GPT y UEFI. Todo ello, unido a su amplia compatibilidad con formatos de disco y a la disponibilidad de GParted Live, lo mantiene como una herramienta de referencia tanto para usuarios particulares como para administradores de sistemas.