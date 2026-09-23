Google ha presentado oficialmente los Googlebook, una nueva categoría de portátiles que combina la solidez de ChromeOS con la versatilidad de Android, y que hace de la inteligencia artificial Gemini una pieza central del sistema. Los primeros equipos, fabricados por Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, ya se pueden reservar y llegarán a las tiendas el próximo 4 de octubre en Estados Unidos, y un día después a otros mercados como Reino Unido, Canadá, Francia o Alemania.

Con un precio de entrada de 899 dólares, esta primera generación abandona el enfoque económico de los Chromebook y se sitúa en la gama alta, compitiendo con propuestas como el MacBook Neo de Apple. En este artículo repasamos sus principales novedades, especificaciones y todo lo que necesitas saber sobre su llegada a España.

Una apuesta por la IA integrada en el sistema

Google ha diseñado Googlebook como una plataforma en la que Gemini Intelligence se integra de forma nativa en el sistema operativo. Funciones como Magic Pointer permiten invocar al asistente moviendo el cursor sobre la pantalla, mientras que Rambler se encarga de limpiar y estructurar las notas de voz. A estas se suma Create My Widget, que genera widgets personalizados mediante instrucciones en lenguaje natural, una novedad que busca facilitar la organización del escritorio sin complicaciones.

Hardware de gama alta y cinco fabricantes para el Googlebook

Los primeros Googlebook salen de las fábricas de Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo. Los modelos de Acer, ASUS y Lenovo montan procesadores Intel Core Ultra de la serie 3, mientras que Dell y HP optan por el Snapdragon X Elite de Qualcomm. En todos los casos, la memoria RAM parte de los 16 GB y el almacenamiento SSD alcanza los 512 GB en las configuraciones anunciadas. La pantalla es OLED táctil en la mayoría de los casos, con resoluciones de hasta 2,8K, y la batería promete entre 13 y 19 horas de autonomía según el modelo.

Otra característica común es la Glowbar, una tira LED situada en la carcasa que indica el nivel de batería y reacciona durante el arranque. Los equipos incluyen lector de huellas dactilares, teclado retroiluminado y el chip de seguridad Titan C. El diseño apuesta por chasis de aluminio y aleaciones de magnesio, con un peso que oscila entre 1 y 1,3 kilos.

Integración con el móvil Android

Una de las grandes bazas de los Googlebook es su conexión con los teléfonos Android. Las funciones Cast My Apps, Continue On y Quick Access permiten lanzar aplicaciones del móvil en el portátil, retomar tareas iniciadas en el teléfono y acceder a archivos sin transferencias manuales. Para disfrutar de estas herramientas, será necesario tener un dispositivo con Android 17 o posterior y realizar la configuración previa.

Precios, disponibilidad y promociones del Googlebook

El lanzamiento comenzará el 4 de octubre en Estados Unidos y el 5 de octubre en Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Australia. Las reservas se abrieron el 21 de septiembre, con el Acer Googlebook 14 como modelo más asequible, partiendo de 899 dólares. El ASUS y el HP se sitúan en los 1.299 dólares, confirmando el carácter premium de la gama. España no figura en la primera lista de países y Google todavía no ha ofrecido fecha para el mercado español.

La compra de cualquier Googlebook incluye 12 meses de Google AI Pro, 5 TB de almacenamiento en la nube, tres meses de YouTube Premium y un año de GeForce Now. Además, Google garantiza diez años de actualizaciones de seguridad y nuevas funciones, un compromiso importante para alargar la vida útil del equipo.

Con esta primera hornada, Google deja claro que su estrategia ya no pasa por portátiles baratos, sino por integrar su ecosistema de IA en un hardware cuidado. La llegada a España sigue pendiente, y habrá que ver si los precios en euros acompañan cuando se confirme el desembarco. Por ahora, los interesados tendrán que esperar y decidir si la experiencia Gemini, el soporte prolongado y la sincronización con el móvil justifican el salto desde los 899 dólares de partida.