Google ha decidido dar un giro de calado a su estrategia en ordenadores portátiles con la llegada de Googlebook, una nueva categoría de dispositivos diseñada alrededor de la inteligencia artificial Gemini. Tras más de una década apostando por los Chromebook y por un modelo centrado en la nube, la compañía plantea ahora un salto hacia equipos que combinan Android, Chrome y una capa de IA omnipresente.

Lejos de ser un simple lavado de cara de ChromeOS, Googlebook se presenta como un cambio de paradigma: del clásico “sistema operativo” a lo que la empresa describe como un “sistema de inteligencia”. La idea es que el portátil deje de girar únicamente en torno al navegador y las apps para pasar a estar continuamente interpretado por Gemini, que sugerirá acciones, organizará información y conectará el portátil con el móvil de forma mucho más profunda.

Del Chromebook al Googlebook: una nueva etapa para el portátil de Google

Quince años después del lanzamiento de los primeros Chromebook, Google ha decidido abrir una nueva línea con Googlebook como heredero tecnológico y, a medio plazo, probable relevo estratégico. La compañía insiste en que no se trata de una sustitución inmediata: los Chromebook actuales, especialmente los modelos recientes y los Chromebook Plus, seguirán recibiendo soporte y se seguirán vendiendo, en particular en educación y gamas más asequibles.

Aun así, el mensaje de fondo es claro: Googlebook nace para cubrir un segmento más ambicioso y de gama alta, con materiales prémium, un diseño diferenciado y hardware más cuidado. Google habla de una transición progresiva en la que ChromeOS convivirá durante años con la nueva plataforma, pero todo apunta a que el foco de innovación se desplazará poco a poco hacia estos nuevos portátiles.

La propia Google ha explicado que Googlebook recoge “lo mejor de dos mundos”: la potencia de las apps Android y el peso del navegador Chrome, sobre una base técnica unificada y pensada desde el principio para la era de Gemini. Donde Chromebook apostaba por la simplicidad y el bajo coste, Googlebook se orienta a usuarios que buscan productividad avanzada, experiencias de IA y una mayor integración entre dispositivos.

AluminiumOS, Android 17 y el salto a un “sistema de inteligencia”

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva categoría es el software. Internamente, el sistema que mueve estos portátiles se conoce como AluminiumOS, una plataforma basada en Android 17 adaptada al escritorio. Google no ha confirmado todavía el nombre comercial definitivo, pero sí ha dejado claro que Android será la base sobre la que se construirá toda la experiencia.

En la práctica, esto significa que Googlebook utilizará la pila tecnológica de Android para ejecutar aplicaciones, servicios y funciones de IA, al tiempo que ofrecerá un navegador Chrome completo y una interfaz que recuerda bastante a ChromeOS: escritorio tradicional, barra de tareas, cajón de apps, sistema de ventanas, escritorios virtuales y un panel de notificaciones adaptado al formato de portátil.

Google lleva tiempo hablando de una base técnica común para móviles, tablets y ordenadores, y Googlebook es el paso más claro en esa dirección. La idea es aprovechar la madurez del ecosistema Android —su catálogo de apps, su eficiencia energética y la familiaridad de la interfaz— para plantar cara a Windows y macOS en el terreno del PC, pero con una capa de inteligencia artificial mucho más integrada que en el pasado.

Gemini en el centro: del asistente puntual a la capa principal de interacción

Si hay un elemento que define a Googlebook es la apuesta por una IA que deja de ser un simple asistente en segundo plano para convertirse en la auténtica interfaz del sistema. Google no se conforma con añadir un chatbot en una esquina del escritorio: quiere que Gemini interprete de forma continua lo que hay en pantalla y lo que hace el usuario.

La función más llamativa en este sentido es Magic Pointer o Magic Cursor, un “puntero inteligente” desarrollado junto a Google DeepMind. Al agitar ligeramente el cursor del ratón sobre un elemento, Gemini analiza el contenido y propone acciones contextuales: si se pasa por encima de una fecha en un correo, sugiere crear una reunión en el calendario; si se seleccionan dos imágenes —por ejemplo, una sala de estar y un sofá—, puede generar una composición que muestra cómo quedaría el mueble en esa habitación.

Google describe esta herramienta como una forma de convertir el ratón en una puerta directa a las capacidades de Gemini. La premisa es que el usuario deje de ir “a buscar” la IA en una aplicación separada y, en su lugar, sea el sistema el que vaya a él con sugerencias rápidas basadas en lo que ve en pantalla, desde tareas de organización hasta ayuda visual o edición de contenido.

Además del cursor inteligente, Googlebook incorpora Create your Widget (Crear tu Widget), una función que genera widgets personalizados mediante lenguaje natural. El usuario puede pedir, por ejemplo, un panel para un viaje y la IA se encarga de reunir en el escritorio vuelos, reservas de hotel, recomendaciones de restaurantes y una cuenta atrás hasta la fecha de salida, tirando de datos de Gmail, Google Calendar y otros servicios. La idea es que el escritorio se convierta en un panel vivo, construido a la carta y actualizado en tiempo real.

Integración profunda con el móvil Android

Otro de los pilares de Googlebook es la continuidad entre el portátil y el smartphone. Google quiere que el salto entre pantallas sea casi invisible, y para ello ha preparado varias funciones que recuerdan a los esfuerzos de Microsoft con Windows 11 o de Apple con macOS, pero extendidas al ecosistema Android. Una de las más destacadas es Cast My Apps (o Mostrar mis Apps), que permite usar en el portátil las aplicaciones instaladas en el móvil sin necesidad de volver a instalarlas ni abrir el teléfono.

Esta característica se complementa con Quick Access o Acceso rápido, un sistema que integra el almacenamiento del móvil directamente en el explorador de archivos del Googlebook. De este modo, fotos, documentos y vídeos guardados en el smartphone aparecen en el portátil como si fueran carpetas locales, listas para copiar, mover o compartir, incluso en sentido inverso del portátil al teléfono.

Google ya había experimentado con este tipo de integración en ChromeOS a partir de 2023, pero reconoce que aquella implementación era más limitada y menos fluida. Con Googlebook y la base Android, la compañía promete una experiencia mucho más cercana a la de un mismo sistema extendido por varios dispositivos, con portapapeles compartido, notificaciones sincronizadas y funciones de continuidad pensadas tanto para trabajo como para ocio.

Diseño y hardware: socios de siempre, pero con ambición prémium

Aunque Google se guarda aún muchos detalles, sí ha dejado trazado el perfil de hardware que acompañará a Googlebook. La empresa ha confirmado que trabajará con socios clásicos del ecosistema Chromebook: Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo, que serán los primeros fabricantes en lanzar modelos al mercado. La ventana de lanzamiento se sitúa en otoño, con especial atención a mercados clave de Europa y Norteamérica.

En cuanto a procesadores, la propuesta será heterogénea. Google ha adelantado que los Googlebook serán compatibles tanto con chips ARM como con plataformas x86. En el lado ARM, se mencionan socios habituales como Qualcomm y MediaTek, ya presentes en portátiles ligeros y Chromebook recientes, y nuevos SoC ARM como el N1x.

Dentro del catálogo de Intel, algunos analistas señalan que la familia Wildcat Lake, con configuraciones de seis núcleos y gráficas integradas Intel Arc Xe3 de bajo consumo, encaja muy bien con el tipo de portátil que Google plantea: equipos silenciosos, con buena autonomía y suficientes recursos gráficos para experiencias de IA y tareas multimedia, aunque conviene revisar informes sobre problemas con GPUs Intel en ciertos escenarios.

Las especificaciones detalladas —memoria, almacenamiento, resoluciones de pantalla o precios— también siguen sin confirmarse, pero las imágenes promocionales y las filtraciones dejan entrever portátiles relativamente delgados, con lector de huellas dactilares integrado, puertos como HDMI y un diseño cuidado. No parece que Google quiera repetir la imagen de “ordenadores baratos”. La autonomía será clave, por lo que convendrá optimizar la batería en estos equipos.

Glowbar: la firma visual de los nuevos Googlebook

Más allá de la ficha técnica, Google ha querido que Googlebook cuente con una seña de identidad visual muy marcada. Todos los modelos incorporarán lo que la compañía denomina Glowbar, una barra luminosa en la tapa o el cuerpo del portátil con los colores clásicos de Google. Este elemento, que en algunas imágenes aparece como una tira LED multicolor, servirá no solo como detalle estético, sino también como componente funcional.

Por ahora, Google ha explicado que la Glowbar será “funcional y bonita”, pero sin entrar en demasiados detalles. La interpretación más extendida es que actuará como sistema de notificaciones y estado: podría indicar visualmente si hay avisos pendientes, si Gemini está procesando una tarea, si el equipo está cargando o incluso reflejar estados de concentración o silencios programados, de forma similar a la luz de estado tradicional de algunos portátiles profesionales.

Este tipo de elemento busca, además, diferenciar a Googlebook en un mercado saturado de portátiles muy parecidos entre sí. En un contexto en el que cada vez cuesta más distinguir un modelo de otro a simple vista, una barra de luz con funciones concretas puede ayudar a reforzar la marca y crear un lenguaje de diseño reconocible para futuras generaciones de dispositivos.

Productividad de escritorio con alma de móvil

Con Googlebook, la compañía quiere convencer a quienes llevan años trabajando con Windows o macOS de que Android también puede ser un sistema de escritorio plenamente capaz. Para ello, AluminiumOS incorpora funciones orientadas a la productividad que se alejan del concepto de “móvil ampliado” y se acercan más a lo que se espera de un PC tradicional; la apuesta también busca competir con portátiles ultraligeros del mercado.

Entre estas funciones destacan un gestor de ventanas y escritorios virtuales pensado para organizar distintos flujos de trabajo, soporte nativo para carpetas en el escritorio, un administrador de tareas que permite controlar procesos y consumo de recursos con cierto detalle, y atajos de teclado y gestos de touchpad avanzados para moverse por la interfaz sin depender tanto del ratón.

Al mismo tiempo, el sistema respeta elementos clave del diseño móvil de Android, como un panel de notificaciones y ajustes rápidos adaptado al formato horizontal, o la integración profunda con Google Play para descargar aplicaciones optimizadas. El reto aquí será que desarrolladores y grandes proveedores de software adapten sus interfaces al uso con teclado y ratón, algo que, por ahora, sigue siendo una asignatura pendiente para muchas apps populares.

Educación y empresas: dónde encaja Googlebook

La presencia de Chromebook se había consolidado sobre todo en centros educativos y proyectos de digitalización escolar, donde el bajo coste y la gestión centralizada eran factores decisivos. Con Googlebook, Google apunta a un segmento diferente: usuarios que necesitan más potencia, mejor integración con el móvil, mayor capacidad de personalización y un aparato capaz de competir con ultrabooks de Windows y MacBook de Apple.

Esto no significa que Googlebook vaya a ignorar por completo el sector educativo o el uso profesional. De hecho, las funciones de IA para organizar información, generar widgets específicos y facilitar la colaboración pueden resultar especialmente útiles en entornos de estudio, trabajo remoto o empresas que ya dependen intensivamente de Google Workspace. La diferencia clave será el precio y la orientación: Googlebook se posiciona como un equipo más sofisticado y, previsiblemente, con un coste superior al de muchos Chromebook estándar, por lo que conviene valorar cómo elegir un portátil según necesidades.

En el plano empresarial, la apuesta de Google llega en un momento en el que la conversación en torno al “PC con IA” está en pleno auge. Microsoft impulsa los Copilot+ PC con Windows, mientras que Apple prepara la integración de Apple Intelligence en sus Mac. Googlebook pretende colocarse en esa misma liga, pero con un enfoque que parte directamente de Android y de la experiencia móvil, algo que podría encajar bien en compañías donde el teléfono Android es ya la herramienta principal del día a día.

Un ecosistema todavía lleno de incógnitas

Pese a todos los anuncios, Googlebook sigue envuelto en muchas preguntas abiertas. La compañía no ha confirmado el nombre final del sistema operativo ni ha detallado cómo se articulará la compatibilidad con aplicaciones antiguas de Android que no están optimizadas para teclado y ratón. Tampoco está claro cómo se posicionarán estos portátiles en precio frente a otros equipos con Windows, macOS o incluso frente a los propios Chromebook Plus.

Además, el historial de Google con sus plataformas de hardware y software genera cierta prudencia entre usuarios y fabricantes. Proyectos como Stadia, Hangouts o incluso algunas iteraciones de ChromeOS y Fuchsia mostraron ambición inicial pero acabaron desdibujándose con el tiempo. Para que Googlebook se consolide, la compañía tendrá que demostrar que esta vez la apuesta es de largo recorrido y que el soporte se mantendrá durante años, algo clave para escuelas, empresas y administraciones públicas.

A pesar de estas dudas, el movimiento de Google llega en un momento en el que la informática personal está entrando en una nueva fase marcada por la IA integrada en el propio sistema. Microsoft, Apple y ahora Google coinciden en que el portátil del futuro no se definirá solo por el sistema operativo, sino por la capa de inteligencia que lo acompaña de forma constante. Googlebook representa la versión más agresiva de esa idea dentro del ecosistema Android.

Con fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Intel ya subidos al carro, soporte para chips ARM y x86, y una integración profunda de Gemini en cada rincón de la experiencia, Googlebook aspira a ser mucho más que un simple sucesor del Chromebook. Queda por ver si el mercado acogerán esta propuesta como una alternativa real a los portátiles tradicionales o si se quedará en un experimento más dentro de la larga lista de proyectos de Google, pero la dirección marcada es clara: el portátil empieza a girar menos en torno al sistema operativo y más alrededor de la inteligencia que lo acompaña cada segundo.