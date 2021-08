Google ya esta trabajando en un port de Chrome para Fuchsia OS

Se acaba de dar a conocer información sobre el desarrollo que están llevando a acabo los desarrolladores de Google y es que ya se encuentran trabajando para poder migrar el navegador Chrome a Fuchsia OS.

Y aun que Fuchsia ya proporciona un motor de navegador basado en el código base de Chromium que se utiliza para ejecutar aplicaciones web independientes, los desarrolladores mencionan que Chrome aún no está disponible como un producto independiente completo para Fuchsia, ya que la plataforma se desarrolló principalmente para IoT y dispositivos de consumo como Nest Hub.

Pero esa situación ya cambio, pues ya se ha comenzado con el desarrollo de las capacidades de Fuchsia, destinadas a utilizarlo como plataforma de escritorio. Esto incluye un conjunto de cambios que hacen posible enviar un navegador Chrome completo a Fuchsia.

Dentro de los planes que se dan a conocer, mencionan que ya en Fuchsia preparan la versión inicial de Chrome para el lanzamiento de Chrome 94 (el cual está programado para ser liberado el 21 de septiembre).

Por la parte del trabajo de migración, los desarrolladores mencionan que se está llevando este de manera gradual, ya que al principio, es posible construir una versión simplificada en la que la implementación de algunas características se reemplaza por stubs.

A medida que avanza la portabilidad, los stubs se reemplazan con versiones funcionales del código específico de Fuchsia. Por ejemplo, Chrome está adaptando la bandeja del sistema para Fuchsia, descargando archivos, Click To Call, trabajando con medios extraíbles, sincronización, directorios personalizados, aplicaciones PWA, muestra de la memoria y la información de carga de la CPU e importación de configuraciones de otros navegadores.

Recordemos que Fuchsia OS ha sido desarrollado por Google desde 2016, teniendo en cuenta las deficiencias en el campo del escalado y la seguridad en la plataforma Android. El sistema se basa en el microkernel Zircon, el cual está basado en los desarrollos del proyecto LK, extendido para su uso en varias clases de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes y computadoras personales.

El microkernel Zircon se caracteriza por extender LK con soporte para procesos y bibliotecas compartidas, nivel de usuario, manejo de objetos y modelo de seguridad basado en capacidades. Los controladores se implementan como bibliotecas dinámicas de espacio de usuario cargadas por el proceso devhost y administradas por el administrador de dispositivos devmg.

For Fuchsia desarrolló su propia interfaz gráfica escrita en lenguaje Dart, utilizando el framework Flutter, además de que el proyecto también desarrolla el marco de interfaz de usuario de Peridot, el administrador de paquetes Fargo, la biblioteca estándar libc, el sistema de renderizado Escher, el controlador Magma Vulkan, el administrador compuesto Scenic, MinFS, MemFS, ThinFS (FAT en lenguaje Go) y sistemas de archivos Blobfs, así como las particiones FVM.

Para el desarrollo de aplicaciones, se cuenta con el soporte para C/C ++ (gracias a libc), Dart tambien proporciona y Rust también está permitido en los componentes del sistema, en la pila de red GO y en el sistema de construcción el lenguaje Python.

Para el proceso de arranque se utiliza el administrador del sistema, que incluye appmgr el cual permite poder crear el entorno de software inicial, sysmgr para crear el entorno de arranque y basemgr para configurar el entorno de usuario y organizar el inicio de sesión.

Por la parte de la seguridad se propone un sistema avanzado de aislamiento sandbox, en el que los nuevos procesos no tienen acceso a los objetos del kernel, además de que no se puede asignar memoria y no se puede ejecutar código, además de que se utiliza un sistema de espacio de nombres para acceder a los recursos que determina los permisos disponibles.

La plataforma proporciona un marco para la creación de componentes, que son programas que se ejecutan en su caja de arena y que pueden interactuar con otros componentes a través de IPC.

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en la publicación original en el siguiente enlace.