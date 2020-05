Si estás pensando en disfrutar este verano de los videojuegos, puedes usar el servicio de streaming de Google. Además, ahora podrás disfrutar de Stadia Pro (la versión premium) por 2 meses gratis. Por tanto, puedes probarlo sin gastar ni un solo euro y comprobar si realmente es lo que buscas o no… ¡No tienes nada que perder! Y ya sabes que no importa tu hardware o plataforma, funciona en multitud de sistemas y dispositivos.

Si te interesa esta oferta de 2 meses gratis, puedes probarlo desde ahora. Solo tienes que acceder a la web oficial de la plataforma de videojuegos de Google, registrarte y comenzar a disfrutar de ese periodo. Esta bondad de la compañía del buscador se debe a la pandemia, de ese modo, mantiene a millones de personas entretenidos mientras pasan el confinamiento y evita que pagues en estos tiempos de crisis.

La medida adoptada por la compañía de Mountain View afecta a Stadia Pro en 14 países en los que se encuentra disponible esta plataforma. Por tanto, si no te atrevías a probar las capacidades de este servicio de streaming, ahora puedes intentarlo y jugar a todos los videojuego de la biblioteca de Stadia Pro, y algunos exclusivos que encontrarás, como GYLT de Tequila Works.

Ya sabes que el precio normal son 9,99€ al mes, por lo que puedes ahorrar casi 20€ mientras disfrutas de títulos como GRID, Destiny 2: The Collection, Thumper, Player Unknown’s BattleGrounds, Serious SAM, y un largo etc.

Para poder disfrutar, solo tienes que acceder al enlace que te he dejado antes, registrarte (si no cuentas ya con una suscripción Pro), descargar la app de Stadia en Android, iOS o tu PC, otros dispositivos compatibles con ChromeCast, etc. (ya deberías saber que el hardware no afecta al resultado), y usar un mando USB compatible (estándar HID) o un ratón.