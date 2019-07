Google Stadia: nuevos datos sobre el servicio de videojuegos

Ya hablamos sobre qué era Google Stadia en LxA, pero ahora conocemos más datos gracias a las preguntas y respuestas que se han ido recompilando sobre lo que será este servicio. Sabemos que la plataforma de videojuegos en streaming de Google se lanzará en noviembre de este mismo año. Pero aún faltan muchas piezas del puzle que no se conocen. Y esas son las piezas que hoy te traemos para que te hagas una idea más aproximada de lo que puedes o no esperar…

Recientemente hicieron un AM (Ask Me Anything) que hicieron en el portal Reddit. Allí los usuarios comenzaron a preguntar y se respondieron algunas interesantes cuestiones que dan más pistas sobre Google Stadia. Para resumirlas todas y que tengas una idea más clara, solo dejaré algunos de los puntos listados que te aclararán muchas cosas de este nuevo “Netflix de los videojuegos”:

Existen dos tipos de suscripciones, uno Base y otro Pro. El Pro es más parecido a Xbox Live Gold o PlayStation Plus. La base será más barata, pero no tendrá ciertos privilegios. En ambos puedes comprar videojuegos de la lista para jugar de forma inmediata.

Pro tendrá videojuegos gratuitos que se te ofrecerán. Si cancelas Pro para pasar a base se perderá el acceso a los juegos que te han ofrecido gratis, aunque conservarás los otros.

Si vuelves a actualizar tu cuenta Base a Pro, podrás conseguir de nuevo todos los videojuegos gratis que perdiste al pasar a Base, pero no podrás acceder a los videojuegos gratuitos que se hayan ido entregando durante el periodo en el que te diste de baja.

La interfaz de usuario de Google Stadia se presentará antes del lanzamiento de noviembre. Será sencilla y permitirá jugar en cualquier pantalla sin necesidad de esperar a descargas, parches, etc.

Podrás administrar tus compras y listas de amigos, redes sociales, etc. Los logros no se habilitarán con el lanzamiento, pero vendrán un poco más tarde.

Google Stadia admite gamepads HID estándar de todo tipo, por lo que también valen otros mandos como Xbox Controller, Steam Controller, el propio de Google, etc. Eso es gracias a que usan SDL como base.

Pero si deseas jugar en un televisor, entonces necesitarás obligatoriamente el Stadia Controller y un Chromecast Ultra.

Si Google Stadia cerrase porque no tenga éxito, por ejemplo, otra de las preocupaciones es si los usuarios conservan las pantallas guardadas, etc. Pues admitirán Takeout para que puedas descargar tus metadatos de los videojuegos si quieres y así no perderías nada. Lo que no han dicho es si conservarías el videojuego comprado…

Google Stadia, desgraciadamente, no admite MODs. Pero parece que les gustaría incluirlo en el futuro y los desarrolladores están tratando de encontrar la mejor manera de incluirlo para el futuro. Eso sería bueno para juegos de simulación de carreras que admiten MODs o para Farming Simulator, etc.

También trabajan para soportar el juego cruzado entre plataformas, y eso es una prioridad para su modo multijugador.

El soporte de Google Stadia será total en cualquier dispositivo o sistema operativo que admita un navegador Google Chrome completo. Una buena opción para los videojuegos que no funcionan online, que no funcionan aún en Steam Play (Proton) y que sus desarrolladores no piensan portarlos a Linux, pues con Stadia podrás jugar a ellos desde tu distro sin problema.

Ubisoft también va a colaborar y llevará su plataforma Uplay+, por tanto, eso agrega la biblioteca de videojuegos de esta compañía a los de Google Stadia.

En cuanto a los videojuegos que ofrecerá, pues supongo que la lista irá creciendo hasta tener miles y miles de ellos. Pero por el momento se han confirmado algunas decenas destacan:

Doom Eternal

DOOM 2016

Assassin’s Creed Odyssey

Trilogía Tomb Raider

Tom Clancy’s The Division 2

Baldur’s Gate III

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Gylt

Get Packed

Mortal Kombat 11

Dragon Ball Xenoverse 2

Rage 2

The Elder Scrolls Online

Wolfenstein: Youngblood

GRID

Metro Exodus

Thumper

Farming Simulator 19

Power Rangers: Battle for the Grid

Football Manager

Samurai Showdown

Final Fantasy XV

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Tomb Raider Definitive Edition

NBA 2K

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Just Dance

Trials Rising

The Crew 2

Watch Dogs: Legion

Marvel’s Avengers

Si sumas los de Uplay+ la lista crece un poco más sumando:

Anno 1800 Deluxe Edition

Anno 2205 Ultimate Edition

Assassin’s Creed Director’s Cut

Assassin’s Creed Brotherhood Deluxe Edition

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Assassin’s Creed Freedom Cry Standalone Edition

Assassin’s Creed II Deluxe Edition

Assassin’s Creed III Liberation Remastered

Assassin’s Creed IV Black Flag Gold Edition

Assassin’s Creed Odyssey Ultimate Edition

Assassin’s Creed Origins Gold Edition

Assassin’s Creed Origins Discovery Tour

Assassin’s Creed Revelations Standard Edition

Assassin’s Creed Rogue Deluxe Edition

Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition

Assassin’s Creed Unity Standard Edition

Beyond Good and Evil

Brothers in Arms: Earned In Blood

Brothers in Arms: Hells Highway

Brothers in Arms: Road to Hill 30

Child of Light

Cold Fear

Far Cry 2 Fortune’s Edition

Far Cry 3 Blood Dragon (Standalone)

Far Cry 3 Deluxe Edition

Far Cry 4 Gold Edition

Far Cry 5 Gold Edition

Far Cry New Dawn Deluxe Edition

Far Cry Primal Digital Apex Edition

Flashback Origin

For Honor Marching Fire Edition

From Dust

Gods & Monsters (coming soon)

I Am Alive

Imperialism

Imperialism 2

Might and Magic IX

Might and Magic VII For Blood And Honor

Might and Magic VIII -Day of the Destroyer

Might and Magic X Legacy Deluxe Edition

Might and Magic: Heroes II Gold Edition

Might and Magic: Heroes III Complete Edition

Might and Magic: Heroes V Standard Edition

Might and Magic: Heroes VI Gold Edition

Might and Magic: Heroes VI Shades of Darkness

Might and Magic: Heroes VII Deluxe Edition

Might and Magic: Heroes VII Trial by Fire

Monopoly Plus

Ode

Panzer General 2

Panzer General 3D assault

POD Gold

Prince of Persia (2008)

Prince of Persia: The Forgotten Sands Deluxe Edition

Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Two Thrones

Prince of Persia: Warrior Within

Rayman 2

Rayman 3

Rayman Forever

Rayman Legends

Rayman Origins

Rayman Raving Rabbids

Silent Hunter 2

Silent Hunter 3

Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific Gold Edition

Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic Gold Edition

South Park: The Fractured but Whole Gold Edition

South Park: The Stick of Truth Standard Edition

Speed Buster

Starlink Digital Deluxe Starter Kit

Steep X Games Gold Edition

The Crew Ultimate Edition

The Crew 2 Gold Edition

The Settlers 1 History Edition

The Settlers 2 History Edition

The Settlers 3 History Edition

The Settlers 4 History Edition

The Settlers 5: Heritage of the Kings History Edition

The Settlers 6: Rise of an Empire History Edition

The Settlers 7: Paths to a Kingdom History Edition

Tom Clancy’s EndWar

Tom Clancy’s Ghost Recon

Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier Deluxe Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Ultimate Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition (coming soon)

Tom Clancy’s Rainbow Six Standard Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six 3 Gold Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six: Lockdown

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Ultimate Year Four Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas

Tom Clancy’s Rainbow Six: Vegas II

Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine (coming soon)

Tom Clancy’s Splinter Cell

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist Deluxe Edition

Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory

Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction Deluxe Edition

Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent

Tom Clancy’s The Division Gold Edition

Tom Clancy’s The Division 2 Ultimate Edition

Trackmania Turbo

Transference Uplay

Trials Evolution Gold Edition

Trials Fusion Standard Edition

Trials Rising Gold Edition

Uno

Valiant Hearts

Warlords Battlecry

Warlords Battlecry 2

Watch Dogs Complete Edition

Watch Dogs 2 Gold Edition

Watch Dogs Legion Ultimate Edition (coming soon)

World In Conflict Complete Edition

Zombi

Espero que con esto algunas de las dudas que tenías aún sobre Google Stadia se hayan aclarado. Ya sabes que ahora solo falta esperar a noviembre de 2019 para que llegue y puedas probarlo tú mismo, pero la cosa pinta muy bien…