Google Stadia arrasa; Microsoft, Sony y Nintendo no tienen nada que hacer…

Google ha presentado Stadia, no es una platafomra de gaming más, sino LA PLATAFORMA que va a cautivar a los gamers de todo el mundo, y no se trata de una plataforma exclusiva, sino que es bastante inclusiva, simplemente neceistas un dispositivo compatible con Google Cast (navegador Chrome) y eso será suficiente para poder jugar, por tanto tu distro GNU/Linux también lo permite. Eso es precisamente una de las cualidades más destacables de Stadia, que podrás jugar a tu videojuego favorito desde una smart TV, smartphone, tablets, o PC, y no importa el sistema operativo que ejecutes en él.

Google Stadia se ha presentado en la conferencia GDC 2019 o Game Developers Conference 2019, y Google ha arrasado en este evento con esta inesperada y potente plataforma para gaming que promete aplastar a sus contrincantes de Microsoft, Sony y Nintendo. Y lo conseguirá a base de su buena compatibilidad, ambición, innovación y comodidades que ofrecen al usuario. Además, al ser una plataforma de videojuegos en streaming te olvidarás de las descargas, de los parches y actualizaciones, de tener que instalar, etc. Todo el contenido lo obtendrás de forma inmediata, pulas Play y en segundos estarás ya divirtiéndote con el videojuego elegido…

La transmisión en streaming se hace con unas prestaciones sin igual en cuanto a calidad, concretamente resolución 4K HDR a 60 FPS (piensan subirlo en un futuro a 8K y 120 FPS). No requiere una consola, pero sí se lanza con un mando de videojuego especial que debéis comprar y del que aún no tenemos el precio. Además de los controles normales de un mando para videojuego, incluye otros para capturar imágenes y contenido de los videojuegos de forma directa. E incluso habrá un botón para Google Assistant, que nos servirá para activar diferas funciones del servicio, y al que le podremos consultar incluso ayuda sobre el videojuego o trucos o asistencia para pasar un nivel o pantalla del videojuego en el que nos hemos quedado atascados, todo gracias a la IA implementada en el servidor de Google.

El mando no usará cables, sino que mediante WiFi se conecta a tu equipo o dispositivo para jugar y también lo hace directamente a los servidores de Google Stadia para jugar. Unos servidores instalados en un gran centro de datos con el servidor de 7500 nodos basados en Linux para que transmitan el contenido directamente a tu pantalla de Google Chrome. Tan simple, tan sencillo como eso, pero tan potente…para que puedas jugar desde cualquier dispositivo, gracias a la universalidad de Stadia, como los televisores o Android boxes compatibles con Chrome Cast, y todos los dispositivos móviles iOS y Android que cuenten con la app de Chrome instalada, y como ya dije, también cualquier PC con Windows, macOS o Linux instalado.

Hardware y características:

No solo hace falta un supercomputador o servidor como el que tiene Google en su centro de datos, también un hardware y características implementado en el propio mando que debemos adquirir. A pesar de las dimensiones del mando, y de lo minimalista que parece, dentro guarda grandes secretos, un hardware envidiable con el que conseguir grandes prestaciones y superar a las actuales videoconsolas más potentes de Microsoft y Sony, y por supuesto la Nintendo, es decir, las Xbox, PS, etc.

Para el proyecto Stadia, Google habría sido capaz sin un aliado tecnológico, y ese ha sido en este caso su AMD p, que con sus acertados chips semicustom que tanto éxito están teniendo en videoconsolas, también son el corazón del mando para Stadia, y para dotarlo de un procesamiento gráfico de hasta 10,7 TeraFLOPS, que como he dicho, supera a cualquier videoconsola actual. Para tener una idea, la PS4 Pro solo alcanza 4.2 TFLOPS y la Xbox One X llega a los 60 TFLOPS. ¿Cómo lo hace? Aquí tienes la lista de hardware:

Resolución: 4K HDR a 60 FPS

Project Stream: hasta 1080p a 60 FPS

CPU: AMD personalizada de 2.7Ghz multithreading basada en x86 con extensiones AVX2 SIMB (basada en Zen)

GPU: AMD personalizada con una GPU de 56 unidades de cómputo para alcanzar 10.7 TFLOPS con memoria HBM2

API gráfica: Vulkan para gráficos 3D en tiempo real

Memoria: 16 GB de VRAM HBM2 de ancho de banda de 484GB/s + RAM DDR4

Sistema opertaivo: Linux

Google Data Center: 7500 nodos de cómputo Google Edge Network con Linux

Conectividad: WiFi con conexión directa a Stadia

Compatibilidad: todos los dispositivos compatibles con Google Cast

Precio: aún no disponible

¿Será este uno de los proyectos más interesantes de 2019? Veremos, pero tengo la sensación que junto al Samsung Galaxy Fold plegable, éste es uno de los mejores…