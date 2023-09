Hay un dicho sobre la bebida que conozco toda la vida, y dice algo así: «¿Cómo hacer que se te pase la resaca? Bebiendo más», o evitando dejar de beber. Me ha venido a la cabeza al leer una noticia sobre el último intento de Google por seguir espiándonos. Ahora mismo se hace uso de cookies, pero se está trabajando para eliminarlas. Sin ellas, ¿cómo nos muestran publicidad personalizada? Y sin esa publicidad, ¿cómo ganan dinero empresas como la mencionada Google, Facebook o Amazon?

Que nadie lo dude. Cuando intentan arreglar algo como esto de las cookies, el resultado no será mejor para los usuarios. Puede que sea menos molesto, pero saldremos perdiendo. Google ha tenido varias ideas para sustituir las actuales cookies, siendo dos de ellas FLoC y Topics. Después de las críticas, la compañía da marcha atrás y vuelve a intentarlo por otra vía. Lo que propone ahora es nada más y nada menos que fisgar nuestro historial de navegación. Ahí es nada.

Google pretende mirar nuestro historial de navegación

La compañía que dirige Sundar Pichai dice que Chrome 115 incluye una privacidad mejorada, y lo diré en inglés porque suena más suave, «my ass». Esta versión del navegador incluye una función que se llama «Enhanced Ad Privacy», lo que se traduce al español como «privacidad de anuncios mejorada», pero en realidad es todo lo contrario.

Si está activa, una página web como, por ejemplo, Amazon puede fisgar nuestro historial de navegación, ver qué nos interesa y mostrarnos artículos que podríamos terminar comprando. El detalle aquí es que tiene acceso a nuestro historial. ¿Qué hemos buscado algo sobre algo que nos inquieta que podría ser una enfermedad? Sabrá que (probablemente) estamos enfermos y de qué. Que, no sé, ¿buscamos servicios/apps de citas? Sabrá que estamos solos. ¿Que buscamos ropa pequeña? Sabrá que vamos o nos planteamos ser padres. Son ejemplos que me han venido a la cabeza para dejar clara una cosa: sabrán todo de nosotros a partir de lo que hemos visitado.

Apple y Mozilla están en contra

Apple y Mozilla ya han dicho que no implementarán nada como esto. Vivaldi ya lo dijo en su día con FLoC, y Brave tres cuartos de lo mismo. Ahora mismo sólo parece estar disponible en Chrome, y en mi humilde opinión, si no se suman otros navegadores, será algo que también quedará en papel mojado.

Yo he instalado Chrome en una máquina virtual para ver si aparecía, pero no lo he visto. En teoría está en el menú Configuración/Privacidad y Seguridad/Privacidad de anuncios. Una vez ahí podremos activar/desactivar Temas de anuncios, que son temas relevantes para nosotros; Anuncios sugeridos por sitios, que es lo que permite a los sitios web ver nuestros hábitos de navegación (pueden almacenarlos 30 días); y Medición de anuncios: que son estadísticas para los sitios web.

Y lo peor de todo es que estaría activado por defecto. Como la mayoría de usuarios no están al día con las últimas noticias, Google y cualquier otro servicio tendrían barra libre.

No deja de tener gracia que nos vendan como privacidad algo que en realidad es todo lo contrario. Por eso he puesto en la cabecera una captura de la película Mars Attack, cuando los extraterrestres están destrozándolo todo y uno de ellos usa el traductor para decir «No huyáis, somos vuestros amigos».

Mejor Firefox, Brave, Vivaldi… o cualquier otro

Desde hace mucho tiempo, cuando hablo con algún conocido sobre navegadores yo les recomiendo no usar Chrome. Tampoco les recomiendo Vivaldi porque es para usuarios avanzados, pero si quieren algo parecido a Chrome que no sea de Google, sí suelo mencionarles que se muevan a Brave. Es casi lo mismo, pero quitándole todo lo malo. Un poco como el ungoogled-chromium, pero con mejor soporte y que permite sincronizar con una cuenta de Brave, entre otras cosas.

Queda por ver si la idea cuaja y sigue adelante o no. Las cookies tienen los días contados, aunque creo que terminaremos echándolas de menos.